Найманці РФ катують струмом і протигазом утримуваного в луганському ізоляторі Борисова. Він схуд на 28 кг і потребує медичної допомоги, - правозахисник Лисянський

Громадянин України Олександр Борисов, затриманий у січні 2021 року так званим "МГБ НВФ "ЛНР", продовжує перебувати в ізоляторі Луганська. Його катують і збираються незабаром "судити".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, засновник "Східної правозахисної групи".

За його словами, утримуваний окупантами Олександр Борисов досі перебуває в ізоляторі луганського МГБ. Його стан вкрай важкий, він потребує медичної допомоги. За дев'ять місяців перебування в катівнях ізолятора Олександр схуд на 28 кілограмів, до нього неодноразово застосовувалися тортури струмом і протигазом, повідомляє Лисянський.

На цей момент "МГБ НВФ "ЛНР" направило справу в т.зв. народний суд.

"На скарги адвокатів "ВПГ" про те, що Олександру Борисову необхідна медична допомога, представники НЗФ не реагують. Так само представники НЗФ почали усно погрожувати дружині Олександра Борисова і натякати їй, щоб вона їхала з ОРЛО", - говорить Лисянський.

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Нагадаємо, що на початку цього року братів Ігоря та Олександра Борисових затримали в м.Стаханов, що під контролем НЗФ "ЛНР". Окупанти звинувачували братів у скоєнні теракту, сприянні тероризму і шпигунстві. За інформацією Лисянського, до братів застосовували тортури.

Протягом майже двох тижнів рідним братів Борисових не було нічого відомо про їхнє місцезнаходження. Після інформаційного резонансу в українських ЗМІ НЗФ "ЛНР" заявило про те, що брати Борисові затримані "МГБ НВФ "ЛНР" і їм інкримінують шпигунство і підготовку теракту. Після злагодженої роботи адвокатів "Східної правозахисної групи" Ігоря Борисова вдалося звільнити.

Раніше Олександр Борисов займався перевезеннями людей з окупованої на підконтрольну владі територію. Його брат Ігор працював майстром на станції СТО, а також вони володіли магазином продуктів і ні в якій насильницькій діяльності участі не брали.