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Через повені на Чорноморському узбережжі Туреччини загинуло 38 осіб

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Через повені на Чорноморському узбережжі Туреччини загинуло 38 осіб

Повені на півночі Туреччини призвели до загибелі щонайменше 38 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в п'ятницю телеканал TRT.

Тривають пошуки людей, зниклих безвісти.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю відвідав райони, які найбільше постраждали від повені.

"Ми на державному рівні зробимо все, що в наших силах, і повстанемо з попелу", - заявив Ердоган.

"Ми не зможемо повернути людей, яких ми втратили, але у нашої держави є кошти і сили, щоб виплатити компенсації тим, хто втратив близьких", - додав турецький лідер.

За прогнозами синоптиків, дощі на півночі Туреччини триватимуть до кінця тижня.

Дивіться також: Кількість жертв повеней у Туреччині досягла 27 осіб, понад 200 населених пунктів залишилися без електрики. ФОТОрепортаж

Раніше цього літа Туреччина зіткнулася з сильними лісовими пожежами, які активно поширювалися через спекотну, вітряну і суху погоду. Однак, станом на п'ятницю, всі осередки займання вдалося взяти під контроль.

У липні на чорноморському узбережжі Туреччини в результаті повеней і зсувів загинули шестеро людей.

Автор: Анастасія Потіха
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Огонь, вода. Остались медные трубы?
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14.08.2021 08:29 Відповісти
Сочувствую Турции. Они сильные, все восстановят.
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14.08.2021 09:33 Відповісти
Наводнение во время пожара? Это круто!
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14.08.2021 09:42 Відповісти
 
 