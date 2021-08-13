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Новини Економіка
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обленерго (90) ДТЕК (546)

ДТЕК звернувся в АМКУ для узгодження купівлі "Кіровоградобленерго"

Новини Цензор.НЕТ Економіка

ДТЕК звернувся в АМКУ для узгодження купівлі

Компанія "ДТЕК Мережі" звернулася до Антимонопольного комітету України для узгодження купівлі контрольного пакету акцій "Кіровоградобленерго".

Про це повідомляє видання "Економічна правда" з посиланням на повідомлення АМКУ. Про плани придбати контрольний пакет акцій "Кіровоградобленерго" ДТЕК повідомив ще в квітні 2021 року. "Основна мета компанії - підвищення надійності електропостачання, зниження рівня втрат і підвищення якості обслуговування клієнтів Кропивницького та Кіровоградської області. Ми плануємо реалізовувати комплексну програму модернізації існуючих активів, а також проводити системну автоматизацію і цифровізацію управління електричними мережами в ПрАТ "Кіровоградобленерго", - цитувала пресслужба слова генерального директора "ДТЕК Мережі" Івана Гелюха.

Зазначимо, що робота кожного обленерго - природної монополії на конкретній території - регулюється з боку НКРЕКП. Держава в особі НРКЕКП визначає як рівень доходів компаній так і їх витрати. Держава накладає на обленерго зобов'язання про безумовне надання доступу до мережевої інфраструктури будь-якому постачальнику електроенергії. У компанії підкреслили, що концентрація нових активів ДТЕК відповідає законодавству і праву клієнтів в ринковій можливості самим вибирати, у кого їм купувати електроенергію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2020 році компанія ДТЕК інвестувала в сталий розвиток 3 млрд грн.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
ДТЭК и так монополист, который сразу становится кровопийцей.
Установив монополию, сразу задирает цены выше европейских.
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13.08.2021 14:39
+7
Продовжуємо знищувати Україну.
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13.08.2021 14:40
+5
канєшно пазволят. ахметці атказать нікак ніззя, вєдь какой он олігарх...он жертва режима парашенка!
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13.08.2021 14:41
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ДТЭК и так монополист, который сразу становится кровопийцей.
Установив монополию, сразу задирает цены выше европейских.
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13.08.2021 14:39 Відповісти
"НАПЕРСТОК РИНАТОВИЧ" ЕЩЕ И КАКАЯ пи пи цензхура...(гомерический нецензурный набор выражений неологизмов и идиом) ПО НЕМУ МОГИЛКА ПЛАЧЕТ И ДАВНО...а само воно по шею в крови... интересно выходит- как-- Вовк и НЕКРКП по Методике расчетов которую принесли из ДТЭК в НКРЕКП утвердили и вышло что когда Ринатик покупает облэнерго оно дешевое... убыточное... в долгах.... банкротстве.... а как рисовать RAV тарифы на модернизацию и инвестиции по этой Методике что приняло НКРЕКП в реализации мега хищения и мега коррупции мирового уровня АКТИВЫ УБЫТОЧНЫХ ОБЛЭНЕРГО РИНАТИКА ВЫРОСЛИ В 8-12 РАЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и да денег у Ринатика на модернизацию ШЕСТИ уже его облэнерго НЕМА-- а вот прикупить СЕДЬМОЕ облэнерго он может???!!!!! интересный реализм нашей страныв иной бы лет 40 тюрьмы 3000% штрафы и кабала а тут все нормалек.... так Ринатик ты определись ты (цензура)...... беднота или богатая по по приколу этаким ванькой делаешься?? вот бы в Законы четко прописать малюсенькое визави-- что АМКУ не даст согласие на приобретение компании права на активы облэнерго в частности-- пока они на 80% не инвестируют и не модернизируют УЖЕ имеющие у них активы-облэнерго.... а вообще не удивлен- что пи пи пи Ринатик снюхался и сбратался по понятиям с такой же пи пи пи--как рояльный придаток....
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13.08.2021 15:59 Відповісти
Зеля запретил рейдерство! ДТЕК звернувся в АМКУ для узгодження купівлі "Кіровоградобленерго" - Цензор.НЕТ 3122
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13.08.2021 16:35 Відповісти
При такій антимонопольній і "антикорупційній" політиці в Україні ніколи не буде конкурентних тарифів на е/енергію...

-Зараз до складу групи VS Energy вже входять "Херсон-", "Житомир-", "Кіровоград-", "Рівне-" і "Чернівціобленерго". "Київ-" і "Одесаобленерго", які в 2019 році були продані групі "ДТЕК" Ріната Ахметова , яка згодом самостійно викупила акції міноритарних акціонерів.

-А нині ДТЕК Ахметова купує ще й "Кіровоградобленерго"...

Для того, щоб стала можливою конкуренція на ринку е/енергії ( а відповідно - і низькі тарифи) потрібно якнайширше подрібнення власників не лише по Україні в цілому, а й у кожній області... наприклад, щоб кожне обленерго було подрібнене і продане 3-4 різним власникам...

Членів антимонопольного Комітету слід вже судити за таку "діяльність", або й ліквідувати сам Комітет - до приходу у владу адекватних політиків на рівні законодавчої та виконавчої влад...
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13.08.2021 17:27 Відповісти
Продовжуємо знищувати Україну.
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13.08.2021 14:40 Відповісти
канєшно пазволят. ахметці атказать нікак ніззя, вєдь какой он олігарх...он жертва режима парашенка!
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13.08.2021 14:41 Відповісти
Пеннівайз опять борєт олігарха😁
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13.08.2021 14:43 Відповісти
Тэц уже все свои "модернизировал", уже и до облэнерго добрался.
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13.08.2021 14:44 Відповісти
Основная цель компании - повышение надежности электроснабжения, снижение уровня потерь и повышение качества обслуживания клиентов Источник: https://censor.net/ru/n3282611

Зворушливо до сліз.
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13.08.2021 14:46 Відповісти
Сколько уже процентов экономики Украины за Ахметовым???
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13.08.2021 14:57 Відповісти
Це початок боротьби з олігархами по сценарію 95 кварталу.
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13.08.2021 15:45 Відповісти
народ против!!!!!!!!!! нам нужна конкуренция а не монополия.
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13.08.2021 15:00 Відповісти
Народ в ОПе сидить.
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13.08.2021 15:46 Відповісти
Ахметов монополист и в США он бы уже сидел в тюряжке! А в Украине - он криминальный король! Все структуры и весь госаппарат под ним!
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13.08.2021 15:00 Відповісти
Це ти ваве розкажи ДТЕК звернувся в АМКУ для узгодження купівлі "Кіровоградобленерго" - Цензор.НЕТ 1053
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13.08.2021 15:08 Відповісти
а пєтє?
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13.08.2021 19:26 Відповісти
При ваве статки ахметова збільшились. Але для тебе, зелоха, Порошенко все одно у цьому винен ДТЕК звернувся в АМКУ для узгодження купівлі "Кіровоградобленерго" - Цензор.НЕТ 743
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16.08.2021 09:42 Відповісти
влітку 2014 ахмєтов став банкротом. Його активи в Донецькій та Луганській областях були захоплені, він з ганьбою втік із своєї штаб-квартири у Донецьку і був у як найвразливішому стані. Саме той момент аби роздавити цього клопа. Але свиночолий зробив усе можливе та неможливе аби він не тільки не був посаджений але навіть почав заробляти. Так що іди у сраку, хоча чого іди, ти вже в сраці, в сраці свого чоколядного божка.
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16.08.2021 13:21 Відповісти
Там в Одесі для тебе план привезли ДТЕК звернувся в АМКУ для узгодження купівлі "Кіровоградобленерго" - Цензор.НЕТ 7514
"Рейтинг богатейших людей планеты по версии Forbes в 2014 году... Ринат Ахметов, состояние: $12,5 млрд."
Ти той ще пізд...н. Соси зелайно далі ДТЕК звернувся в АМКУ для узгодження купівлі "Кіровоградобленерго" - Цензор.НЕТ 5497
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16.08.2021 13:46 Відповісти
пф, я по перше я ніколи не поважав зе, ба навіть більше я його зневажав і досі зневажаю. По друге, ахмєтов втратив левову частину своїх активів які знаходилися на донбасі, і стверджувати зворотнє це заперечувати об'єктивну реальність. По третє ахмєтов був позбавлений усіх тих мільйонів маргіналів з лугандонії, тому був у вразливому становищі. Дати йому час на те щоб переорієнтуватися, це робити йому послугу. Дуже велику послугу. свиночолий досвідчений політик, тут нічого не скажеш, тоді виникає питання чому такі поблажки для людини яка прикормила колаборантів, розкачала ситуацію в регіоні і врешті її не втримала. Свиночолик, відповідай
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16.08.2021 19:17 Відповісти
Зараз все зелшльондри розказують, що вони за зелю не голосували. Це по-перше. По-друге, я розумію, що ти - дебіл, який не вміє користуватися інтернетом. Тому надам тобі інформацію стосовно статків ахметова по роках:
2013 - 15,4 млрд $
2014 - 11,2 млрд $
2015 - 6,7 млрд $
2017 - 4,6 млрд $
ой, як же так, лугандонію захопили у 2014 році, а статки зменшувались кожного року?
Зелох, відповідай ДТЕК звернувся в АМКУ для узгодження купівлі "Кіровоградобленерго" - Цензор.НЕТ 6688
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17.08.2021 10:33 Відповісти
знову повторюю свиночолій мавпі - якщо я не підтримую твого хазяїна, це не означає що за зелешмарклю. В мене, на відміну від зелебобіків та свиночоликів є голова на плечах. Це по перше. По друге ціна активів може змінюватися, особливо в кризові часи. Головне те, що кількість цих активів у ахмєтова фізично зменшилася якраз у 2014 році. Що цікаво що в подальшому в період з 2014-2019 рік він скуповував обленерго, шахти, сонячні електростанції заводи майже на 1 млрд долларів. Немало як для компанії яка стрімко падає. Іще додам, у 2019 році вартість активів а склала 6.мільярдів долларів, тобто це рівень 2015 року.
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17.08.2021 11:04 Відповісти
Ти відсасував у жюльки? ДТЕК звернувся в АМКУ для узгодження купівлі "Кіровоградобленерго" - Цензор.НЕТ 814 До речі, про Порошенко ти перший згадав, а я продовжив тему. Але у тебе мізки у вигляді лайна, тому ти не пам'ятаєш ДТЕК звернувся в АМКУ для узгодження купівлі "Кіровоградобленерго" - Цензор.НЕТ 2863
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17.08.2021 11:40 Відповісти
Порошенко все одно у цьому винен ДТЕК звернувся в АМКУ для узгодження купівлі "Кіровоградобленерго" - Цензор.НЕТ 2763
16.08.2021 09:42 Хто написав? Щодо юльки - не приписуй мені свої збочені фантазії.
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17.08.2021 12:42 Відповісти
Єдине, у чому він винен, що мізки тобі не вставив. Але у голову з лайном важко щось вставити...
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17.08.2021 13:31 Відповісти
злив зараховано, прощавай.
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17.08.2021 14:32 Відповісти
Все вірно, пливи дали...
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18.08.2021 12:44 Відповісти
Мендель і холуї ************** на каналі Україна "боряться" з олігархами, "інвестор" Ахметов "бореться" з обленерго далі скуповуючи їх, "інвестору" Фірташу скасовують борги облгазів і газзбутів перед Нафтогазом, Коломойського підприємства отримують електроенергію по 90 коп.

Так в Україні вже третій рік триває "боротьба" *********** зі своїми спонсорами)))
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13.08.2021 15:33 Відповісти
Це не новиЄ ліТца, це- МАФІЯ !!!
"Донька викладача Зеленського отримала посаду голови СМКУ.
Також Ольга є рідною сестрою Світлани Піщанської, "сусідки" Володимира Зеленського з Кривого Рогу, директорки його італійської компанії та за сумісництвом спонсорки "Слуги народу"."
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13.08.2021 15:42 Відповісти
"работа каждого облэнерго - естественной монополии на конкретной территории"
"праву клиентов в рыночной возможности самим выбирать, у кого им покупать электроэнергию" - какая-то дисфункция реальности
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13.08.2021 15:56 Відповісти
Ето тот Ахметка который жалуется что у него нет денег на уголь и мало ему платят украинцы за електроенергию, скупает каждую неделю все новые стратегические предприятия?
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13.08.2021 16:00 Відповісти
Главное визг на весь мир поднял когда ему предложили заплатить аж 3% налога на его *зельонуюенергетику*, ето при том что все украинцы включая стариков платят более 20% налогов. Откуда у етого банкрота по бумагам денег на скупку всей Украины?
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13.08.2021 16:04 Відповісти
Симон Петлюра: "Хуже чем москальски вши могут быть только украинские гниды".

Таких как Ахметов можно при желании сажать на 10 пожизненных. Порядочные люди раньше встечая таких особ на улице переходили на другую сторону дабы не встечаться с ними.

Но у нас говорят одно а делают все наоборот.
Если одним коллектор стучится в дверь то другим долги списывают легко и просто.

Рада списала облгазам и коммунальщикам 100 млрд грн долга перед "Нафтогазом"
https://www.dsnews.ua/politics/rada-spisala-oblgazam-i-komunalnikam-100-mlrd-grn-borgu-pered-naftogazom-14072021-431166
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13.08.2021 16:05 Відповісти
Это очередное преступление Зеленского и его банды.
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13.08.2021 17:42 Відповісти
главное - вовремя погудеть и свалить. и спрашивать не с кого.
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13.08.2021 18:02 Відповісти
Цікаво, тут свиночолі патріоти хаять зє за те що не прижучить ахмєтку. Насправді правильно роблять. Але ж ви рибки-гупі забуваєте, що в 2014 році ця потвора втратила майже все майно, ганебно втікла зі свого донєцка, але замість того щоб сісти у тюрму за фінансування антиукраїнських сил, розграбунок донеччини свиночолий дав йому усі можливості аби він продовжив грабувати Україну. Саме за такі моменти за вашого свиночолого божка не піднялася рука голосувати у мільйонів українців.
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13.08.2021 19:32 Відповісти
сильно сомнительно, что эта "потвора" что-то потеряла в 2014, если его люди были среди сепаров, а договорняк его и свиночолого зачелся последнему в 2019 по полной программе
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13.08.2021 19:45 Відповісти
хы хы, могли бы и не обращаться, его превосходительству Ринату Леонидычу разве может кто-то отказать ?
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13.08.2021 19:40 Відповісти
Співчуваю "Кіровоградобленерго" ДТЕК звернувся в АМКУ для узгодження купівлі "Кіровоградобленерго" - Цензор.НЕТ 8702
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13.08.2021 21:23 Відповісти
 
 