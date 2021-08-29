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Зеленський (17431) пам'ять (1149) військовослужбовці (3944) День пам'яті захисників України (15)

Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, президент Володимир Зеленський поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих за нашу країну, розташовану на вул. Трьохсвятительській у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зазначається, що в церемонії вшанування пам'яті загиблих захисників також взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, започатковано у 2019 році указом президента Володимира Зеленського №621/2019. Це рішення ухвалено з метою гідного вшанування пам'яті всіх військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які полягли в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, увічнення їхнього героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві.

Дивіться також: Військові, розвідники і дипломати провели блискучу роботу, - Зеленський про евакуацію людей з Афганістану. ФОТОрепортаж

Зеленський вшанував память загиблих за Україну героїв 01
Зеленський вшанував память загиблих за Україну героїв 02
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Топ коментарі
+55
Зеленский почтил память погибших за Украину героев - Цензор.НЕТ 9861
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29.08.2021 10:05
+50
нижньому фото - вірю !
от Вона - вшанувала пам"ять ! от їй болить...вона пропустила ту біль через серце, душу, життя
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29.08.2021 10:11
+44
первой Ленки нет рядом, людей рядом нет., ветеранов, тех кто выжил в том пекле и чьих побратимов чествуют - нет...
и только три зеляхранителя и съемочная группа...
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29.08.2021 10:15
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А чому в призедента харя його якась запухша? Знову відкапували його після наркоти?
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29.08.2021 10:03 Відповісти
Та да. Запухшая наштукатуренная маска.
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29.08.2021 10:12 Відповісти
то защочний бронік)))
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29.08.2021 10:21 Відповісти
Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв - Цензор.НЕТ 3913
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29.08.2021 12:01 Відповісти
😀👍🏼👍🏼👍🏼як у хомяка
Коли Беленюка образили "неопізнані расисти" в Києві, Зе відреагував миттєво.
Коли росія обстрілює Авдіївку, багато поранених військових, знищена інфраструктура, у нього язик в дупі.
Напевно тонка душевна натура Беленюка для нас важливіша за обстріл Авдіївки.
А сьогодні воно виповзло показати себе ,, найвеличнішого" мудака ********** )
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29.08.2021 12:52 Відповісти
Страшно далеки они от народа. ( Герцен)
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29.08.2021 11:52 Відповісти
не набагато далі ніж усі "папереднікі", без виключення.
проте є цікава особливість - вулиці зачищають від людей перед появою кловуна?!?!?!!!! такого не було ніколи навіть у світовій практиці.
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29.08.2021 12:05 Відповісти
Та шо Вы понимаете. То умный вид и тяжки думы про долю украинского народа!
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29.08.2021 12:23 Відповісти
Вони просто лежали в одні палаті з тим що облив Порошенка зеленкою, а вобще перше фото позор України а друге фото слава Україні
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29.08.2021 17:59 Відповісти
Зеленский почтил память погибших за Украину героев - Цензор.НЕТ 9861
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29.08.2021 10:05 Відповісти
Что-же оно так людей боится? Пространство спецом зачищали от людей или время такое подобрали?
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29.08.2021 10:09 Відповісти
Чому разом з призедентом не має першої лєнки 15 тищ фублєй?
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29.08.2021 10:09 Відповісти
первой Ленки нет рядом, людей рядом нет., ветеранов, тех кто выжил в том пекле и чьих побратимов чествуют - нет...
и только три зеляхранителя и съемочная группа...
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29.08.2021 10:15 Відповісти
Чому, чому..... Патамушто:

Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв - Цензор.НЕТ 6028
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29.08.2021 10:50 Відповісти
где люди? Ау!
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29.08.2021 10:09 Відповісти
Вы чтооо? какие люди? а вдруг кто-то чихнет громко???
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29.08.2021 10:17 Відповісти
а говнокомандовач без памперса...
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29.08.2021 11:30 Відповісти
нижньому фото - вірю !
от Вона - вшанувала пам"ять ! от їй болить...вона пропустила ту біль через серце, душу, життя
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29.08.2021 10:11 Відповісти
Нижнее фото снято явно в другое время.
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29.08.2021 10:13 Відповісти
та да...ее бы на пути отогоскорбящего не пустили б - кадр портить (тут Вы правы)
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29.08.2021 10:16 Відповісти
Нижнее фото появилось в Google через 26 мин. после первого. Абсолютно ничего этим не хочу сказать /просто посмотрела, читая комменты/
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29.08.2021 10:40 Відповісти
У бубочки фобия живых людей не по сценарию

Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв - Цензор.НЕТ 6154
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29.08.2021 10:47 Відповісти
Явно проситься на "одиночку"...
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29.08.2021 11:13 Відповісти
Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв - Цензор.НЕТ 3960
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29.08.2021 10:48 Відповісти
Навіть на балкони заборонили виходити.
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29.08.2021 10:56 Відповісти
После шмона воинов на параде я уже абсолютно ничему не удивлюсь.

Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв - Цензор.НЕТ 7150
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29.08.2021 11:06 Відповісти
Цікаво:як могли заборонити-тримали під прицілом снайперів?
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29.08.2021 14:40 Відповісти
саме так
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29.08.2021 14:58 Відповісти
т.е. сначала официально скорбящий а потом, через 26 мин настоящая боль и память...
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29.08.2021 11:04 Відповісти
Ну так ЗЕ! ушёл - скорбящих допустили к Стене
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29.08.2021 12:26 Відповісти
Больше фото здесь - https://president.gov.ua/news/glava-derzhavi-vshanuvav-pamyat-poleglih-za-********-70429?fbclid=IwAR1S8j3PH9Kj1gwyTiZ9iIc108agiY8iPH-jk76SQAX308VcxsVArI86O2I
Ни на одной фотке нет Потерпевшего и простых людей одновременно...
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29.08.2021 12:44 Відповісти
Мабуть,мама відшукує фото свого загиблого сина... Вічна пам"ять і Слава Героям України,що полягли на полях битв за волю і незалежність України.
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29.08.2021 10:49 Відповісти
клован устроил цырк ...
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29.08.2021 10:19 Відповісти
Не цырк,а цыГГк!
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29.08.2021 11:10 Відповісти
Зеленский почтил память погибших за Украину героев - Цензор.НЕТ 2434
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29.08.2021 10:21 Відповісти
ця ЗЕлена прокацапська потвора ще у 2014 р. глузувала з України, на яку напала московська орда, де це ЗЕлене опудало я к заробляло гроші, так і досі заробляє, через офшори, не плятячи Україні ані копійки податків... Ще більші потвори обрали Україні це антиукраїнське, прокацапське ганьбище... Тисни на посилання, подивись на ЗЕпотвору Зеленский: "Просто украинскую границу немножко отодвигают вперед"
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29.08.2021 12:43 Відповісти
А что там с Авдеевкой? Или ******* не в курсе?
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29.08.2021 10:23 Відповісти
Пастрєлівают...Но я сваім запрєтіл.
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29.08.2021 10:25 Відповісти
ЯКЕ "ПРЕКРАСНЕ" ПЕРЕМИР'Я!! Чи це вже війна зовсім закінчена - в окремо взятій голові верховного головнокапітулюючого?! ПрезЕдент другу добу мовчить про обстріли Авдіївки! Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв - Цензор.НЕТ 7222
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29.08.2021 10:38 Відповісти
как это не в курсе ? он в курсе и стрелять запретил какабычно Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв - Цензор.НЕТ 5864
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29.08.2021 11:34 Відповісти
а какое отношение клован имеет к авдеевке ?
оно не президент,не главнокомандующий,оно амёба с амёбы что требовать?
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29.08.2021 11:35 Відповісти
Коли? Коли цьому притворству та кривлянню прийде кінець??
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29.08.2021 10:27 Відповісти
Думаю, что скоро. Но эти твари готовятся: на днях какую-то постанову приняли о доп. полномочиях беркутне.
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29.08.2021 11:00 Відповісти








Національний Корпус по-Черкаськи

@NCherkasy

·3 хв

За вчора обстріли Авдіївки та 8 поранених бійців ЗСУ.
Ось наслідки обстрілів бойовиками прифронтової Авдіївки. Ворог двічі обстріляли місто. Зафіксовано 60 ударів по самій Авдіївці мінометами 120 мм і гаубиці 122 мм
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29.08.2021 10:28 Відповісти
"Самое шокирующее - ни в первом ни во втором случае украинские войска ответный огонь по российским оккупантам не открывали Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв - Цензор.НЕТ 4369 .. Увы, да.
Российские оккупанты дважды обстреляли украинский город, обстреляли базу украинских войск, уверенные в своей безнаказанности.
Ответственность за это молчание несет новый командующий ООС Александр Павлюк", - подчеркивает Бутусов.
Он отмечает, что с 2017 года обстрелов Авдеевки не было, поскольку россияне понимали, что безнаказанно это им не сойдет, поскольку ответный огонь в таких случаях всегда открывался. Источник: https://censor.net/ru/n3285042
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29.08.2021 10:50 Відповісти
Зеленський обгадив пам'ять героїв своєю присутністю.
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29.08.2021 10:29 Відповісти
Четыре зе-обезьяны пришли поглумится на поклонном месте.
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29.08.2021 10:29 Відповісти
А чому ми від зе не почули жодного слова про загиблих та поранених в останні дні?!! Де реакція на жахливий обстріл Авдіївки?!! Воно просто німіє від страху перед ******?!!
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29.08.2021 10:36 Відповісти
реакція на жахливий обстріл Авдіївки

Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв - Цензор.НЕТ 7033 .
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29.08.2021 10:54 Відповісти
а тому що це не головнокамандувач і президент - це актор, якому світло камери по будь якому поводу і вираз його морди-лиця в кадрі - важливіші за все...весело нагороджувати мохнатіків - оце його... а візповідати на складні питання та за свої дії/бездії - це сумно і не цікаво для клована...
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29.08.2021 11:09 Відповісти
Актор? Коли це блазень перетворився на актора? Ця ница істота блазнем була завжди, є і буде. Ні на що інше шмаркля не здьобне.
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30.08.2021 00:58 Відповісти
Піарщик приїхав селфитись.
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29.08.2021 10:39 Відповісти
Ти диви-и-и... Сцикливі щюри із нірки на хвилинку вибігли аби попіариться-і знову бігом в нірку,бо із-під Авдіївки,не дай того Боже, баб-б-бахне і у Київ прилетить! Пан за паном,бігом до нірки!!!Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв - Цензор.НЕТ 1992
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29.08.2021 10:42 Відповісти
Все таки Порошенко був величним Президентом на фоні зелених жидокацапів!
''Да какая разница на каком язьІке разговаривать'', фу гидота!
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29.08.2021 10:45 Відповісти
Ніколи,чесно говорячи, не був фанатом Порошенка,але визнаю,що сциклом він не був ніколи.
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29.08.2021 10:52 Відповісти
А кто подписывал все эти минские договоренности?
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29.08.2021 11:14 Відповісти
Квітку на лацкан піджака він чіпляє.
Український прапор - ніколи.
Тільки було в кіношці про Голобородька.
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29.08.2021 10:48 Відповісти
День Незалежності України 24.08.2021.

Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв - Цензор.НЕТ 7330
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29.08.2021 11:11 Відповісти
Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв - Цензор.НЕТ 7408
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29.08.2021 10:49 Відповісти
А де вумний нарид який вибрав цього сцикуна гетьманом?
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29.08.2021 10:51 Відповісти
за охороною - щоби своїми щасливими писками не псували преЗЕ постановочний кадр - сумного клована з печальним букетиком
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29.08.2021 11:12 Відповісти
Опять как ворье - тайком и рано утром)))
Не в этой теме, конечно, но ни дна тебе, ни покрышки, малорос криворожеский.
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29.08.2021 10:54 Відповісти
Сорри....слово "как" тут лишнее.
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29.08.2021 10:57 Відповісти
В радіусі кілометра жодної живої душі, окрім охорони.
"Прастой парєнь с народа" - лунало з екранів Г+Г
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29.08.2021 10:54 Відповісти
Почтіл вчора відсутністє "отвєткі". Також почтіл ліквідацією контрснайперського підрозділу
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29.08.2021 11:00 Відповісти
Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв - Цензор.НЕТ 1013
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29.08.2021 11:00 Відповісти
Лживое *************** зечмо, у ***** собезьнничал
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29.08.2021 11:12 Відповісти
НЕ ВЕРЮ !!!
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29.08.2021 11:46 Відповісти
Зі сльозами на очах дякує за Оскар? Доречна фотожаба.
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30.08.2021 06:57 Відповісти
НеЛох скорбную маску на себя надел.
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29.08.2021 11:11 Відповісти
То от интоксикации. По ошибке с утра две дорожки дунул вместо одной
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29.08.2021 11:13 Відповісти
Как всегда, зачистили всю улицу от быдла, перед клоуном..
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29.08.2021 11:23 Відповісти
Як же гидко дивитись на ці харі...
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29.08.2021 11:32 Відповісти
Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв - Цензор.НЕТ 8216

Согласно рейтингу сильнейших военных держав мира, который ежегодно проводит Global Firepower, Украина заняла 27 место из 138, а среди стран Европы заняла 9 место из 50!
Возрождённая отважными украинскими патриотами - верными сыновьями своей страны и непосредственно Президентом Порошенко Украинская Армия с каждым годом укрепляет свои позиции и уже входит в состав элитных армий мира.
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29.08.2021 11:36 Відповісти
Знов слуги народу розігнали весь народ, щоби головний слуга народу попіарився...
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29.08.2021 11:47 Відповісти
Ну і мордяки у них, особливо у зеленське... Харя... А не хоче воно з'їздити в госпіталь, де лежать наших 10 бійців, яких вчора поранило обстрілом Авдіївки?
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29.08.2021 11:54 Відповісти
не царское ето дело
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29.08.2021 17:05 Відповісти
ЗА ВСЕ что происходит в армии отвечает Верховный Главнокомандующий, именно он решает основные кадровые вопросы и своими приказами назначает на ключевые военные должности непосредственных исполнителей. Если назначенные им люди некомпетентны, не способны организовать деятельность Вооруженных Сил, принимают не качественные кадровые решения - это вина Верховного Главнокомандующего.

По произошедшему в Авдеевке 28.08.2021 г. как минимум должно быть назначено служебное расследование, выяснены все факты и наказаны виновные. До того все остальное - это жалкие потуги некомпетентного человечка взобравшегося на пост Верховного Главнокомандующего оправдать свою некомпетентность
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29.08.2021 11:55 Відповісти
Так давайте за Илловайск,Степановку,Доброполье,Саур Могилу,до єтого за Благодатное ,Волноваху,Дебальцево,Широкино ,пусть ответит папередник,шо слабо ,чмыри брехливые....я сегодня с выжившими тогда общался,и с матерью погибшего Сани крымского,.....и при ком все было...?.Кто знает,тот поймет , а на марше ветеранов 24 08 21 я шел за 8 метров от вашего очень неоднозначного любимца.....не хотел,но так вышло,зеленку кидать не собирался,все же экс президент Украины...Банте,брехуны....
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29.08.2021 14:16 Відповісти
Цинічний боягуз!Сьогодні воно кладе квіти,а вчора,після ДВОХ обстрілів нашого ТИЛУ в АВДІІВЦІ,МОВЧКИ втер ШМАРКЛІ та не дав команди на такуж відповідь по руськім.ТЕРПІЛО!
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29.08.2021 11:58 Відповісти
И память фактически убитого им морпеха Журавля тоже почтил?
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29.08.2021 12:11 Відповісти
В ОПе хоть какая-то реакция на обстрел Авдеевки произошла? Вот знаете, теперь даже суперпрыхильныки ЗЕ! из избирателей плюются, когда слышат имя "найвэлычнишого" и готовы голосовать за Порошенка. Каким бы плохим Порох не был - ответка рашке всегда прилетала
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29.08.2021 12:37 Відповісти
Клоун, цинічне зермаковське шоу...
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29.08.2021 12:50 Відповісти
Да уж… Загнали порохоботы Зелю в цугцванг. Почти память- плохо. Не почтил бы- капец, как плохо.
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29.08.2021 13:44 Відповісти
Вот это вот "почтил" выглядит почему -то украдкой и впопыхах.
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29.08.2021 18:33 Відповісти
Знову нічно-вранішні фото
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29.08.2021 16:14 Відповісти
Цей Дважди потерпілий від жінок он як крокує ... скоро ряха в кадр не влізе...
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29.08.2021 16:30 Відповісти
результатами залишився задоволений
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29.08.2021 17:03 Відповісти
Вот интересно бы узнать, кошмары по ночам его не мучают, о том, как Журавель двое суток умирал под его контролем???
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29.08.2021 17:57 Відповісти
Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв - Цензор.НЕТ 7776
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29.08.2021 22:11 Відповісти
Лицеменая зеленая скотина...
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29.08.2021 22:11 Відповісти
какая страшнейшая зрадулька.
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29.08.2021 20:02 Відповісти
Ця гра на публіку не допоможе Зе клоуну уникнути відповідальності у суді за

все "хороше" для України.

ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
5) Провал программ озброєння ЗСУ
6) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
7) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
8) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
9) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
10) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
11) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
12) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
13) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
14) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
15) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
16) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
17) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
18) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
19) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
20) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
21) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
22) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
23) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
24) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
25) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)

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29.08.2021 23:10 Відповісти
В ДЕНЕГ СКОЛЬКО ДАЛ !!!???
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30.08.2021 06:17 Відповісти
Цікаво: Шмигаль іде (дещо відсторонено) поруч з колоною з трьох осіб.
Перший у колоні перші п'ять років війни займався своєю улюбленою клоунською справою (глузував на тему окупації сходу паРашею, висміював українців та Україну), гастролював в окупованій Горлівці, ховався від повісток з військомату.
Другий - все свідоме життя "топив" за ПРигів, за союз із паРашею, за мишобратів і їхню мову. Сприяв приходу Зе до влади у 2019-му.
Третій - агент ФСБ на псевдо Козир.
Хтось вірить, що ці троє йдуть колоною "вшановувати пам'ять загиблих"?
Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв - Цензор.НЕТ 6694

Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв - Цензор.НЕТ 7837
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30.08.2021 07:21 Відповісти
 
 