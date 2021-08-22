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Новини Політика України
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Данілов (1191) олігарх (688)

Потрібно визнати, що є вплив олігархів на законодавчу владу, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Потрібно визнати, що є вплив олігархів на законодавчу владу, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов упевнений, що олігархи впливають на законодавчу владу в Україні. Водночас прийняття закону про олігархів, на його думку, не відлякає інвесторів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "Україні 24".

"Це потрібно визнавати, що вплив олігархів на законодавчу владу існує, на превеликий жаль. Якщо вони мають вплив, це загроза", - зауважив Данілов.

Зазначимо, це стало відповіддю на прохання прокоментувати заяву спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про те, що із законопроєкту про олігархів потрібно виключити норму про те, що реєстр олігархів має формувати РНБО, нібито "через конфлікт інтересів".

"Якщо він вважає, що когось із членів РНБО можуть корумпувати олігархи, тоді треба безпосередньо вказувати, хто до цього схильний. І чи є серед 23 членів РНБО люди, які можуть піддатися цій спокусі", - підкреслив Данілов.

Дивіться також: "Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова. ВIДЕО
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Топ коментарі
+17
Зеленський віджався 30 раз і закликав інших повторити. Першим на челендж відгукнувся давній друг Коломойський і віджав нафтопереробний завод. Гг
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21.08.2021 23:46
+9
Розумний, аж страшно.
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21.08.2021 23:43
+6
похоже чувак прекратил принимать наркотики, и заглянул в окно жизни..
Нужно признать, что есть влияние олигархов на законодательную власть, - Данилов - Цензор.НЕТ 7278
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21.08.2021 23:45
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Розумний, аж страшно.
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21.08.2021 23:43 Відповісти
Зеленський віджався 30 раз і закликав інших повторити. Першим на челендж відгукнувся давній друг Коломойський і віджав нафтопереробний завод. Гг
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21.08.2021 23:46 Відповісти
Задержанный на взятке и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр Гетьман - доверенное лицо Баканова
Автор: Юрий Бутусов

....
Владимир Зеленский, 20 октября 2020 года, выступление перед Верховной Радой Украины.
Для президента Зеленского создание комиссии по регулированию азартных игр стало образцовой реформой, которое он не раз преподносил как свой личный успех. По приказу президента Слуги народа создали отрасль азартных игр, создали с нуля комиссию по регулированию - 23 сентября 2020 года, в которую были назначены 6 членов, представляющих инетресы всего президентского окружения: Андрея Ермака, Сергея Шефира, Ивана Баканова, Кирилла Тимошенко. Лично Зеленский обещал, что теперь продажа лицензий принесет в бюджет 5 миллиардов гривен, и это только начало.
Однако Национальное антикоррупционное бюро провело блестящую операцию и убедительно показало, что Слуги народа устроили из Комиссии по азартным играм абсолютно откровенную коррупционную кормушку, которая работала под "крышей" Службы безопасности Украины. Агент НАБУ под прикрытием, с легендой мелкого бизнесмена, который хочет купить лицензию на ведение азартных игр, установил, что заплатить легально в бюджет и оформить все документы можно только в одном случае - если ты платишь взятку руководству Комиссии. Руководство комиссии чувствовало себя абсолютно безнаказанно - взятки вымогались без всяких посредников, и в конкретном случае был задокументирован и задержан на вымогательстве исполняющий обязанности главы комиссии Евгений Гетьман.Источник: https://censor.net/ru/r3284045
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22.08.2021 01:29 Відповісти
це ж бомба для ДАНІЛОВА , НЄ?
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22.08.2021 01:30 Відповісти
Ви так впевнено характеризуєте Данилова - враховуючи, що Ви живете в США, а Данилов там ніколи не був. Дивуюсь Вашому таланту.
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22.08.2021 03:53 Відповісти
лично зеленский обещал... достаточно разумному человеку, чтобы понять, чем все закончится.
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22.08.2021 11:47 Відповісти
На законодательную, исполнительную, судей, "правоохранителей" и журналистов...
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21.08.2021 23:44 Відповісти
аааа)))) боротьба ЗЄбаната з корупцією триває. можу поспорити, що нічого Баканову не буде.

Потрібно визнати, що є вплив олігархів на законодавчу владу, - Данілов - Цензор.НЕТ 1704
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21.08.2021 23:52 Відповісти
Ванечка друг Вовочки, и ему ничего не будет пока Вовочка на посту президента Украины.
А картинка (которая просто так) очень неудачна, те буквы никак нельзя отнести к тому кто на фото - это Джеймс Мэттис ("Бешеный пес"), четырёхзвёздный генерал, экс министр обороны США, который подал в отставку из-за несогласия с выводом войск из Сирии.
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22.08.2021 00:27 Відповісти
похоже чувак прекратил принимать наркотики, и заглянул в окно жизни..
Нужно признать, что есть влияние олигархов на законодательную власть, - Данилов - Цензор.НЕТ 7278
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21.08.2021 23:45 Відповісти
Этот хамелеон не курит айкосики в отличие от зеледента. И не правильно принял решение рвать когти первым наивно надеясь что это зачтется при вынесении приговора.
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22.08.2021 00:15 Відповісти
А хіба є країни , де відсутній вплив олігархів?
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22.08.2021 13:07 Відповісти
Данілов відчув небезпеку впливу на СНБО від бені й ахметова...
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21.08.2021 23:46 Відповісти
Данилов втянут в бесполезную пиар-акцию Зеленского-Ермака. Что такое СНБО "накладывает санкции" на гражданина Украины? Что это означает конкретно? Ни этии"санкции" ни "указ президента" не могут обязать банк заморозить активы подозреваемого - нет у них таких прав. Нужно решение суда. Приказать задержать, арестовать - тоже чушь.
Господин Данилов! вы вешаете лапшу на уши украинцам!
Вам буде соромно, бо все РНБО пошились у дурні!
Зеленський не знає Конституції України. Хлопчина загралася.
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22.08.2021 17:41 Відповісти
Ну-у-у!!! Нарешті і клоун цибульний барига зараз!

В Україні зростуть ціни на цибулю

Нужно признать, что есть влияние олигархов на законодательную власть, - Данилов - Цензор.НЕТ 6372
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21.08.2021 23:46 Відповісти
Колись і цукор був по 11-12 гривень, але зебіли забули про це, бо то ж було при баризі.
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21.08.2021 23:51 Відповісти
"ЗЕлений прогрес" в дії - кавуни, олія, мука, цукор, алкоголь, бензин, газ та інше в Європі вже коштує дешевше .
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21.08.2021 23:55 Відповісти
Звичайно,бо то що курс долара ще не під 40 то тільки тому що їм так краще красти викуповуючи доллари за гривні.І саме в цінах ми бачимо реальний курс гривні так як вони розуміють і тримають ціни прив'язані до валюти.На черзі коли настає час шухеру то доллар просяде вдвічі мінімум.
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22.08.2021 00:02 Відповісти
Подсолнечное масло в Украине дороже, чем в Европе

При том, что Украина - мировой лидер по производству подсолнечного масла, цены на масло выше, чем в Европе. Если в Украине литр масла стоит порядка 72,7 грн или 2,3 евро, то в берлинских онлайн-магазинах можно купить литр подсолнечного масла за 1,99 евро и даже 1,39 евро. Об этом написал экономист, эксперт-аналитик Борис Кушнирук, - передает УНН.
"Я, например, поискал стоимость подсолнечного масла в берлинских онлайн-магазинах. Там можно купить литр подсолнечного масла за 1,99 евро и даже 1,39 евро. Сейчас, например, немецкие компании предлагают поставки бутилированного подсолнечного масла из порта в Одессе 1085 евро FOB за тысячу 1 л бутыли. А на alibaba.com предлагается нерасфасованное подсолнечное масло происхождением из Украины за 250.00 долл. - 450.00 долл. / Metric Ton | 50 Metric Ton / Metric Tons (Min. Order)", - написал эксперт."Большинство подсолнечника и масла Украина экспортирует. Если на мировых рынках рост цен на масло возобновится, то соответственно вырастет экспорт и цены внутри страны. Поэтому, несмотря на оптимизм Министерства экономики, удешевление масла может быть лишь временным, на несколько процентов. Не исключено, что к концу года цены на масло снова начнут расти", - рассказал эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский.
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22.08.2021 07:08 Відповісти
В Великобритании литр подсолнечного масла стоит 1.09 фунта и не меняется по крайней мере года 2 насколько я помню.
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22.08.2021 14:01 Відповісти
"влияние олигархов на законодательную власть существует, к большому сожалению" Источник: https://censor.net/ru/n3284050

От жеж порохобот! Так принижувати найвеличнішого! Він же ж давно подолав олігархів! Тепер у нас тільки "поважні бізнесмени" та "інвистеційні няні"!
Це підрив авторитету! До суду його, як Федину та Звіробій!
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21.08.2021 23:49 Відповісти
Признать и смириться?
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21.08.2021 23:50 Відповісти
На Ермака уже наложили санкции? Арестовали?
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21.08.2021 23:51 Відповісти
Так що там? Санкції проти Коломойського ввели? Чи як завжди пилюку пускали?
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21.08.2021 23:59 Відповісти
USA only))))🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
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22.08.2021 01:25 Відповісти
Можно подумать, что на Зеленского олигарх не влияет.
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21.08.2021 23:54 Відповісти
Что-то Данилов подозрительно для зелени себя ведёт. Как бы д'ерьмак в отставку его не попёр.
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21.08.2021 23:55 Відповісти
Не розхитуйте пiанiно, кришка може впасти на обрізаний.
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22.08.2021 00:00 Відповісти
зеля записал в блокнотик тезисы от коломоя, и принялся за олигархов (порошенко)
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21.08.2021 23:55 Відповісти
А як таке могло статися після потужних санкцій вашого органу? Аяяяяй.. Потрібно визнати, що є вплив олігархів на законодавчу владу, - Данілов - Цензор.НЕТ 7058
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21.08.2021 23:58 Відповісти
Влияют олигархи в наибольшей степени на одного - Зеленского!Они же его не по способностям и поставили у власти,а сечас с народа стригут "купоны" вместе!ВР намного труднее и совсем непосильно купить даже Ахметову!Но что ясно уже: все закончиться плохо для для Зеленского и его ОП(95 квартала) у власти!А олигархи - остануться еще более богаты!Показуха затеяна чтобы задавить Пороха!
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22.08.2021 00:00 Відповісти
Пора, наконец, понять: получают ли депутаты конверты, за правильное голосование, или это фейки некоторых депутатов и СМИ??
Видимо, прокуратура не реагирует на эти сигналы, значит это реальность : НАТО и ЕС Украине не светит.
В демократических странах Запада политическая коррупция невозможна - это азы демократии, также, как преследование своих политических оппонентов !
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22.08.2021 00:03 Відповісти
Ви балакаєте про депутатів у країні Вашого мешкання чи показуєте свої знання про далеку Вам тепер Україну?
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22.08.2021 03:57 Відповісти
то есть,
нужно признать что закон-- это бабло
Браво ЗЕ !!!
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22.08.2021 00:04 Відповісти
Спасибо "Капитан Очевидность":
- Нужно признать, что в Тихом океане есть ВОДА.
Потрібно визнати, що є вплив олігархів на законодавчу владу, - Данілов - Цензор.НЕТ 1556
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22.08.2021 00:18 Відповісти
Потрібно визнати, що є вплив олігархів на законодавчу владу, - Данілов - Цензор.НЕТ 9211
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22.08.2021 00:23 Відповісти
потрібно просто занотувати, яко оці високопосадовці світяться на олігархічних аналах. На цей раз Данілов не постіснявся посвітитись в рижої мразі
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22.08.2021 00:27 Відповісти
1. Законодавча влада голосує те, що їй підсунуть з ОПУ
2. ОПУ підсовує те, що вигідно олігархам , за що вони розплачуютья кешем й лояльними телеефірами на своїх каналах.
3. А кеш від олігархів пакують в ОПУ й розносять по карманах представників більшості ЗАКОНОПДАВЧОЇ ВЛАДИ. ( ну Фірташу у Даніловському РНБОШОУ санкціїї, а у ВР списання боргів - це лиш один найяскравіший приклад).
4. Й далі - у попа була собака він її любив , як украла кусок сала -він її убив , убив , закопав на могилі написав - у попа була собака він її любив...
Що нового у цій казочці , ОПУ родить кварталівських олігархів , крадівництво без тендерів - це вже бордель ОПУ сама - сама заробляє грошики... Й корімить своїх голосувальників вже сама , а що буде далі ...
Памятаємо як зажралася сім"я Януовича, й як її скидали усі олігархи разом з народом . Те чекає й КВНщиків -Кривбас-Данбас , какая разніца...
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22.08.2021 00:44 Відповісти
Алексей Мячеславович Данилов родился 7 сентября 1962 года в Красном Луче Луганской области. Окончил в 1981 году Старобельский совхоз-техникум, по специальности ветеринар. В 1999 году окончил Луганский государственный педагогический университет им. Т. Шевченко, по специальности учитель истории.
В 2000 году окончил Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля, по специальности магистр менеджмента и Луганский институт внутренних дел МВД Украины, по специальности юрист. 1999 закончив один вуз а у 2000 ще два ...
а карьерний ліфт ваще зашібісь!
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22.08.2021 00:50 Відповісти
Мені подобається Ваша необмежена обізнаність з деталями життя в Україні, включаючи побут панівного класу, хоча Ваше помешкання в Америці геть-геть за океаном. Вам би ще й українську мову вивчити на старості літ...
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22.08.2021 04:02 Відповісти
Випускник ветеринарного технікуму Данілов довго дивився на свійську худобу парламенту і нарешті прозрів... Потрібно визнати, що є вплив олігархів на законодавчу владу, - Данілов - Цензор.НЕТ 2415
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22.08.2021 02:49 Відповісти
Ааааааа, неужели, дошло? Сколько лет цивилищованный мир говорит нам о коррупцти, до него только до шло...
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22.08.2021 03:55 Відповісти
Мені подобається Ваша необмежена обізнаність з деталями життя в Україні, включаючи побут панівного класу, хоча Ваше помешкання в Америці геть-геть за океаном. Вам би ще й українську мову вивчити на старості літ...
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22.08.2021 04:04 Відповісти
Ахметовская ОПГ боится Пороха.
Кто бы сомневался.
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22.08.2021 06:44 Відповісти
Пора бы для начала с свете модных сейчас нововьязов и переименований олигархов переименовать в мафиози.
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22.08.2021 07:44 Відповісти
Чувак воно завжди було !Усi 30 рокiв
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22.08.2021 07:50 Відповісти
И все-таки она вертится)
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22.08.2021 08:14 Відповісти
Нужно признать, что влияние олигархов было и есть на Украину все годы Независимости
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22.08.2021 09:57 Відповісти
"Нужно признать, что есть влияние олигархов на законодательную власть, - Данилов"

Потрібно признати, що це називається МАФІЯ. Сицілія зараз відпочиває.
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22.08.2021 10:29 Відповісти
ну блин рассмешил, да у нас все законодательство с самого начала под них и писалось
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22.08.2021 10:50 Відповісти
Реєстр олігархів, на мою думку, - це анахронізм, щось схоже на часи СРСР чи треього Рейха,
коли КДБ чи Гестапо складали списки неблагонадійних. Крім того, згідно із,ст 107 Конституції РНБО є координаційним органом при Президентові України. Виконання інших функцій цим органом, прийняття законів, які надають Раді НБО інші функції, є неконституційними.
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22.08.2021 11:31 Відповісти
Не то слово. Ахметов с Коломойским просто диктуют, какой закон когда принимать. Просто стыдно, какое дерьмо мы выбрали во власть.
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22.08.2021 11:52 Відповісти
Надо признать, что даже Данилов биспанятия, что же такое олигархия и чем она отличается от демократии, монархии и аристократии...
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22.08.2021 12:28 Відповісти
если учитывать, что олигархи вылупились из слияния бывшей партийной и криминальной сфер под чутким руководством Леонида Данилыча и под её контролем находится практически большинство энергетических и производственных ресурсов страны то разбираться в природе олиархии, а тем более бороться некому - все, что приходило и приходит к власти имеет с ней крепкие связи
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22.08.2021 14:49 Відповісти
Для начала надо хотя бы разобраться с тем, кто такие олигархи. Чтоб понапрасну не засорять людям головы вопросом "что они делают в нашей демократии?"
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22.08.2021 15:08 Відповісти
капитан очевидность. Если бы у них не было этого влияния, то Украина была бы другая страна!
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22.08.2021 13:43 Відповісти
Данилов,что,"Америку открыл"?Во всяком случае, трети избирателям давно ясно,что во главе Державы стояли и стоят олигархи,а Зе у них на подтанцовке
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22.08.2021 14:27 Відповісти
а еще признать надо, что законодательная власть Украины - сплошное мудачьЁ
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22.08.2021 14:42 Відповісти
Данилов втянут в бесполезную пиар-акцию Зеленского-Ермака. Что такое СНБО "накладывает санкции" на гражданина Украины? Что это означает конкретно? Ни этии"санкции" ни "указ президента" не могут обязать банк заморозить активы подозреваемого - нет у них таких прав. Нужно решение суда. Приказать задержать, арестовать - тоже чушь.
Господин Данилов! вы вешаете лапшу на уши украинцам!
Вам буде соромно, бо все РНБО пошились у дурні!
Зеленський не знає Конституції України. Хлопчина загралася.
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22.08.2021 17:37 Відповісти
 
 