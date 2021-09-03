Українські плавці здобули золото, срібло і бронзу на Паралімпіаді-2020 у Токіо

Український плавець Денис Остапченко завоював свою третю медаль на Паралімпіаді в Токіо (Японія).

У десятий день Ігор-2020 представник Полтавщини до срібла на 50-метрівці на спині і бронзі на 50-метрівці вільним стилем додав золото на дистанції 200 метрів вільним стилем у класі S3, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Сергій Паламарчук з Миколаєва фінішував восьмим.

Український плавець Денис Дубров завоював свою третю нагороду на XVI літній Паралімпіаді в Токіо (Японія). У десятий день Ігор-2020 представник Дніпра виграв бронзу на 100-метрівці батерфляєм у класі S8.

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До цього Дубров став володарем золотої медалі на 200-метрівці комплексним плаванням і бронзи в естафеті 4х100 метрів вільним стилем.

Український плавець Андрій Трусов виграв свою шосту медаль на XVI літній Паралімпіаді в Токіо (Японія). 21-річний представник Донеччини завоював срібну нагороду на дистанції 50 метрів батерфляєм у класі S7.

До цього Трусов став володарем золотих медалей на 100-метрівці на спині і 50 м вільним стилем, срібла на дистанціях 200 метрів комплексним плаванням і 400 метрів вільним стилем і бронзи в естафеті 4х100 метрів вільним стилем.

В активі паралімпійської збірної України вже 93 нагороди - 23 золоті, 44 срібні і 26 бронзових. "Синьо-жовті" посідають 5-те місце у загальнокомандному заліку і 4-те - за кількістю медалей.