ДТЕК звернувся в АМКУ для узгодження купівлі "Кіровоградобленерго"
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Компанія "ДТЕК Мережі" звернулася до Антимонопольного комітету України для узгодження купівлі контрольного пакету акцій "Кіровоградобленерго".
Про це повідомляє видання "Економічна правда" з посиланням на повідомлення АМКУ. Про плани придбати контрольний пакет акцій "Кіровоградобленерго" ДТЕК повідомив ще в квітні 2021 року. "Основна мета компанії - підвищення надійності електропостачання, зниження рівня втрат і підвищення якості обслуговування клієнтів Кропивницького та Кіровоградської області. Ми плануємо реалізовувати комплексну програму модернізації існуючих активів, а також проводити системну автоматизацію і цифровізацію управління електричними мережами в ПрАТ "Кіровоградобленерго", - цитувала пресслужба слова генерального директора "ДТЕК Мережі" Івана Гелюха.
Зазначимо, що робота кожного обленерго - природної монополії на конкретній території - регулюється з боку НКРЕКП. Держава в особі НРКЕКП визначає як рівень доходів компаній так і їх витрати. Держава накладає на обленерго зобов'язання про безумовне надання доступу до мережевої інфраструктури будь-якому постачальнику електроенергії. У компанії підкреслили, що концентрація нових активів ДТЕК відповідає законодавству і праву клієнтів в ринковій можливості самим вибирати, у кого їм купувати електроенергію.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2020 році компанія ДТЕК інвестувала в сталий розвиток 3 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Установив монополию, сразу задирает цены выше европейских.
-Зараз до складу групи VS Energy вже входять "Херсон-", "Житомир-", "Кіровоград-", "Рівне-" і "Чернівціобленерго". "Київ-" і "Одесаобленерго", які в 2019 році були продані групі "ДТЕК" Ріната Ахметова , яка згодом самостійно викупила акції міноритарних акціонерів.
-А нині ДТЕК Ахметова купує ще й "Кіровоградобленерго"...
Для того, щоб стала можливою конкуренція на ринку е/енергії ( а відповідно - і низькі тарифи) потрібно якнайширше подрібнення власників не лише по Україні в цілому, а й у кожній області... наприклад, щоб кожне обленерго було подрібнене і продане 3-4 різним власникам...
Членів антимонопольного Комітету слід вже судити за таку "діяльність", або й ліквідувати сам Комітет - до приходу у владу адекватних політиків на рівні законодавчої та виконавчої влад...
Зворушливо до сліз.
"Рейтинг богатейших людей планеты по версии Forbes в 2014 году... Ринат Ахметов, состояние: $12,5 млрд."
Ти той ще пізд...н. Соси зелайно далі
2013 - 15,4 млрд $
2014 - 11,2 млрд $
2015 - 6,7 млрд $
2017 - 4,6 млрд $
ой, як же так, лугандонію захопили у 2014 році, а статки зменшувались кожного року?
Зелох, відповідай
16.08.2021 09:42 Хто написав? Щодо юльки - не приписуй мені свої збочені фантазії.
Так в Україні вже третій рік триває "боротьба" *********** зі своїми спонсорами)))
"Донька викладача Зеленського отримала посаду голови СМКУ.
Також Ольга є рідною сестрою Світлани Піщанської, "сусідки" Володимира Зеленського з Кривого Рогу, директорки його італійської компанії та за сумісництвом спонсорки "Слуги народу"."
"праву клиентов в рыночной возможности самим выбирать, у кого им покупать электроэнергию" - какая-то дисфункция реальности
Таких как Ахметов можно при желании сажать на 10 пожизненных. Порядочные люди раньше встечая таких особ на улице переходили на другую сторону дабы не встечаться с ними.
Но у нас говорят одно а делают все наоборот.
Если одним коллектор стучится в дверь то другим долги списывают легко и просто.
Рада списала облгазам и коммунальщикам 100 млрд грн долга перед "Нафтогазом"
https://www.dsnews.ua/politics/rada-spisala-oblgazam-i-komunalnikam-100-mlrd-grn-borgu-pered-naftogazom-14072021-431166