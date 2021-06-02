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Верховный Суд признал увольнение Ройтбурда с должности директора худмузея незаконным

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Верховный Суд признал увольнение Ройтбурда с должности директора худмузея незаконным

Верховный Суд признал незаконным решение Одесского областного совета об увольнении Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.

Об этом Ройтбурд написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Я успел забыть о том, что выиграл суд у Одесской облрады, проиграл апелляцию и подал на кассацию. И вот – вишенка на торте", - написал Ройтбурд и опубликовал резолютивную часть решения суда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одесский облсовет не имеет полномочий увольнять Ройтбурда с должности директора худмузея, - "слуга народа" Ткаченко

Согласно документу, суд кассационную жалобу художника удовлетворил и оставил в силе решение Приморского районного суда Одессы, который признал, что Ройтбурда уволили незаконно.

Также судья постановил взыскать с Одесского облсовета в пользу Ройтбурда уплаченный им судебный сбор в размере 1681 грн.

Верховный Суд признал увольнение Ройтбурда с должности директора худмузея незаконным 01
Верховный Суд признал увольнение Ройтбурда с должности директора худмузея незаконным 02

Напомним, решение об увольнении Ройтбурда с должности директора музея было принято голосованием Одесского областного совета, однако художник продолжал фактически выполнять свои обязанности. В октябре 2019 г. министерство культуры, молодежи и спорта назвало решение об увольнении безосновательным.

Художника уволили со второй попытки - первая состоялась еще 16 августа 2019 г. Тогда вопрос внесли в предварительную повестку дня, но позже его оттуда убрали.

Ройтбурд победил в конкурсе на должность директора Одесского художественного музея 6 декабря 2017 г. 19 марта 2018 г. председатель облгосадминистрации подписал пятилетний контракт с Ройтбурдом, назначив его директором музея.

10 февраля 2020 года суд восстановил Ройтбурда в должности директора Одесского художественного музея. 1 июня апелляционный суд утвердил скандальное увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.
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Топ комментарии
+4
Будь спок,забанят і "Данаю" !!!))) Верховный Суд признал увольнение Ройтбурда с должности директора худмузея незаконным - Цензор.НЕТ 5191
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02.06.2021 12:29
+4
Но для меня главное, что Ройтбурд хороший директор и у него проукраинские взгляды.
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02.06.2021 12:36
+3
А кто был вместо него директором? Вообще ничтожность.
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02.06.2021 12:30
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Хорошо, что Порошенко успел реформировать Верховный Суд!
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02.06.2021 12:20 Ответить
Поцікавтесь роботами цього художника. Я вважаю що це порнуха і збочення. Якщо я запощу його картину на ЦН адміни її забанять.
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02.06.2021 12:21 Ответить
Будь спок,забанят і "Данаю" !!!))) Верховный Суд признал увольнение Ройтбурда с должности директора худмузея незаконным - Цензор.НЕТ 5191
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02.06.2021 12:29 Ответить
А кто был вместо него директором? Вообще ничтожность.
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02.06.2021 12:30 Ответить
Из приличного Верховный Суд признал увольнение Ройтбурда с должности директора худмузея незаконным - Цензор.НЕТ 4045 :

Верховный Суд признал увольнение Ройтбурда с должности директора худмузея незаконным - Цензор.НЕТ 4494
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02.06.2021 12:36 Ответить
Но для меня главное, что Ройтбурд хороший директор и у него проукраинские взгляды.
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02.06.2021 12:36 Ответить
Кожен бачить те, що хоче бачити! Цікаво, а яку ви дасте оцінку, наприклад, Ієроніму Босху?
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02.06.2021 12:37 Ответить
Я его художеств не понимаю, как и большую часть современного искусства.
Но объективно это успешный художник:

Александру Ройтбурду до сих пор принадлежит рекорд по продаже среди украинских художников: в 2009 году полотно «Прощай, Караваджо!» было продано за 97 тысяч долларов, что позволяет официально считать Ройтбурда самым дорогим украинским художником Верховний Суд визнав звільнення Ройтбурда з посади директора худмузею незаконним - Цензор.НЕТ 8814 .
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02.06.2021 12:50 Ответить
Виновных как всегда нет. Все выплаты за наш с вами счёт.
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02.06.2021 12:27 Ответить
То отож,винних як завжди нема !!! В Україні ніхто не відповідає за публічну брехню !!)))
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02.06.2021 12:31 Ответить
Понятно. Уволить любого гос.служащего не возможно в принципе
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02.06.2021 12:32 Ответить
Ройтбурд это человек живущий искусством, хотя конечно он иногда "отмачивал" и музеем он руководил достойно. Представляю как там сейчас в горсовете подгорают пердаки)))
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02.06.2021 13:08 Ответить
 
 