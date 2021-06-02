Верховный Суд признал увольнение Ройтбурда с должности директора худмузея незаконным

Верховный Суд признал незаконным решение Одесского областного совета об увольнении Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.

Об этом Ройтбурд написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Я успел забыть о том, что выиграл суд у Одесской облрады, проиграл апелляцию и подал на кассацию. И вот – вишенка на торте", - написал Ройтбурд и опубликовал резолютивную часть решения суда.

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Согласно документу, суд кассационную жалобу художника удовлетворил и оставил в силе решение Приморского районного суда Одессы, который признал, что Ройтбурда уволили незаконно.

Также судья постановил взыскать с Одесского облсовета в пользу Ройтбурда уплаченный им судебный сбор в размере 1681 грн.





Напомним, решение об увольнении Ройтбурда с должности директора музея было принято голосованием Одесского областного совета, однако художник продолжал фактически выполнять свои обязанности. В октябре 2019 г. министерство культуры, молодежи и спорта назвало решение об увольнении безосновательным.

Художника уволили со второй попытки - первая состоялась еще 16 августа 2019 г. Тогда вопрос внесли в предварительную повестку дня, но позже его оттуда убрали.

Ройтбурд победил в конкурсе на должность директора Одесского художественного музея 6 декабря 2017 г. 19 марта 2018 г. председатель облгосадминистрации подписал пятилетний контракт с Ройтбурдом, назначив его директором музея.

10 февраля 2020 года суд восстановил Ройтбурда в должности директора Одесского художественного музея. 1 июня апелляционный суд утвердил скандальное увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.