Помер керівник Одеського художнього музею художник Олександр Ройтбурд

На 60-му році життя помер український художник, керівник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.

Як інформує Цензор.НЕТ, цю інформацію виданню "Бабель" підтвердили в музеї.

Художник помер після тривалої хвороби.

Ройтбурд народився у 1961 році в Одесі, закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. Наприкінці 2017 року Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею. Попри спротив депутатів облради, які не проголосували за його кандидатуру, 19 березня 2018 року голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов уклав із ним контракт на 5 років.

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