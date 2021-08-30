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Новини Політика України
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ГПУ (3653) СБУ (10030) Іловайськ (266) Венедіктова (756)

Офіс ГПУ ініціює розсекречення 46 із 70 томів справи про трагедію під Іловайськом, - Венедіктова. ВІДЕО (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Офіс генпрокурора звернувся до Служби безпеки України, щоб розсекретити 46 томів справи про Іловайську трагедію. Всього закрито за цими подіями 70 томів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила в ефірі програми "Право на владу".

Генпрокурор зазначила, що потрібно обережно підходити до трактування інформації про Іловайську трагедії з відкритих джерел.

"Ми розсекретимо матеріали, їх 70 томів. Ми звернулися ініційовано до СБУ для того, щоб розсекретили 46 документів на сьогодні. Накази, задуми, донесення, інформаційні бюлетені і так далі", - сказала Венедиктова.

За її словами, після розсекречення розслідування набуде "іншої картини".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми дали оцінку діям Порошенка, Муженка, Назарова і Хомчака", - директор київського НДІ судекспертиз Рувін про третю експертизу щодо Іловайська. ВIДЕО

Коли Генштаб розсекретить документи, в Офісі Генпрокурора поки не знають.

Як відомо, 29 серпня 2014 року російські збройні формування напали на українських військових, які в межах гуманітарних домовленостей з РФ виходили з оточення "зеленим коридором". У результаті нападу загинули 366 українських військових, 429 зазнали поранень, а 300 - потрапили в полон. Ще 24 військових зникли безвісти.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
ЗЕбилы умеют только в грязном белье ковыряться. Роют на Пороха, роют, да все выходит через сраку Офис ГПУ инициирует рассекречивание 46 из 70 томов дела о трагедии под Иловайском, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 7748
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30.08.2021 00:43
+28
а че не 70 из 70
зелохи пытаются в останней попытке насрать на папередников
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30.08.2021 00:38
+21
Як вже відомо, перемовини, що тривали на самому вищому рівні, про коридор для виходу наших сил із міста, не принесли консенсусу у цьому питанні, бо росіяни постійно змінювали умови. Тому, зі штабу АТО, пану Хомчаку було запропоновано почати вихід в ніч з 28-го на 29-е серпня і рухатись скритно декількима колонами по інших маршрутах.
Але пан Хомчак не дослухався до порад і самотужки домовився із росіянами, на своєму рівні (а такі перемовини шли декілька днів паралельно перемовинам на рівні Генеральних штабів країн) про початок руху та остаточні варіанти маршрутів. Так минула ніч і настав ранок 29 серпня.
Колони було сформовано і всі чекали наказу на марш. Такий наказ віддає кожен командир на своєму рівні перед тим, як почати переміщення особового складу у складі колон на техниці. Такий наказ командири зобов'язані віддавати не лише у воєнний, а й у мирний час.
У цьому наказі командир, на підставі відомих йому даних визначає завдання підрозділу, швидкість пересування, дистанцію, основні сигнали та порядок дій за ними, порядок дій у разі зіткнення із противником, своє місце у колоні і таке інше. Вочевидь, на дані розвідки про те, що готують вогневі мішки на маршрутах, Хомчак начхав.
Як начхав і на планування висування. І на обов'язок на віддання такого наказу на марш - теж начхав.
Саме тому, коли наші колони потрапили під вогонь росіян, виникла паника і хаос, бо ніхто не знав, що має робити. Все, що спромігся вимовити Хомчак із початком обстрілів, це були слова: "з боєм, вперед!", що, насправді, не означає у даному випадку НІ-ЧО-ГО. Крім того, що він наказав продовжувати всім рух в заготовлені росіянами вогневі мешки. А сам, тим часом, накивав п'ятами в іншому напрямку - в кущі. Разом з деякими командирами славетних батальйонів.
Аось полковник Півоваренко, як справжній профі своєї справи, вчинив інакше. До початку руху він віддав наказ на марш підпорядкованій йому БТГр, а потім, за розповідями очевидців, в колонні своєї БТГр, полковник Півоваренко, як зазвичай це роблять командири на марші, рухався у середині колони на броні БТРа зв'язку разом із начальником зв'язку бригади Сергієм Швачко.
А коли почався бій, саме через відданий до початку руху наказ, особовий склад БТГр, не зважаючи на підступність та раптовість розстрілу з боку росіян, прийняв бій у якому Павло Півоваренко керував боєм з автоматом в руках.
Один з перших же пострілів по колоні Півоваренка потрапив під БТР на якому він рухався через що комбрига було зкинуто з броні ударною хвилею разом з іншими.
Але він поранений, підвівся на ноги та почав керувати боєм віддаючи накази та вказівки підлеглим під щильним прицільним вогнем. Він це робив допоки його життя не обірвав осколок снаряду... Так його і знайшли. Зі зброєю в руках, з пробитою головою і у формі, яку вони, з дружиною, купили на ринку перед його убиттям на фронт.
А в цей самий час, у іншій колоні, їхав інший типу "офіцер" - генерал Хомчак, який, з першими ж пострілами по його броньованому автомобілю, кинув свої війська і доїхавши на повній швидкості до безпечного місця сховався у лісозмузі залишивши радіостанцію у машині.
Бій закінчився швидко - через декілька годин стрільба припинилася, а розсіяні по полях українські бійці почали свою боротьбу за життя прориваючись скрізь коло оточення - хтось по-одинці, хтось групами.
Виходили звідти люди тижнями. Полковник Півоваренко не вийшов..... як не вийшли й багато тих, хто міг би розповісти, що сталося із комбригом.....
А Хомчак, покинувши вночі журналістів, вийшов і зник на декілька днів. Всі ці дні: волонтери та пошуковики марно намагалися знайти тіло комбрига, а журналісти та військово-політичне керівництво - Хомчака.
Через три дні Хомчак знайдеться. І скаже, що все в принципі чудово і нічого страшного не відбулося.
А потім він отримає підвищення і буде собі чудово почуватись на посаді Головного інспектора Міноборони отримуючи свою зарплатню у розмірі близько 60 тис.грн. І вчепить собі на груди "хрест за Іловайськ". І стане Головнокомандувачем.
Доля ж полковника Півоваренка, комбрига, що став жертвою "авантюри", офіцера, героя, що не покинув свої війська і до останнього подиху воював з ними пліч-о-пліч, склалася інакше. Він не отримав від Держави, яку захищав до останнього подиху, жодної нагороди і жодного "Іловайського хреста".
Натомість 2 роки, рідні та волонтери, не могли знайти тіло комбрига.
Цим фактом, негайно, скористалися самі ж авантюристи і сили інформаційно-психологічних операцій РФ і майже відразу запустили в український інфопростір месседж про те, що Півоваренко злякався і здався у полон. Про те, що його живого бачили у ростовських військових шпиталях де він, ходячи посеред полонених українських поранених, нібито агітував переходити бійців на бік росіян.
Все це лайно негайно і із великим задоволенням, було підхоплено українцями (ооо, у цьому нам рівних немає) і почалося цькування рідних та близьких комбрига. Кожне гімно у цій країні вважало за потрібне назвати Півоваренка зрадником.
Цькували дружину, цькували двох синів.
Мені навіть подумати жахливо через що, пройшла родина героя.
Це тривало 2 довгих нескінчених роки. Аж поки, раптом, не виявилось, за результатами ДНК, що поневічене тіло полковника, майже з перших днів, перебувало в одному із моргів Донецької обл.
Виявилось, що людина, яка транспортувала тіло о 2014 році чи то втратила документи чи то переплутала, але факт залишається фактом - тіло комбрига нарешті знайшли.
Ось така жахлива історія відбулась у наш з вами час. Саме про це я думав сьогодні, коли почув призвіще ПОЛКОВНИК ПІВОВАРЕНКО ПАВЛО ВАСИЛЬЙОВИЧ......ДЗВІН.....ПОСТРІЛ.....СЛЬОЗИ.....

https://ibigdan.livejournal.com/27183160.html
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30.08.2021 00:44
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не просрали, а просрал. 1. присяга президента Украины - ...повышать авторитет Украины в мире. 2. ...в области национальной безопасности и обороны, гарантирования соблюдения Конституции, прав и свобод человека и гражданина, руководства внешнеполитической деятельностью государства. Обязанностью президента является гарантирование государственной независимости, национальной безопасности и правопреемственности государства. 3. в цифрах, оно же и премьер, долг +24 млрд$ за 2 года, под бешеный процент.
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30.08.2021 13:22 Відповісти
зачем ты брешешь как собака?
https://index.minfin.com.ua/economy/foreigndebt/
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30.08.2021 18:04 Відповісти
ты чмошница, где увидела у меня про внешний долг? быдло ты тупое73, внешний вырос на 2 кредита мвф, цирковым ишакам никто деньги не дает под 2%. потому беркут через ОВДП, под 12%! откуда вы беретесь, черви навозные!
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30.08.2021 23:44 Відповісти
Поэтому рассекретят только часть? Офіс ГПУ ініціює розсекречення 46 із 70 томів справи про трагедію під Іловайськом, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 8156
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30.08.2021 10:21 Відповісти
Тут, как в той истории про один и тот же сосуд, который в зависимости от точки зрения, либо наполовину пустой, либо наполовину полный. Рассекреченная часть это лучше, чем засекреченное всё.) Тем более, что обещано рассекретить 2/3 всех томов.
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30.08.2021 11:17 Відповісти
Понятно. Значит рассекретят только ту, где сами не замараны? А что мешает рассекретить всё, с вымарыванием данных по персоналиям?
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30.08.2021 11:44 Відповісти
Ну, как сказать. если это делается для установления объективной картины - то - да. А если для борьбы с политическими оппонентами, то - нет. Вот ты , например, считаешь у Венедиктовой первая цель или вторая?
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30.08.2021 22:27 Відповісти
а чи ще дасть СБУ дозвіл на розсекречення, тут бабка на давоє гадала. А втім головних вже немає, Авакова,Ярового, Хомчака,Литвина,Коломойського, Корбана
А нащо розсекречувати - направляйте в суд, якщо є винні. А то передають на громадський осуд, Як хотіли прикрити це справою генерала Назарова, то Матіос с Костьою тут як тут. А зараз просять демони в демонів.
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30.08.2021 11:06 Відповісти
Треба розсекретити, і чим більше, тим краще
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30.08.2021 11:10 Відповісти
Тварей ,которые закрывают жопы генералам ,надо уничтожать.Никто не имеет право секретить уголовные дела
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30.08.2021 11:25 Відповісти
чего раследовать? ростислав шапощников все снял и есть куча видео. береза с муженко договорилсь с русскими что выйдут по коридору русские предупредили оружие оставить. муженко дал команду на выход в боевом порядке ....люди погибли по вине командования всу .порошенко не хотел чтобы это были сдавшиеся солдаты а хотел бравых лыцарей всу ловко надувших русских ....
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30.08.2021 11:33 Відповісти
а местные патриоты это гои а у евреев(порошнко +зеленский) вы знаете какое отношение к ним
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30.08.2021 11:56 Відповісти
порох подписал минск в феврале 15 но отказался их выполнять ...сепары считали дебальцево внутренним районом днр ....поэтому опять виноват порошенко если подписал минск уйди с територии имплементируй проводи референдум и прочее что подписал
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30.08.2021 12:06 Відповісти
«Котлом» на военном жаргоне называется территория с войсковыми соединениями, линия фронта вокруг которой замкнута противником.
Вспоминаем 5 «котлов» Великой Отечественной войны.



Киевский котёл
Численность окруженных войск: больше 650 тыс.

КИЕВСКИЙ КОТЁЛ СТАЛ КРУПНЕЙШИМ ОКРУЖЕНИЕМ В МИРОВОЙ ИСТОРИИ ВОЙН.
В ОРГАНИЗОВАННОМ НЕМЦАМИ ОКРУЖЕНИИ ПОГИБ ЦЕЛЫЙ ФРОНТ - ЮГО-ЗАПАДНЫЙ. Кого судили за это, не напомните?
Минский котёл
Численность окруженных войск: 105 тыс. человек.


Сталинградский котёл
Численность окруженных войск: 300 тыс.


Вяземский котёл
Численность окруженных войск: 600-700 тыс. человек.


Демянский котёл
Численность окруженных войск: 95-100 тыс. человек. Кого судили за все эти котлы? Не напомните?
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30.08.2021 13:11 Відповісти
https://youtu.be/WPC0RId3wPQ?t=145 вот вам кто виновен в гибели молодыхъ пацанов
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30.08.2021 11:44 Відповісти
федераст пнх...
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30.08.2021 12:24 Відповісти
Зверніть увагу, як "гетьман" і його адепти обходять тему Іловайська - для них її взагалі не існує. А що вони можуть сказати, коли в цей період їх вождь займався виключно оформленням офшорів. А його друг Юрій Косюк, в той час заступник АП, що відповідав за мобілізаційну роботу, в цей час запеклих боїв спокійно відпочивав в Середземному морі на своїй яхті. За що потім президент Порошенко виплачував лише йому з бюджету України мільярдні дотації на його курячий бізнес.
І в той час, коли добровольці на своїх розбитих авто, або волонтерів, виходили з оточення і просили підкріплення, той, що називає зараз себе "справжньою опозицією" брехав, що допомога надана і є домовленість про "безперешкодний вихід" з котла. І під цю брехню проводив парад.
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30.08.2021 11:59 Відповісти
СЕРГЕЙ ЛЕШЕНКО, доверенное лицо Зеленского, ВЫЛОЖИЛ ВИДЕО, ГДЕ КОЛОМОЙСКИЙ УГРОЖАЕТ СДАТЬ УКРАИНУ "РУССКИМ" И АТАКОВАТЬ ТЭЦ И ОФИС "УКРТРАНСГАЗА» Журналист и нардеп по совместительству Лещенко, который, как известно, не так давно начал "искренне поддерживать" основного конкурента действующего президента Украины, в свое время "мочил" Игоря Коломойского.

Новость была опубликована изданием "Факты". При этом уточняется, что нынешний союзник ставленника олигарха Сергей Лещенко тогда писал на своей странице в соцсетях:
"Сейчас тут в фейсбуке будут лить слезы из-за увольнения Коломойского.
Особо сентиментальным советую послушать этот диалог Коломойского с главой Нафтогаза Андреем Коболевым".

Просторами социальных сетей гуляет запись телефонного разговора
ГЛАВНОГО СПОНСОРА "ЗЕ" ИГОРЯ КОЛОМОЙСКОГО с руководителем НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым, где олигарх, которого многие до сих пор считают "спасителем Украины" сыплет угрозами в адрес менеджера и угрожает спустить на него подконтрольные добровольческие батальоны
https://www.dialog.ua/ukraine/175393_1554325926
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30.08.2021 12:46 Відповісти
То нехай Зеленський відкриє суспільству всі тома розслідування, а не як завжди, тут *******, а тут недо6рехав. Бачили вже ми і розслідування Біхусів, і вбивства брата Порошенком і про збагачення в 800 разів. Усе виявилося 100% брехнею.
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30.08.2021 12:52 Відповісти
ну ти *** дурний на всю голову? "котел" хто зробив???
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30.08.2021 21:49 Відповісти
23 серпня 2021Чергова ДТП напідпитку: "слуга" Трухін спричинив аварію, є серйозно постраждалі - ЗМІ
https://prm.ua/cherhova-dtp-na-********-sluha-trukhin-sprychynyv-avariiu-ie-seryozno-postrazhdali-zmi/
Цікаві факти відкрилися щодо ДТП з нардепом Трухіним.
Виявляється Трухін, як член делегації, мав чи летитіти з Зеленським до Байдена.

ЦЕЙ ДЕПУТАТ МАВ З ІНШИМИ СЛУГАМИ ЗУСТРІТИСЬ З ВИЩИМ КЕРІВНИЦТВОМ США. ТОМУ ВОНИ ВИДАЛЯЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ДТП З АВТОРИТЕТНИХ ВИДАНЬ


Цікаво тепер чи полетить Трухін в США?! Чи президенту буде не соромно взяти з собою цього слугу? А саме головне чи понесе відповідальність Трухін перед законом?



Мене лякає така легкість по затиканню рота такій кількості ЗМІ.
ви бачили перелік?
їх не пара-трійка, їх там несть числа.

https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1106903.0
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30.08.2021 12:25 Відповісти
Бентежить навіть не це, а те що ця влада спроможна на фальсифікації в тому числі на виборах, як призилента, так і парламенту
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30.08.2021 19:45 Відповісти
Якщо розсекречують не все, а лише частину, значить обирали лише вигідну для себе інформацію, наприклад таку, яка може очернити головного ворога зеленої влади.
Мова звісно не про Путіна, той друг )
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30.08.2021 13:00 Відповісти
По произошедшему в Авдеевке 28.08.2021 г. как минимум должно быть назначено служебное расследование, выяснены все факты и наказаны виновные.
До того все остальное - это жалкие потуги некомпетентного человечка взобравшегося на пост Верховного Главнокомандующего оправдать свою некомпетентность
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30.08.2021 13:29 Відповісти
правильно.
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30.08.2021 15:13 Відповісти
Боюсь, что эти 46 томов придётся вытягивать у клоуна из дупы, куда ему они будут засунуты, а потом повёрнуты против часовой стрелки.
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30.08.2021 15:16 Відповісти
КОЛОМОЙСКИЙ МСТИТ ЗА ПРАВДУ ОБ ИЛОВАЙСКЕ? ВСЛЕД ЗА «ШАХТЕРСКОМ» МОГУТ РАСПУСТИТЬ БАТАЛЬОН «ДОНБАСС»
20.10.2014
После того как глава МВД Украины расформировал батальон «Шахтерск», украинские СМИ заявили, что такая же участь может постигнуть и другие добровольческие формирования, такие как «Кривбасс», «Прикарпатье» и даже знаменитый батальон «Донбасс».
Коломойский разбирается с отрядами, которые начинают выходить из-под его контроля.
Как сообщает издание «Подробности», сам командир «Шахтерска» Андрей Филоненко, считает, что именно с Коломойским связано решение о роспуске? Почему? Потому что ФИЛОНЕНКО РАССКАЗАЛ КОМИССИИ, РАССЛЕДУЮЩЕЙ ТРАГЕДИЮ ПОД ИЛОВАЙСКОМ, ЧТО РЕШЕНИЕ О ВХОЖДЕНИИ ТУДА УКРАИНСКИХ БАТАЛЬОНОВ ПРИНИМАЛ ЛИЧНО ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОЛОМОЙСКОГО В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕННАДИЙ КОРБАН.
При том что тогда Филоненко говорил, что под Иловайском построены укрепления и там большие силы ополченцев, Корбан настоял на проведении операции.
«Просто я сказал, что в первое совещание было в кабинете заместителя Днепропетровской обладминистрации Корбана и командовал этим совещанием он, и мы дали информацию, что там 500 человек, укрепрайон, доты, бетон начали лить за четыре месяца, железобетон, до этого, до момента совещания, есть «Грады» &ndash; в общем там серьезный укрепрайон, все. Но эту информацию все проигнорировали и послали всех в Иловайск, вот и все. А совещание само проводил Корбан, и он четко настаивал на том, что надо идти туда и, там 50 человек, там никого нет, надо идти защищать и забирать, входить в Иловайск», - сказал Филоненко.
Именно после этого вдруг министр МВД Аваков признал факты мародерства в батальоне и распустил его.
Бывший замком «Азова» Игорь Мосийчук объяснил происходящее так: «Чистят батальоны, которые выходят из-под контроля Игоря Коломойского, чей зам, Геннадий Корбан, принимал непосредственное участие в планировании операций в зоне АТО.
https://IZVESTIA.KHARKOV.UA/politika/kolomojskij-mstit-za-pravdu-ob-ilovajske-vsled-za-shahterskom-mogut-raspustit-batalon-donbass/
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30.08.2021 16:20 Відповісти
BBC News Украина: На дебатах 19 апреля Владимир Зеленский спросил у Петра Порошенко о том, почему никто не наказан за Иловайск. Вы, как человек, причастный к тем событиям, как думаете, почему?

Руслан Хомчак:
Меня нельзя считать просто причастным к тем событиям, я принимал в них активное участие. Я там непосредственно находился до последней минуты.

Единственное, что могу констатировать, что те ребята - а там были как военнослужащие ВС, так и подразделения МВД, добровольцы - они вели себя героически. Они вели себя достойно, как и положено украинским воинам, украинским патриотам.
Я уверен, если бы они себя вели недостойно, сознательно не шли в бой, то, наверное, сегодня линия столкновения была бы не там, где она находится, а далеко на Западе.
Когда враг понял, что никто не сдается, а воюет до последнего, это навело его на мысль об отказе от дальнейших действий.
НАМ РОССИЯНЕ ПРЕДЛАГАЛИ СДАТЬСЯ. МНЕ ПОСТУПАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТНАЧАЛЬНИКА РАЗВЕДКИ, КОТОРЫЙ ВЕЛ ЭТИПЕРЕГОВОРЫ, ЧТО ВОЕННЫХ ОТПУСТЯТ,
НО МЫДОЛЖНЫ БЫЛИ БРОСИТЬ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ БАТАЛЬОНЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПОД ЭГИДОЙ МВД.
КОНЕЧНО, ЭТОГО БЫТЬ ПРОСТО НЕ МОГЛО.


https://www.BBC.COM/UKRAINIAN/features-russian-48623019
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30.08.2021 16:36 Відповісти
BBC News Украина: В одном из предыдущих интервью вы говорили о том, что знакомы с Игорем Коломойским. Как давно вы знакомы и как часто общаетесь?

Руслан Хомчак: С Игорем Валерьевичем Коломойским я познакомился весной 2014 года, когда был командующим оперативного командования "Юг". Его в то время назначили главой Днепропетровской ОГА.


Тогда мы с ним начали работать, ведь штаб у меня находился в городе Днепропетровск (сейчас Днепр - Ред.), как раз началась российская агрессия, армия в 2014 году вы знаете, в каком была состоянии. Поэтому у нас сложились нормальные служебные отношения, построенные на взаимном доверии.
https://www.BBC.COM/UKRAINIAN/features-russian-48623019
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30.08.2021 16:36 Відповісти
Роман Ковальов

21 ч. ·

Ранковий "Ритуал з вшанування загиблих героїв", що проводиться на території Міністерства оборони.

Багато людей. Багато молоді. Багато політиків. Багато військових. Багато учасників подій під Іловайськом. Багато родичів тих героїв, що загинули.

Неймовірно важкі, не фізично, морально, 40 хвилин зачитування прізвищ кожного з загиблих цього дня героїв. Після кожного прізвища - дзвін та постріл від салютної групи.

Потужний ритуал, потужний захід. Дякую всім, хто цього ранку полишив всі свої справи й прийшов віддати шану нашим героям. Майже 400 загиблих героїв.

Серед цих сотен загиблих, чиї імена сьогодні лунали, для мене окремо стояло прізвище людини - командира 51 омбр полковника Півоваренка Павла Васильовича. Офіцера, що зустрів війну офіцером бойової підготовки штабу Сухопутних військ у Києві, але за першим покликом взяв в руки автомат і очолив не просту бригаду.

З початком війни, знаючи про катастрофічну нестачу особового складу у військах, він наполегливо почав проситися на фронт аби допомогти розваленим та розкраденим політиками Збройним Силам, чинити опір оккупанту на полі бою.

І ось у травні 2014 року, після трагедії під Волновахою, 51 омбр (м. Володимир-Волинський), було виведено на полігон і виникла потреба у новому командирі бригади. Ось тут і знадобився полковник Півоваренко - його було призначено в.о.командира бригади.

На той час бригаду було поділено на три БТГр - батальйонні тактичні групи, кожна з яких, відповідно до своїх спроможностей, виконувала свої завдання, зачасту, у складі різних угруповань і секторів. Бригада, буквально, була розкидана по всьому фронту (хто воював весною - літом 2014 знають про що мова).

Так ось, з моменту призначення на посаду і до початку серпня 2014 року, 51 бригадп на чолі з Пивоваренком звільнила більше 20 населених пунктів аж поки, не надійшла команда від генерала Хомчака про направлення частини бригади (одна БТГр), під безпосереднім керівництвом Півоваренка, у район міста Іловайськ.

Згідно бойового розпорядження пана Хомчака, ця БТГр, разом із добровольчим батальйоном "Кривбас", мали зайняти визначені рубежі навколо Іловайська та обладнати там опорні пункти.

Але, на мою думку, справжньою метою Хомчака, була легалізація перебування БТГр 51 омбр у районі проведення так званої "Іловайської авантюри" - операції, яку було розроблено, 5 серпня в кабінетах Дніпропетровської ОДА і МВС.

При цьому, пан Хомчак, як військовий, чудово розумів, що всі ті добробати МВС, яким відводилось планом "підняти прапор над містом", не впораються із завданням без залучення військової техніки, а головне - артилерії.

Однак, своїм письмовим наказом він не міг підпорякувати таку необхідну техніку добробатам, бо не мав таких повноважень і, до того ж, у штабі АТО йому б за таку ідею дупу би порвали на хрест миттево. Перш за все тому, що у ЗСУ катастрофично не вистачало сил та засобів виконувати свої завдання, а Іловайськ в них точно не входив, а по-друге: всі ці добробати не входили у склад сил АТО, а отже не підпорядковувались штабу АТО, а лише МВС.

Але ж пану Хомчаку треба було кров з носу вирішувати це питання і тому, він і вигадав цей хитрий план у якому офіційно БТГр 51-ї омбр буде, нібито, займати опорні пункти навколо Іловайська, а насправді, все це робилося аби з тих опорних пунктів, пан Хомчак, самовільно, незаконно, за домовленістю з політиками за спиною Муженка, своїм усним рішенням, міг віддати частину військової техники силам МВС у користування.

Підтвердженням такої версії є те, що, за моєю інформацією, штаб АТО дізнався про те, що пан Хомчак самовільно вирішив використовувати технику 51 омбр для штурму Іловайська, лише ближче до 20 серпня. Коли вже батальйоноводці без досвіду керування навіть відділенням солдат, "встряли по самі вуха" у тому штурмі і знадобилася офіційна допомога ЗСУ.

Пан Хомчак, мав повністю усвідомлювати протизаконність своїх дій але, напевно, страх перед Коломойським у пана генерала був сильніше ніж страх воєнного трибуналу, тим більше, що ніяких трибуналів й не було - їх скоротили перед війною. А дехто каже, що там був інший привабливий з комерційної точки зору мотив.

Тому, за наказом Хомчака, БТГр 51 омбр прибула до Іловайська у складі 7-ї, 8-ї та 9-ї роти 3-го батальйону; гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону майора Сергія Фураєва (5 САУ); протитанкової батареї капітана Костянтина Коваля (5 гармат); мінометної батареї капітана Анатолія Шиліка (8 мінометів); танкової роти з 3-ма танками Т-64; допоміжні та технічні підрозділи.

Від себе зазначу, що майже половина мобілізованого особового складу бригади, на той час, дезертирувала і наявного особового складу ледь вистачало на екіпажи та обслуговування техніки. Звичайних піхотинців було дуже мало, повних екіпажів бойових машин майже не було.

Пан Хомчак мав чітко розумити, що йде на авантюру і саме тому, він наказав полковнику Півоваренку, особисто, очолити цю групировку аби звести до мінімуму управлінські ризики.

Чи було відомо полковнику Півоваренку, про "авантюру" і про те, що його використовує пан Хомчак фактично у власних цілях? Ні, бо я мав можливість у ті дні, у неформальній обстановці, з Павлом Васильйовичем спілкуватися. Кожного дня він повторював собі та тим кому довіряв лише два питання: що я тут роблю? І як там інші 2/3 моєї бригади? Я маю бути із ними!

Півоваренко чудово розумів, що для рівня завдань, які усно йому поставив пан Хомчак, достатньо кваліфікації штатного командира БТГр. Але Хомчак категорично не відпускав Півоваренка до основних сил бригади і примушував бути його біля себе. І про це я також чув особисто від Півоваренка.

І ось, настало 10 серпня, коли почалась активна фаза, так званої, "Іловайської авантюри". Добробати Коломойського - Авакова, підсилені ні про що не здогадующимися військовими, пішли на перший але далеко не останній штурм міста.

Весь цей час полковник Півоваренко керував своїми силами аби максимально професійно забезпечити виконання завдання батальйонами МВС та НГУ взяти місто. Звісно, що він був шокований масштабами непрофесіоналізму і авантюрності того "наступу'. І, кожного дня, продовжував питати себе про те, що він тут робить, коли його бригада без командира? Але Хомчак не відпускав.

До речі, саме через те, що пан Хомчак був дуже зайнятий завданнями Коломойського він, як командувач Сектору, прогавив момент початку наступу росіян через що, втратив управління, саме через це фронт посипався.

Далі, скорочуючи свою розповідь, я пропоную перенестися до 29 серпня - дати, коли сталося велика розвязка цеї політичної авантюри, наслідки якої й спонукали сьогодні зібратися сотні людей на траурну церемонію у Міністерстві оборони.

Як вже відомо, перемовини, що тривали на самому вищому рівні, про коридор для виходу наших сил із міста, не принесли консенсусу у цьому питанні, бо росіяни постійно змінювали умови. Тому, зі штабу АТО, пану Хомчаку було запропоновано почати вихід в ніч з 28-го на 29-е серпня і рухатись скритно декількима колонами по інших маршрутах.

Але пан Хомчак не дослухався до парад і самотужки домовився із росіянами, на своєму рівні (а такі перемовини шли декілька днів паралельно перемовинам на рівні Генеральних штабів країн) про початок руху та остаточні варіанти маршрутів. Так минула ніч і настав ранок 29 серпня.

Колони було сформовано і всі чекали наказу на марш. Такий наказ віддає кожен командир на своєму рівні перед тим, як почати переміщення особового складу у складі колон на техниці. Такий наказ командири зобов'язані віддавати не лише у воєнний, а й у мирний час.

У цьому наказі командир, на підставі відомих йому даних визначає завдання підрозділу, швидкість пересування, дистанцію, основні сигнали та порядок дій за ними, порядок дій у разі зіткнення із противником, своє місце у колоні і таке інше. Вочевидь, на дані розвідки про те, що готують вогневі мішки на маршрутах, Хомчак начхав.

Як начхав і на планування висування. І на обов'язок на віддання такого наказу на марш - теж начхав.

Саме тому, коли наші колони потрапили під вогонь росіян, виникла паника і хаос, бо ніхто не знав, що має робити. Все, що спромігся вимовити Хомчак із початком обстрілів, це були слова: "з боєм, вперед!", що, насправді, не означає у даному випадку НІ-ЧО-ГО. Крім того, що він наказав продовжувати всім рух в заготовлені росіянами вогневі мешки. А сам, тим часом, накивав п'ятами в іншому напрямку - в кущі. Разом з деякими командирами славетних батальйонів.

Аось полковник Півоваренко, як справжній профі своєї справи, вчинив інакше. До початку руху він віддав наказ на марш підпорядкованій йому БТГр, а потім, за розповідями очевидців, в колонні своєї БТГр, полковник Півоваренко, як зазвичай це роблять командири на марші, рухався у
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30.08.2021 19:15 Відповісти
, рухався у середині колони на броні БТРа зв'язку разом із начальником зв'язку бригади Сергієм Швачко.

А коли почався бій, саме через відданий до початку руху наказ, особовий склад БТГр, не зважаючи на підступність та раптовість розстрілу з боку росіян, прийняв бій у якому Павло Півоваренко керував боєм з автоматом в руках.

Один з перших же пострілів по колоні Півоваренка потрапив під БТР на якому він рухався через що комбрига було зкинуто з броні ударною хвилею разом з іншими.

Але він поранений, підвівся на ноги та почав керувати боєм віддаючи накази та вказівки підлеглим під щильним прицільним вогнем. Він це робив допоки його життя не обірвав осколок снаряду... Так його і знайшли. Зі зброєю в руках, з пробитою головою і у формі, яку вони, з дружиною, купили на ринку перед його убиттям на фронт.

А в цей самий час, у іншій колоні, їхав інший типу "офіцер" - генерал Хомчак, який, з першими ж пострілами по його броньованому автомобілю, кинув свої війська і доїхавши на повній швидкості до небезпечного місця сховався у лісозмузі залишивши радіостанцію у машині.

Бій закінчився швидко - через декілька годин стрільба припинилася, а розсіяні по полях українські бійці почали свою боротьбу за життя прориваючись скрізь коло оточення - хтось по-одинці, хтось групами.

Виходили звідти люди тижнями.

Полковник Півоваренко не вийшов..... як не вийшли й багато тих, хто міг би розповісти, що сталося із комбригом.....

А Хомчак, покинувши вночі журналістів Ростислав Шапошников, вийшов і зник на декілька днів.

Всі ці дні: волонтери та пошуковики марно намагалися знайти тіло комбрига, а журналісти та військово-політичне керівництво - Хомчака.

Через три дні Хомчак знайдеться.

І скаже, що все в принципі чудово і нічого страшного не відбулося.

А потім він отримає підвищення і буде собі чудово почуватись на посаді Головного інспектора Міноборони отримуючи свою зарплатню у розмірі близько 60 тис.грн. І вчепить собі на груди "хрест за Іловайськ". І стане Головнокомандувачем.

Доля ж полковника Півоваренка, комбрига, що став жертвою "авантюри", офіцера, героя, що не покинув свої війська і до останнього подиху воював з ними пліч-о-пліч, склалася інакше. Він не отримав від Держави, яку захищав до останнього подиху, жодної нагороди і жодного "Іловайського хреста".

Натомість 2 роки, рідні та волонтери, не могли знайти тіло комбрига.

Цим фактом, негайно, скористалися самі ж авантюристи і сили інформаційно-психологічних операцій РФ і майже відразу запустили в український інфопростір месседж про те, що Півоваренко злякався і здався у полон. Про те, що його живого бачили у ростовських військових шпиталях де він, ходячи посеред полонених українських поранених, нібито агітував переходити бійців на бік росіян.

Все це лайно негайно і із великим задоволенням, було підхоплено українцями (ооо, у цьому нам рівних немає) і почалося цькування рідних та близьких комбрига. Кожне гімно у цій країні вважало за потрібне назвати Півоваренка зрадником.

Цькували дружину, цькували двох синів.

Мені навіть подумати жахливо через що, пройшла родина героя.

Це тривало 2 довгих нескінчених роки. Аж поки, раптом, не виявилось, за результатами ДНК, що поневічене тіло полковника, майже з перших днів, перебувало в одному із моргів Донецької обл.

Виявилось, що людина, яка транспортувала тіло о 2014 році чи то втратила документи чи то переплутала, але факт залишається фактом - тіло комбрига нарешті знайшли.

Ось така жахлива історія відбулась у наш з вами час. Саме про це я думав сьогодні, коли почув призвіще ПОЛКОВНИК ПІВОВАРЕНКО ПАВЛО ВАСИЛЬЙОВИЧ......ДЗВІН.....ПОСТРІЛ.....СЛЬОЗИ.....

На мою думку, генерал Хомчак за ознаками зрадника, дезертира, корупціонера та авантюриста має зайняти своє місце, скоріш за все на лаві підсудних.

А полковник ПІВОВАРЕНКО ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ - має залишитися в наших серцях та пам'яті як взірець героїзму, мужності, вірності присязі і прикладу наступним поколінням українських офіцерів.

А ми, українське суспільство - в неоплатному боргу перед ним і його світлою родиною!
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30.08.2021 19:21 Відповісти
Цікава історія, але в дусі російської пропаганди де 50% правди перемішані з 50% брехні. Бо по-перше окрім 51 бригади, в операції приймали участь і 93-тя і 39 і 40 БТО і решта. Але з загальної чисельності угрупування приблизно в 1500 чол. лише десь 400 були добробати, решта 1100 ЗСУ. І якщо під час виходу з Іловайська 51 бригада втратила 19 чоловік, то 93-тя - 69, а 40 БТО - 22. Але, цікаво як Хомчак як командир сектору Б міг "авантюрно залучити" до проведення операціїї комадира Волинської 51 бригади та ще й віддавати йому накази. Тим більше, що командир БТО "Кривбас" передав в ГПУ бойові розпорядження, підписані Муженком. І в 20 числах серпня по позиціях бігав не Коломойський а Луценко, що підтвероджують його фото з бійцями "Шахтарська". І формування БТГ збірною солянкою з різних підрозділів практикував саме ГШ, а не командувачі секторів.І накази "Нє сцитє" віддава не Хомчак, а Назаров. До того ж у Пивоваренка були напружені стосунки з особовим складом, бо він хотів воювати, а його підлеглі відзначилися під Червонопартизанськом в добровільній здачі в полон, а Муженко взагалі звинуватив 51 бригаду в розвалі фронту внаслідок дезертирства 1200 вояків і саме підлеглі Пивоваренка першими поплюжили його ім'я. І тему "гуманітарного коридору" першим озвучив не Хомчак, а особа, як 26 серпня в Мінську зустрічалася з Путіним. До того ж 2 БТГ прибула під Іловайськ 22.08.2014 з технікою в найгіршому стані, та значна частина підрозділу виконувати завдання відмовилася, тому участь в боях під Дзеркальним і Кутейниковим приймала лише його частина, яка відійшла під Многопілля. І виходили з Іловайська Пивоваренко і Хомчак різними маршрутами, і 30-го серпня тіло Пивоваренка 8 похоронна рота доставила у запорізький морг, де його чомусь "не опізнали". Звісно Хомчак не святий, але він був під Іловайськом, а не виступав на параді, обмивав зірки, стягував до Києва техніку і розподіляв її навколо Козина.
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31.08.2021 03:12 Відповісти
Господи, как эта училка заколебала)
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30.08.2021 19:16 Відповісти
А вот мне интересно почему 46 из 70?! Это как прочитать половину книги! Что в оставшихся томах?!
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30.08.2021 19:24 Відповісти
Остальные, те что про Коломойского, переписать не успели.
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30.08.2021 19:25 Відповісти
Ну вот и я о том-же. Интересно сколько дебилов поведется ? Это как прочитать половину записки от жены "надоел ты мне я ушла" рассекреченная часть "в магазин" секретная часть Офіс ГПУ ініціює розсекречення 46 із 70 томів справи про трагедію під Іловайськом, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 5663
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30.08.2021 19:30 Відповісти
Операция ЗЕЛЁНКА. Часть вторая. Переписанные материалы.
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30.08.2021 19:24 Відповісти
какое-то странное "частичное рассекречивание". те тома, где фамилии "коломойский" и "аваков" вместе с их приближенными - те засекречены. остальное можно смотреть..
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30.08.2021 19:26 Відповісти
Ну, и какая польза от огласки ? Чем занимался в то время теперешний президент никто и не секретил ,а мудрый избиратель интересовался мало.
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30.08.2021 19:29 Відповісти
Как там Гелетей говорил родственникам ,не включать моб.телефоны и сохранять тишину ..это я так понял уже после зеленого коридора ..Гелетей уже в военном СИЗО должен на нарах париться а не свадьбу Луценка охранять уже потом под Киевом
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30.08.2021 19:29 Відповісти
рассекречивание 46 из 70 томов

Надо понимать, что в оставшихся 24 томах фигурирует Днепропетровская ОГА с Коломоем и Корбаном. Поэтому их "рассекречивать" не будут.
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30.08.2021 19:29 Відповісти
А тобі не спадало на думку інше? Хто взагалі прийняв рішення "засєкрєтіть" ці 46 чи 70 томів? Українці не заслуговують на те, щоб знати правду про Іловайськ?
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30.08.2021 20:53 Відповісти
Протокол засідання у кабінеті Корбана, 5-го серпня 2014 року буде викладено???
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30.08.2021 19:35 Відповісти
Іловайськ і керівництво МВС. Цікаві (вирішальні?) деталі

https://youtube.com/watch?v=6GXkC1xnc_0
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30.08.2021 19:51 Відповісти
Полуправда всегда вреднее и опаснее чем откровенная ложь...
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30.08.2021 19:56 Відповісти
Згоден. Тому слід було зробити справедливе, відкрите і незаангажоване розслідування по цій справі ще максимум п'ять років тому. Але чи можливим це було, коли ГПУ керував такий собі Юра Луценко, кум Марини Порошенко?
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30.08.2021 20:56 Відповісти
та це заготовка Єрмака - щоб Зеленський сказав байдену ваш кореш Порох ого-ого ! Ми його будемо судити. А зараз формують думку, як свого часу формували про Байдена молодшого. Тоді сам сказав = завтра венедіктова починає. І таки почала і закінчила - схрумала справу Байдена молодшого навіть не запила. А тут почала сама навіть притягнула горе-експерта рувіна, старого фальсифікатора, заслуженого майстра спорту в категорії "чего изволите". Вони вже відрапортували по Шеремету і зараз Ірхін з Рувіним ходять по судах -скасовують догану Ірхіну, яку дали інші експерти за експертизу в спрарві Шеремета. А Ірхін киває на венедіктову, то вона спотворила докази.
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30.08.2021 19:59 Відповісти
Від самої згадки про Іловайськ у песиків починає нещадно бомбити... В коментах суцільна Зрада і розірвані порохняві пукани. Здавалося би, звідки така істерика, якщо Петро нічим не завинив в тій історії?
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30.08.2021 20:49 Відповісти
виконують команду - що не зрозумілого ? ..
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30.08.2021 22:09 Відповісти
Матеріали мають бути розсекречі всі, а не вибірково. Тоді буде повна картина. А так - спекуляція.
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30.08.2021 20:53 Відповісти
Цьому ******** немає ні кінця ні краю гидко все це бачить і слухать
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30.08.2021 21:06 Відповісти
Не верю этой ******, ни на йоту не верю
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30.08.2021 22:15 Відповісти
Почему вопрос рассекречивания документов по уголовному делу должен решать Генштаб? Он же - заинтересованная сторона! И может скрывать или искажать картину реальных событий преступления!
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30.08.2021 22:57 Відповісти
Ну с чего все решили, что чморить будут Петра, а не прикрывать задницу Бене?

В Офисе генпрокурора назвали единственную причину Иловайской трагедии
СУББОТА, 22 АВГУСТА 2020


Офис генерального прокурора утверждает, что единственным фактором, который стал причиной гибели украинских военных под Иловайском является прямое вторжение вооруженных сил России.
Дословно: "Согласно выводам экспертов и комплексу других полученных доказательств, единственным фактором, который привел к трагическим событиям под Иловайском, является военная агрессия ВС РФ.
Сейчас собранные доказательства совершения военных преступлений Россией переданы в Офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства.
ГЕНПРОКУРАТУРА 14 АВГУСТА 2017 ГОДА ОБНАРОДОВАЛА РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ СОБЫТИЙ В ИЛОВАЙСКЕ В АВГУСТЕ 2014 ГОДА.
СОГЛАСНО ЭТИМ РЕЗУЛЬТАТАМ, ГЛАВНЫМ ВИНОВНИКОМ ИЛОВАЙСКОЙ ТРАГЕДИИ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЕННОЕ КОМАНДОВАНИЕ РФ.
Украинская правда
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/22/7263829/
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31.08.2021 01:01 Відповісти
"ОП ПРИКРЫВАЕТ КОРБАНА И ФИЛАТОВА ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИЛОВАЙСК", - ЭКСПЕРТ

Филатов и Корбан были тогда заместителями Коломойского в ДнепрОГА
Обнародование Офисом генерального прокурора документов по Иловайской трагедии может пролить свет на роль бывшего главы Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского и его заместителей Бориса Филатова и Геннадия Корбана в этих трагических событиях.
Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил политический эксперт Андрей Ковалев.
"Я напомню, что господин Коломойский был тогда губернатором Днепропетровской области. Его окружение, помощники, и господин Корбан, и господин Филатов,
И НЫНЕШНИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА КИРИЛЛ ТИМОШЕНКО.
Он был его советником.
ОНИ, например, ВЗЯЛИ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПОД ИЛОВАЙСКОМ.
А КОГДА ПРОИЗОШЛА ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ, КАКИМ-ТО ОБРАЗОМ ЭТИ ВСЕ ЛЮДИ САМОУСТРАНИЛИСЬ, и уже никто не помнит, что они к этому имели какое-то отношение", - напомнил он.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/op-prikryvaet-korbana-i-filatova-ot-otvetstvenn-385637/
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31.08.2021 01:08 Відповісти
ЕСЛИ НАКАЗЫВАТЬ ТЕХ КТО НЕ ВЫВЕЛ ИЗ ИЛОВАЙСКА БЕЗ ПОТЕРЬ, ТО НАЧИНАТЬ НУЖНО С ТЕХ КТО ЗАВЕЛ ТУДА
15 серпня 2017


Если наказывать тех кто не вывел из Иловайска без потерь, то начинать нужно с тех кто завел туда
15 серпня 2017

ГРУППА ЛЮДЕЙ БЕЗ ИНФОРМАЦИИ, БЕЗ ДАННЫХ РАЗВЕДКИ, БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ, БЕЗ ВОЕННОГО ОПЫТА, БЕЗ МАЛЕЙШЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЙНЕ НА ТОТ МОМЕНТ, В УГОДУ ШКУРНЯКАМ ОДНОЙ ИЗ ФПГ СПЛАНИРОВАЛА«ОПЕРАЦИЮ»,
А ТОЧНЕЕ АВАНТЮРУ, ИСТИННОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРОЙ БЫЛ ОТЖИМ ЗУГРЕСА У АХМЕТОВА

Кутейниково на тот момент было уже наше. Фащевка с другой стороны уже была наша. И автомобильная дорога и жд была перерезана нашими десантниками. Фактически снабжение Иловайска было перерезано.
Но на это было наплевать тем, кто планировали это.
Потому что ИЛОВАЙСК БЫЛ ПРИКРЫТИЕМ!

Корбану нужен был Зугрес, а Иловайск был афишей и парадной вывеской для «победителей» собравшихся въехать в Киев с победой. Именно они, в кабинете ДнепрОДА, приняли решение провести МВДшную операцию по якобы освобождению Иловайска?
Без тяжелого вооружения и бронетехники. Силами добровольцев на джипах со стрелкотней
Руководство ЗСУ не принимало участие в планируемой операции, потому что это была тема МВД, и на коммуникацию с ЗСУ потенциальные «победители» тупо забили?
ГДЕ БЫЛИ ТРОЕ СУТОК СБЕЖАВШИЕ ГЕНЕРАЛ ХОМЧАК И БЕРЕЗА?
Иловайск был чисто милицейской операцией. Планирование проводилось не военными, а Корбаном, Семенчено и прочими умниками, которые сейчас перекладывают ответственность на ЗСУ.
ЛЕГАЛИЗОВАЛ ОПЕРАЦИЮ С УЧАСТИЕМ ЗСУ ХОМЧАК, КОТОРЫЙ НАРУШИВ ПРИКАЗ МУЖЕНКО ПОЕХАЛ В ИЛОВАЙСК.
А потом сбежал и неизвестно где пропадал трое суток. И найден был на том месте, которое до этого прочесывал армейский спецназ.
https://site.ua/skitalec/8982/
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31.08.2021 01:26 Відповісти
Так а чому тільки 46 з 70, бо шкура Коломойського ґбоїться бідставити таких самих шкур Коломойського?
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31.08.2021 02:45 Відповісти
За Иловайск виновен и порох но Хомченко предатель он составил колону и сказал что
есть от рашки зеленый свет и завел колону в западню и когда начался растрел сбежал
,те ребята которые не послушали и пробивались в разных местах все вышли ,ну а за
Авдеевку и то что с наших военных сделал тир виновен нынешний главком зеленый.
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31.08.2021 12:04 Відповісти
Ускоглазая гнида стрижёт баллы, заработанные другими
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02.09.2021 21:32 Відповісти
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