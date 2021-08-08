Умер руководитель Одесского худмузея художник Александр Ройтбурд

На 60-м году жизни умер украинский художник, руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

Как информирует Цензор.НЕТ, эту информацию изданию "Бабель" подтвердили в музее.

Художник умер после длительной болезни.

Ройтбурд родился в 1961 году в Одессе, окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института. В конце 2017 года Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Несмотря на сопротивление депутатов облсовета, которые не проголосовали за его кандидатуру, 19 марта 2018 года глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов подписал с ним контракт на 5 лет.

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