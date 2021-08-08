У Донецькій області реконструюють 114 км ліній електропередачі до кінця року

Компанія "ДТЕК Донецькі електромережі" у 2021 році збільшила інвестиції в оновлення і модернізацію електричних мереж на 72% порівняно з попереднім роком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Ці кошти спрямовуються на модернізацію і розвиток енергетичної інфраструктури регіону відповідно до потреб його жителів. Реконструкція стосується ліній середнього і низького рівня напруги. Тобто тих, які безпосередньо відповідають за наявність електричного струму у жителів контрольованої території Донецької області, підприємств і організацій", - йдеться в повідомленні.

У 2021 році компанія планує інвестувати в мережі 332 млн грн. Загалом у 2021 році "ДТЕК Донецькі електромережі" планує повністю замінити понад 114 кілометрів ліній електропередачі, 36 розподільчих пунктів та трансформаторних підстанцій.

Для порівняння, у 2020 році компанія мала можливість оновити тільки 23 об'єкти. У компанії заявили, що збільшити обсяги коштів, які компанія інвестує в проєкти повної заміни енергообладнання, стало можливим завдяки переходу компанії на стимулюючий інвестиції RAB-тариф.

Нагадаємо, Кабмін планує знизити тарифи на електроенергію для населення за рахунок різкого скорочення витрат на ремонти обладнання та ліній електропередачі, 70% яких і так перебувають в аварійному стані. Це рішення розкритикували міжнародні та галузеві асоціації, вказавши на неприпустимість його прийняття. Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам у 20 млрд грн щорічно. Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП ухвалила рішення про запровадження в країні RAB-регулювання. Мета - збільшити інвестиції в заміну і оновлення електричних мереж. У 2021 році інвестиції в електричні мережі зросли на 30-40%.