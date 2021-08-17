Унаслідок обстрілу російських військ загинув Артем Мазур, воїн 28-ї бригади. ФОТО

Вчора, 16 серпня, у зоні відповідальності ОТУ "Схід" внаслідок смертельного кульового поранення, завданого російським снайпером, загинув поблизу села Новомихайлівка Донецької області Артем Львович Мазур, 28.03.1995 року народження, уродженець села Веселе Олександрійського району Кіровоградської області, старший солдат, заступник командира бойової машини-навідник-оператор 1-го відділення 3-го батальйону 28-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України.

Про це на своїй фейсбук--сторінці повідомляє Приютівська громада Олександрійського району Кіровоградської області, передає Цензор.НЕТ.

"16 серпня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил від кулі снайпера загинув старший солдат, заступник командира бойової машини, навідник, оператор 1 механізованого відділення 3 механізованого батальйону – Мазур Артем Львович, 28.03.1995 р.н.

Військовий родом із села Веселе, був призваний Олександрійським РВК у лютому 2017 року. У загиблого залишилась дружина та мати. Вислювлюємо найщиріші співчуття з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять та слава Герою!

Про дату церемонії прощання буде повідомлено додатково." - зазначається у повідомленні.

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