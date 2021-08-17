"Оцінка ОГХК повністю відповідає найкращим міжнародним стандартам", - радник із приватизації ОГХК

Отримана оцінка підприємства - 3,7 млрд грн - не є кінцевою вартістю компанії.

Визначення стартової ціни приватизаційного аукціону АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" відбулося відповідно до найкращих світових стандартів і повністю відповідає законодавству України. При цьому отримана оцінка підприємства - 3,7 млрд грн - не є кінцевою вартістю компанії, і може суттєво зрости під час аукціону, зокрема, завдяки розширенню сировинної бази.

Фото: horizon-park.com.ua

Про це в коментарі повідомив Віталій Струков, керуючий партнер компанії-радника з приватизації АТ "ОГХК" BDO Корпоративні фінанси (BDO Corporate Finance).

"Стартова ціна 100% корпоративних прав АТ "ОГХК" визначена у повній відповідності до українського законодавства та міжнародних стандартів. Зокрема, була зроблена оцінка за методом дисконтованих грошових потоків (DCF Valuation) та по мультиплікаторах аналогічних компаній (Peer Multiple Valuation). За результатами оцінки всіма методами було сформовано пропозицію ціни, яку схвалено Аукціонним комітетом - 3,7 млрд грн", - поділився Струков.

В ході підготовки до приватизації стартова ціна підприємства зросла з 2,1 до 3,7 млрд грн завдяки покращенню фінансових показників, а також розширенню сировинної бази. Попри це, кінцева вартість підприємства додатково зросте в ході торгів, зокрема на це позитивно вплине отримання нової ліцензії на видобуток руди на Селищанському родовищі в Житомирській області.

"При цьому важливо наголосити, що 3,7 млрд грн - це саме стартова ціна. Кінцева вартість підприємства буде визначена на аукціоні, який відбуватиметься на підвищення з кроком у 50 млн грн. До АТ "ОГХК" мають сильний інтерес декілька міжнародних компаній, отже на аукціоні ми очікуємо значну конкуренцію. Кінцева ціна продажу може значно перевищити стартову та сягнути 5 млрд грн.

Минулого тижня ОГХК була визначена переможцем аукціону на Селищанське родовище титанових руд у Житомирській області. Розширення запасів додатково підвищить привабливість ОГХК для потенційних покупців. Крок аукціону на збільшення ціни по ОГХК становить 50 млн грн, таким чином вже у першому раунді торгів витрати ОГХК на Селищанське родовище будуть компенсовані", - налоголосив керуючий партнер BDO Корпоративні фінанси.

АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" входить до числа найбільших виробників титанової сировини в світі та складається з двох філій - Іршанського ГЗК та Вільногірського ГМК. За результатами 2020 року компанія отримала 350 млн грн чистого прибутку - у 3,5 раза більше, ніж роком раніше.

АТ "ОГХК" стане першим об’єктом великої приватизації, аукціон призначено на 31 серпня 2021 року.