Мільйонні зловживання під час будівництва сучасного комплексу Охматдиту: прокурори САП направили справу до суду

Направлено до суду обвинувальний акт про обвинувачення колишньої очільниці ДП "Укрмедпроектбуд" та колишнього керівника приватного підприємства – генпідрядника у зловживаннях під час проведення закупівлі інженерного та технічного обладнання при будівництві сучасного лікувально-діагностичного комплексу "Охматдиту", які завдали понад 30 млн гривень збитків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба САП.

8 вересня 2021 року за результатами досудового розслідування детективів НАБУ, прокурорами САП скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення колишньої очільниці ДП "Укрмедпроектбуд" та колишнього керівника приватного підприємства – генпідрядника у зловживаннях під час проведення закупівлі інженерного та технічного обладнання при будівництві сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", які завдали понад 30 млн гривень збитків.

Нагадаємо, досудовим розслідуванням встановлено, що державне підприємство "Укрмедпроектбуд", яке виступало замовником робіт з будівництва НДСЛ "Охматдит", за бюджетні кошти замовило у приватного товариства інженерне та технічне обладнання (зокрема ліфти та модулі теплових пунктів), для будівництва та оснащення вказаного лікувального закладу.

Відповідно до умов укладених договорів державним підприємством було проведено розрахунки з генпідрядником шляхом 100% авансування, що становило понад 30 млн гривень, проте у подальшому вказане інженерне та технічне обладнання не було поставлено та взагалі відсутнє до цього часу.

Попри відсутність обладнання, у 2013 році очільницею державного підприємства (до цього вона була директором підприємства – генпідрядника), яка діяла всупереч інтересам очолюваного нею підприємства, проте з метою отримання неправомірної вигоди іншими юридичними особами, за пособництва тодішніх керівників підприємств генпідрядника та підрядника, підписано видаткові накладні, відповідно до яких нею нібито прийнято від генпідрядника вказане обладнання, за яке вже було сплачено авансові платежі у повному обсязі.

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У подальшому вказаними особами вчинено також низку дій, спрямованих на приховування непоставки та відсутності обладнання.

Внаслідок зазначених спільних умисних дій вказаних посадових осіб державному бюджету в особі ДП "Укрмедпроектбуд" завдано матеріальної шкоди (збитків) в розмірі понад 30 мільйонів гривень.

Дії колишньої очільниці державного підприємства кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, колишнього керівника приватного підприємства – генпідрядника – за за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.

На сьогодні обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Зауважимо, що досудове розслідування за підозрою керівника приватної комерційної установи, який перебуває у розшуку, триває.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сьогодні, 8 вересня, на Цензор.НЕТ вийде інтерв'ю з гендиректором Охматдиту Володимиром Жовніром.