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Навколо змін до Податкового кодексу буде "велика дискусія", - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Навколо змін до Податкового кодексу буде

Глава Верховної Ради прогнозує велику дискусію в сесійній залі під час розгляду в другому читанні законопроєкту про внесення змін до Податкового кодексу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Разумков заявив в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер".

"Я думаю, що буде велика дискусія навколо законопроєкту №5600. Щодо нього велика кількість пересторог, і сьогодні вони поки що залишаються. Ми не бачили кінцевої таблиці. Я думаю, що буде дискусія на рівні комітету, які правки враховуються, а які ні. Кількість правок до нього майже рекордна – 11 600. Звісно, там є великий об’єм правок, які можна назвати спамовими. Але є велика кількість, які мають сенс, і я сподіваюся, що вони будуть підтримані комітетом", – зазначив спікер парламенту.

Разумков додав, що теж подав правки до документа.

Окрім цього, Разумков припустив, що дискусію під час розгляду у другому читанні може викликати й законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). Утім, на його переконання, якщо документ "буде збалансованим, то він може бути проголосований у стінах Верховної Ради".

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Автор: Наталя Джума
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Така ж большая як будівництво і садівництво?
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30.08.2021 09:36 Відповісти
і бл@дівництво
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30.08.2021 09:47 Відповісти
Під гаслом боротьби із алігархами знову пограблять простий люд. Шоста влада - і знову лайно лайном.
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30.08.2021 09:52 Відповісти
Навколо змін до Податкового кодексу буде "велика дискусія", - Разумков - Цензор.НЕТ 5047
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30.08.2021 09:54 Відповісти
 
 