Потрібно визнати, що є вплив олігархів на законодавчу владу, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов упевнений, що олігархи впливають на законодавчу владу в Україні. Водночас прийняття закону про олігархів, на його думку, не відлякає інвесторів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "Україні 24".
"Це потрібно визнавати, що вплив олігархів на законодавчу владу існує, на превеликий жаль. Якщо вони мають вплив, це загроза", - зауважив Данілов.
Зазначимо, це стало відповіддю на прохання прокоментувати заяву спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про те, що із законопроєкту про олігархів потрібно виключити норму про те, що реєстр олігархів має формувати РНБО, нібито "через конфлікт інтересів".
"Якщо він вважає, що когось із членів РНБО можуть корумпувати олігархи, тоді треба безпосередньо вказувати, хто до цього схильний. І чи є серед 23 членів РНБО люди, які можуть піддатися цій спокусі", - підкреслив Данілов.
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Автор: Юрий Бутусов
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Владимир Зеленский, 20 октября 2020 года, выступление перед Верховной Радой Украины.
Для президента Зеленского создание комиссии по регулированию азартных игр стало образцовой реформой, которое он не раз преподносил как свой личный успех. По приказу президента Слуги народа создали отрасль азартных игр, создали с нуля комиссию по регулированию - 23 сентября 2020 года, в которую были назначены 6 членов, представляющих инетресы всего президентского окружения: Андрея Ермака, Сергея Шефира, Ивана Баканова, Кирилла Тимошенко. Лично Зеленский обещал, что теперь продажа лицензий принесет в бюджет 5 миллиардов гривен, и это только начало.
Однако Национальное антикоррупционное бюро провело блестящую операцию и убедительно показало, что Слуги народа устроили из Комиссии по азартным играм абсолютно откровенную коррупционную кормушку, которая работала под "крышей" Службы безопасности Украины. Агент НАБУ под прикрытием, с легендой мелкого бизнесмена, который хочет купить лицензию на ведение азартных игр, установил, что заплатить легально в бюджет и оформить все документы можно только в одном случае - если ты платишь взятку руководству Комиссии. Руководство комиссии чувствовало себя абсолютно безнаказанно - взятки вымогались без всяких посредников, и в конкретном случае был задокументирован и задержан на вымогательстве исполняющий обязанности главы комиссии Евгений Гетьман.Источник: https://censor.net/ru/r3284045
А картинка (которая просто так) очень неудачна, те буквы никак нельзя отнести к тому кто на фото - это Джеймс Мэттис ("Бешеный пес"), четырёхзвёздный генерал, экс министр обороны США, который подал в отставку из-за несогласия с выводом войск из Сирии.
Господин Данилов! вы вешаете лапшу на уши украинцам!
Вам буде соромно, бо все РНБО пошились у дурні!
Зеленський не знає Конституції України. Хлопчина загралася.
В Україні зростуть ціни на цибулю
При том, что Украина - мировой лидер по производству подсолнечного масла, цены на масло выше, чем в Европе. Если в Украине литр масла стоит порядка 72,7 грн или 2,3 евро, то в берлинских онлайн-магазинах можно купить литр подсолнечного масла за 1,99 евро и даже 1,39 евро. Об этом написал экономист, эксперт-аналитик Борис Кушнирук, - передает УНН.
"Я, например, поискал стоимость подсолнечного масла в берлинских онлайн-магазинах. Там можно купить литр подсолнечного масла за 1,99 евро и даже 1,39 евро. Сейчас, например, немецкие компании предлагают поставки бутилированного подсолнечного масла из порта в Одессе 1085 евро FOB за тысячу 1 л бутыли. А на alibaba.com предлагается нерасфасованное подсолнечное масло происхождением из Украины за 250.00 долл. - 450.00 долл. / Metric Ton | 50 Metric Ton / Metric Tons (Min. Order)", - написал эксперт."Большинство подсолнечника и масла Украина экспортирует. Если на мировых рынках рост цен на масло возобновится, то соответственно вырастет экспорт и цены внутри страны. Поэтому, несмотря на оптимизм Министерства экономики, удешевление масла может быть лишь временным, на несколько процентов. Не исключено, что к концу года цены на масло снова начнут расти", - рассказал эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский.
От жеж порохобот! Так принижувати найвеличнішого! Він же ж давно подолав олігархів! Тепер у нас тільки "поважні бізнесмени" та "інвистеційні няні"!
Це підрив авторитету! До суду його, як Федину та Звіробій!
Видимо, прокуратура не реагирует на эти сигналы, значит это реальность : НАТО и ЕС Украине не светит.
В демократических странах Запада политическая коррупция невозможна - это азы демократии, также, как преследование своих политических оппонентов !
нужно признать что закон-- это бабло
Браво ЗЕ !!!
- Нужно признать, что в Тихом океане есть ВОДА.
2. ОПУ підсовує те, що вигідно олігархам , за що вони розплачуютья кешем й лояльними телеефірами на своїх каналах.
3. А кеш від олігархів пакують в ОПУ й розносять по карманах представників більшості ЗАКОНОПДАВЧОЇ ВЛАДИ. ( ну Фірташу у Даніловському РНБОШОУ санкціїї, а у ВР списання боргів - це лиш один найяскравіший приклад).
4. Й далі - у попа була собака він її любив , як украла кусок сала -він її убив , убив , закопав на могилі написав - у попа була собака він її любив...
Що нового у цій казочці , ОПУ родить кварталівських олігархів , крадівництво без тендерів - це вже бордель ОПУ сама - сама заробляє грошики... Й корімить своїх голосувальників вже сама , а що буде далі ...
Памятаємо як зажралася сім"я Януовича, й як її скидали усі олігархи разом з народом . Те чекає й КВНщиків -Кривбас-Данбас , какая разніца...
В 2000 году окончил Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля, по специальности магистр менеджмента и Луганский институт внутренних дел МВД Украины, по специальности юрист. 1999 закончив один вуз а у 2000 ще два ...
а карьерний ліфт ваще зашібісь!
Кто бы сомневался.
Потрібно признати, що це називається МАФІЯ. Сицілія зараз відпочиває.
коли КДБ чи Гестапо складали списки неблагонадійних. Крім того, згідно із,ст 107 Конституції РНБО є координаційним органом при Президентові України. Виконання інших функцій цим органом, прийняття законів, які надають Раді НБО інші функції, є неконституційними.
Господин Данилов! вы вешаете лапшу на уши украинцам!
Вам буде соромно, бо все РНБО пошились у дурні!
Зеленський не знає Конституції України. Хлопчина загралася.