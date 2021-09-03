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ДТЕК ВДЕ знизив виторг на 6%

ДТЕК ВДЕ знизив виторг на 6%

Виторг компанії ДТЕК ВДЕ бізнесмена Ріната Ахметова за I півріччя 2021 року скоротився на 6,3% до 3,8 млрд грн.

Про це свідчать дані про фінансові результати компанії, передає Цензор.НЕТ.

Борг держпідприємства "Гарантований покупець" перед компанією досяг 3,16 млрд грн, з яких 2,54 млрд - прострочений борг ще з початку 2020 року.

За рахунок зміцнення національної валюти чистий прибуток ДТЕК ВДЕ становить 5 млрд грн. Це сталося через зниження збитку за курсовими різницями на 2,7 млрд грн.

За звітний період електростанції ДТЕК ВДЕ знизили відпуск електроенергії на 20%.

Поточний портфель ДТЕК ВДЕ Ахметова становить 950 МВт "зеленої" генерації. За результатами 2020 року ці фірми забезпечили скорочення викидів СО2 на 2,6 млн тонн.

Нагадаємо, в 2020 році розвиток відновлюваної енергетики в Україні сповільнився через політичні ризики і боргову кризу.

Уряд порушив зобов'язання з оплати "зеленої" електроенергії, накопичивши борг в 18,4 млрд грн.

Автор: 

доходи (615) енергетика (2578) ДТЕК (1981)


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Топ коментарі
+1
сей час заплачу!
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03.09.2021 17:38
+1
Палітічєская жерва режиму..
))
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03.09.2021 17:46
+1
Еле-еле концы с концами сводит, от зарплаты до зарплаты.
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03.09.2021 17:59
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И шо??
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03.09.2021 17:37 Відповісти
сей час заплачу!
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03.09.2021 17:38 Відповісти
Дэнги давай!
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03.09.2021 18:01 Відповісти
Сльози душать...
Списали борги, бідоласі, і не допогло....
🤣
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03.09.2021 17:41 Відповісти
..допомогло..sorry...руки тремт(л)ять..👿
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03.09.2021 17:45 Відповісти
Посполиті зовсім збідніли годувати олігархів...
😪
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03.09.2021 17:42 Відповісти
Нас пытаются убедить, что Ринат Ахметов не олигарх и не монополист.
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03.09.2021 17:44 Відповісти
Палітічєская жерва режиму..
))
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03.09.2021 17:46 Відповісти
Еле-еле концы с концами сводит, от зарплаты до зарплаты.
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03.09.2021 17:59 Відповісти
Треба рижому субсидію ох!формляти!!😁
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03.09.2021 18:03 Відповісти
Как теперь дальше жить ?
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03.09.2021 17:49 Відповісти
Сухарі сушити....
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03.09.2021 18:04 Відповісти
Медведчук пусть на домашнему,но сидить,а ахметова чому ще не посадили?
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03.09.2021 22:42 Відповісти
 
 