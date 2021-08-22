Байден може залучити цивільні літаки до евакуації громадян з Афганістану, - CNN

Адміністрація президента США Джо Байдена може залучити цивільні авіакомпанії до евакуації громадян з Афганістану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За словами високопоставленого чиновника з Адміністрації президента США, Байден потенційно може змусити американські авіалінії допомогти з транспортуванням десятків тисяч афганських евакуйованих, оскільки американські військові щосили намагаються впоратися з напливом людей після захоплення Афганістану талібами.

Білий дім може звернутися до Цивільного резервного повітряного флоту США, створеного у 1952 році для надання допомоги військовим під час блокади Берліну після Другої світової війни. За словами чиновника, цей флот може залучити майже 20 комерційних літаків з п’яти авіакомпаній для транспортування евакуйованих з Афганістану.

За даними Білого дому, Байден повинен розповісти про триваючу евакуації в Афганістані, а також про наслідки урагану "Анрі" о 16:00 за східним часом у неділю, 22 серпня.

The Wall Street Journal першим повідомив про можливі дії.

Інший високопоставлений чиновник адміністрації Байдена сказав CNN, що комерційні літаки не літатимуть до Афганістану, а натомість допомагатимуть транспортувати афганців з місць, куди вони були доставлені після евакуації з країни, включаючи американські бази в Катарі, Бахрейні та Німеччині. Американські чиновники оголосили про збільшення кількості країн, які допомагатимуть транзитно проїхати американцям, тимчасово прийматимуть афганців, серед них - Німеччина, де перший евакуаційний рейс з близько 350 людьми прибув на американську авіабазу у місті Рамштайн.

Щонайменше 26 500 осіб, включаючи афганців та іноземних громадян, були евакуйовані з Афганістану з моменту початку наступу талібів на Кабул.

Високопоставлений чиновник адміністрації сказав CNN, що уряд спочатку спробує змусити авіакомпанії використовувати літаки-добровольці для перевезення афганських евакуйованих.