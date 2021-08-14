Через повені на Чорноморському узбережжі Туреччини загинуло 38 осіб

Повені на півночі Туреччини призвели до загибелі щонайменше 38 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в п'ятницю телеканал TRT.

Тривають пошуки людей, зниклих безвісти.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю відвідав райони, які найбільше постраждали від повені.

"Ми на державному рівні зробимо все, що в наших силах, і повстанемо з попелу", - заявив Ердоган.

"Ми не зможемо повернути людей, яких ми втратили, але у нашої держави є кошти і сили, щоб виплатити компенсації тим, хто втратив близьких", - додав турецький лідер.

За прогнозами синоптиків, дощі на півночі Туреччини триватимуть до кінця тижня.

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Раніше цього літа Туреччина зіткнулася з сильними лісовими пожежами, які активно поширювалися через спекотну, вітряну і суху погоду. Однак, станом на п'ятницю, всі осередки займання вдалося взяти під контроль.

У липні на чорноморському узбережжі Туреччини в результаті повеней і зсувів загинули шестеро людей.