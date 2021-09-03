ДТЕК ВДЕ знизив виторг на 6%

Виторг компанії ДТЕК ВДЕ бізнесмена Ріната Ахметова за I півріччя 2021 року скоротився на 6,3% до 3,8 млрд грн.

Про це свідчать дані про фінансові результати компанії, передає Цензор.НЕТ.

Борг держпідприємства "Гарантований покупець" перед компанією досяг 3,16 млрд грн, з яких 2,54 млрд - прострочений борг ще з початку 2020 року.

За рахунок зміцнення національної валюти чистий прибуток ДТЕК ВДЕ становить 5 млрд грн. Це сталося через зниження збитку за курсовими різницями на 2,7 млрд грн.

За звітний період електростанції ДТЕК ВДЕ знизили відпуск електроенергії на 20%.

Поточний портфель ДТЕК ВДЕ Ахметова становить 950 МВт "зеленої" генерації. За результатами 2020 року ці фірми забезпечили скорочення викидів СО2 на 2,6 млн тонн.

Нагадаємо, в 2020 році розвиток відновлюваної енергетики в Україні сповільнився через політичні ризики і боргову кризу.

Уряд порушив зобов'язання з оплати "зеленої" електроенергії, накопичивши борг в 18,4 млрд грн.