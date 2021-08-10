Недопуск невакцинованого від COVID-19 педагога до роботи незаконний, - омбудсмен Горбачов

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов нагадав, що недопуск невакцинованого педагога до роботи в даний час є незаконним.

Як повідомив у Facebook омбудсмен, з 5 серпня 2021 року набрала чинності постанова уряду, за якою віднині, якщо в закладі освіти провакцинувалися лише 20% працівників - у "жовтому", "помаранчевому", "червоному" рівні епідемічної безпеки такий заклад буде зобов’язаний працювати дистанційно, інформує Цензор.НЕТ.

"Як громадянин я підтримую вакцинацію і вважаю, що вакцинуватися мають не лише якнайбільше педагогічних працівників, а всіх громадян загалом. Провакцинований працівник закладу освіти не лише сам набагато менше ризикує і суттєво краще захищений від важкого перебігу хвороби, але й захищає інших працівників та учнів", - підкреслив Горбачов.

Він зазначив, що працівник закладу освіти має усвідомлювати, що вакцинуючись, він сприяє захисту права, насамперед свого, та всіх учасників освітнього процесу на життя та здоров’я. Також він підвищує шанси закладу освіти проводити освітній процес з нового навчального року більшість часу очно, а не дистанційно. Адже заклади не в "зеленій" зоні, у яких 80% працівників не будуть провакциновані, мають працювати дистанційно.

"Тривале дистанційне навчання знову може збільшувати освітні втрати, насамперед серед учнів початкової школи, для яких навчатися дистанційно значно складніше", - написав Горбачов.

Однак, за його словами, треба усвідомлювати (особливо - керівникам закладів освіти), що вакцинація педагогічних працівників не є обов’язковою: як і для всіх інших громадян вона залишається добровільною. Тому керівник закладу освіти не має права обмежувати доступ до роботи у школі вчителя, який не отримав щеплення.

"Саме тому як посадова особа я діятиму в межах чинного законодавства та захищатиму права педагогічних працівників, якщо директори не допускатимуть їх до роботи", - попередив Горбачов.

Омбудсмен додав, що наразі рівень вакцинації освітян по Україні ще не є достатнім.