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Говорити з Путіним однозначно варто, - Кулеба. ВІДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Незважаючи на все лукавство президента РФ Володимира Путіна, з ним потрібно вести переговори і використовувати будь-яку можливість заради припинення війни і шансу на деокупацію наших територій.

Про це в ефірі телеканалу 1+1 заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Однозначно варто. Незважаючи на все лукавство, яке ми чуємо з Кремля і президента РФ. Для всіх очевидно, що йдеться про міжнародний військовий конфлікт, у якому два учасники - Україна і Росія. І потрібно говорити з тим, хто приймає рішення в РФ, а це Володимир Путін", - заявив Кулеба.

За його словами, такі переговори не означають, що Україна відмовляється від Нормандського формату.

"Це буде дуже складна розмова, але до неї треба йти. Це не означає, що ми відмовляємося від Нормандського формату. Навпаки, ми активізували роботу з підготовки нового саміту в Нормандському форматі. Але позиція президента полягає в тому, що потрібно використовувати будь-яку можливість, навіть мінімальну, щоб зупинити війну, загибель наших солдатів і деокупувати наші території", - пояснив міністр.
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Топ коментарі
+19
Про що можна розмовляти з агресором , вбицею і терористом номер один в світі ?
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09.09.2021 23:50
+12
Маніпулюють "миролюбні " капітулянти.
Не гибель, а вбивства наших солдатів. Та ще й з урахуванням того, що не звільнено жодного см української землі.
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09.09.2021 23:57
+11
Переговоры ведутся, когда обе стороны готовы идти на уступке или когда одна из сторон готова капитулировать, вот о чем он собирается разговаривать?
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09.09.2021 23:55
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Кажуть, що снайпери теж розмовляють з тими, на кого вони дивляться скрізь свій приціл...
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09.09.2021 23:42 Відповісти
Этот очкарик не факт что в свою жену "попадет" с первой попытки.
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09.09.2021 23:52 Відповісти
"любую возможность, даже минимальную, чтобы остановить войну, гибель наших солдатов и деоккупировать наши территории"(с) - "любой ценой", "любую возможность" - это что, безоговорочная капитуляция? а гибель "солдатов" это не только безграмотность, но и неуважение.
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09.09.2021 23:49 Відповісти
Маніпулюють "миролюбні " капітулянти.
Не гибель, а вбивства наших солдатів. Та ще й з урахуванням того, що не звільнено жодного см української землі.
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09.09.2021 23:57 Відповісти
это да. и виновата в этом #ОПА у-зеленского. может меньше чем х#йло, а может и нет. вот оно и рвется в очко очи заглянуть.
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10.09.2021 00:17 Відповісти
ЗеИУДА с шефом д'ерьмаком готовят своих 🐏🐑🤢🤡 к капитуляции ! Поедет в очко посмотреть и отчитаться о проделанных мерзостях , против Украины
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10.09.2021 11:03 Відповісти
Про що можна розмовляти з агресором , вбицею і терористом номер один в світі ?
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09.09.2021 23:50 Відповісти
В додаток параноїдальним шизофреніком !!!))
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09.09.2021 23:56 Відповісти
Та чули, чули вже, неодноразово, як ви сподіваєтесь лягти під фуйла, видавши це за перемогу.
Арахамия согласен пустить воду в Крым в обмен на Донбасс
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09.09.2021 23:52 Відповісти
Дожили что Гордон ему разясняет почему не стОит говорить с куйлом
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09.09.2021 23:54 Відповісти
Канєшно варто. Це ж як треба було зачмирити з дитинства, що б такий окурок виріс. Діти жорстокі, але вони безпомилково знаходять падлюку.
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09.09.2021 23:54 Відповісти
Переговоры ведутся, когда обе стороны готовы идти на уступке или когда одна из сторон готова капитулировать, вот о чем он собирается разговаривать?
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09.09.2021 23:55 Відповісти
пустая трата времени, сил и денег! лучше потратье этог все в развитие экономики!
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09.09.2021 23:55 Відповісти
Вот и все. Зеленые твари уничтожили полностью антироссийскую коалицию. на встречу министров иностранных дел G7, которая состоится через 2 дня, приглашена россия... 7 лет такой формат был общим решением заблокирован, "пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины". (с)
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09.09.2021 23:56 Відповісти
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет участвовать в министерской встрече стран G7 по вопросу ситуации в Афганистане.
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09.09.2021 23:58 Відповісти
посмотрим.. но я не верю - Афган это кацапо фишка снова вернутся в Большую семерку..
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10.09.2021 00:05 Відповісти
Оголошення Лукашенка про нову велику російську партію озброєння стало останньою крапкою в схемі, яка свідчить про посилення мілітаризації Білорусі та прискорення інтеграції російських і білоруських збройних сил.
У день виступу Лукашенка російські зенітно-ракетні війська прибули в місто Гродно, що на заході Білорусі, недалеко від кордону з Польщею і Литвою, щоб створити спільний центр військової підготовки. Через кілька днів партія винищувачів Су-30 СМ прибула на авіабазу в Барановичах, що також на заході Білорусі. А з 10 по 16 вересня мають відбутися масштабні спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2021".
Більш того, навчання "Захід-2021" відбуваються після рекордної кількості спільних військових навчань між двома країнами цьогоріч. Одночасно постійна ротація російських військ означає фактично постійну присутність росіян в Білорусі.
Зростаюча мілітаризація Білорусі та розширення російської військової присутності в країні є найбільш значною якісною зміною в рівнянні безпеки на східному фланзі НАТО після анексії Криму Москвою в 2014 році та збройного нападу на український Донбас.
Це безпосередньо загрожує безпеці Естонії, Латвії, Литви і Польщі. Це також збільшує можливості Москви закрити Сувалкський коридор - приблизно 100-кілометрову ділянку польсько-литовського кордону, затиснуту між Білоруссю і сильно мілітаризованою Калінінградською областю Росії, що фактично відрізало б по суші країни Балтії від решти НАТО.
Можливо, ще зарано говорити про повернення до розділеної Європи, але оскільки Білорусь все більше нагадує розширену версію Західного військового округу Росії, схоже, усе йде в цьому керунку.https://gazeta.ua/blog/55726/vidteper-bilorus-rosijska-vijskova-platforma-evropa-v-nebezpeci
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09.09.2021 23:58 Відповісти
Решения принимает контора, к сведению...
А этот вообще недоговороспособен, обманет 100 проц
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10.09.2021 00:00 Відповісти
Ну буквально днями с той стороны, с РФ сказали что при любых переговорах Крым не упоминать. Какие тут коментарии? Давайте предложим переговоры где никто не будет говорить в слух ничего. Ну воды пусть минеральной попить и по домам---сойдёт?
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10.09.2021 00:02 Відповісти
разговариваю :
фуйло, фуйло почему ты стреляло из гуково градами по территории Украины в 2014 году, без объявления войны ?
и тебе - ничего ... ???
и т.д. и т.п.
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10.09.2021 00:05 Відповісти
Якийсь брєд. Який сенс розмовляти з серійним вбивцею? Що воно скаже?
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10.09.2021 00:06 Відповісти
и чего слуги так рвутся поговорить с пыней.. Говорити з Путіним однозначно варто, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3429
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10.09.2021 00:08 Відповісти
"Однозначно варто"- це лише нарешті зрозуміти, що ***** потрібна вся Україна і це рашистське падло розуміє тільки мову сили!!! Від недолугого Зе йому потрібна тільки капітуляція! Кулеба не такий дурний, щоб цього не розуміти, але вже остаточно ліг під Зе та Єрмака та повторює їх зрадницьку мантру.
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10.09.2021 00:17 Відповісти
.
воно iдiот? iдiот з шобли ЗеБiльних iдiотiв?
.
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10.09.2021 00:17 Відповісти
С кремлёвской шизанутой крысой будет долгий разговор в Гааге. Перед пожизненным....
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10.09.2021 00:20 Відповісти
Нє..., воно раніше здохне.
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10.09.2021 00:25 Відповісти
Хотелось бы, чтобы это происходило медленно, мучительно, нестерпимо больно.....У меня уже и маракасы есть для этого праздника, и бубен, и шампанское, и феерверки....
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10.09.2021 13:09 Відповісти
Всё это политические заявы.На самом деле, с тем, кто желает твоей смерти,не о чем говорить.Для Мордора не нужен разговор.Разговор нужен между партнёрами,конкурентами,соперниками...Рашка нам не конкурент и не партнёр,они тупо желают,щоб Украины не было.Ну вот например,возьмём бизнес бренды или Твиттер и Фейсбук.Эти бренды существуют параллельно и конкурируют между собой в правовом поле.Твиттер не желает убить Фейсбук,как например Рашка хочет убить Украину.Это разные понимания и смыслы.В одном случае конкуренция на чемпионство в сети,война за технологии и клиентов без желания убить конкурента.Это важно.Без желания убить,а даже наоборот сильный конкурент помогает тебе быть сильнее и в тонусе.Ты сам заинтересован в конкурентах.В случае с Рашкой этого всего нет.У неё тупо монополизм,централизм и неприятие никаких вообще конкурентов.Если появился конкурент его нужно тупо убить.Это короче глубинные понятия сути москалей.Они не будут вести разговоры.Они,хотят Яндекс размером с Земной шарик.Як вариант Говорити з Путіним однозначно варто, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2077
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10.09.2021 00:27 Відповісти
"Разговаривать с Путиным однозначно стоит, - Кулеба."
_Кулеба однозначно держит украинцев за идиотов. Скотина! Говорити з Путіним однозначно варто, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2449
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10.09.2021 00:28 Відповісти
Оно кулёма - МАРИОНЕТКА ЗЕДЕРЬМАЧНОЙ ШОБЛЫ ! Озвучивает то, что скажут !
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10.09.2021 11:09 Відповісти
Та нехай триндять. Мене більше турбує те, що кацапи не отримуюь відповідної "отвєткі".
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10.09.2021 00:35 Відповісти
Хренла и его орду надо мочить в сортирах
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10.09.2021 00:43 Відповісти
#Портников #україна #цру«Слуги» бояться ЦРУ | Віталій Портников
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10.09.2021 01:08 Відповісти
У Совета национальной безопасности и обороны Украины нет документов относительно проведения спецоперации по задержанию на территории Беларуси боевиков российской ЧВК "Вагнера", которая была сорвана

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "ДС" со ссылкой на "Радио Свобода".

"Я не знаю, что есть у CNN. Я заявлял и еще раз заявляю: первое - ни одного документа о любой операции в аппарате СНБО, я не знаю ее названия, ее не существует. Я уже это говорил. Второе: когда начинают публично проговаривать о тех или иных спецоперации, которые должны были проводить спецслужбы - это моветон... ПІСЮАНІСТИ БЛІН!
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10.09.2021 01:13 Відповісти
и де набираются такие олигофрены..???
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10.09.2021 01:41 Відповісти
наивный дурачок
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10.09.2021 02:25 Відповісти
_Это ты наивный если веришь в наивность у политиканов. Среди политиканов - особенно наверху - не бывает наивных, бывают прикидывающиеся наивными дурачками подлецы и мерзавцы.
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10.09.2021 09:02 Відповісти
молодец, меня обо*рал а не этого земерзавца...
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10.09.2021 10:04 Відповісти
Говорити з Путіним однозначно варто, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1491
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10.09.2021 05:19 Відповісти
одназначно це значить лизати ***** сраку. Воно ж вам вже сказало, що говорити не має про що. Чи ви дебіли цьго не розумієте?
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10.09.2021 05:52 Відповісти
Они предатели! Ты этого не понимаешь?
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10.09.2021 09:50 Відповісти
разговаривать надо.
руку жать - нет.
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10.09.2021 06:45 Відповісти
Нормандский формат ?

Как сказала Фарион трое врагов Украины ( Германия Франция раша) в одном формате ?

О чем там можно говорить ? О северном потоке ? 😀 О прокисшем Минске ?

Пора возвращаться к будапештскому формату - ПУСТЬ гаранты возвращают Украине или Крым и Донбасс или ядерное оружие
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10.09.2021 07:05 Відповісти
Говорити з Путіним однозначно варто, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2805

#ФаріонЩо між Зеленським і Байденом? Де Україна? | Ірина Фаріон

https://youtu.be/nLmovpkIGFM
09.09.2021 01:04
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10.09.2021 07:08 Відповісти
з об"єднанням це понти перед виборами. Понтуються.
А от Кулебякін як МІД точно відповідає характеристиці М.Санду. Складається переконання, що його робота як хлопчака в старорежимній російській забігайлівці, який підносить на стіл випивон і витирає підлогу.
Колись Козьми Пруткови придумали афоризм "если на клетке слона написано носорог не верь глазам своим" а тепереішньому -якщо на посаді МІДа побачиш Кулебу, невір очам своїм.
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10.09.2021 07:37 Відповісти
Кулепа,вот если убийца убьет твоего ребенка,твою жену и твоих родителей,ты на какую тему с ним будешь разговаривать?
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10.09.2021 08:03 Відповісти
коллаборационисты
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10.09.2021 08:34 Відповісти
___не бийте мене !
а то шо ?!
а то перестану с вами дружить.Вот. Говорити з Путіним однозначно варто, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6478 Говорити з Путіним однозначно варто, - Кулеба - Цензор.НЕТ 866
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10.09.2021 08:44 Відповісти
"Разговаривать с Путиным однозначно стоит" чтобы показать Европе, что Украина рояль клала на Запад и его усилия и затраты ( а санкции - это огромный ущерб ,на который пошли ради УКраины) и что холоп сам решил договориться с барином где его будут пороть.
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10.09.2021 08:47 Відповісти
Нууу..если вы любите разговоры разговаривать, то почему бы и не поразговаривать. Главное процесс, именно он приносит удовольствие.
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10.09.2021 08:49 Відповісти
сепаратные переговоры недопустимы эффект ̶б̶а̶б̶о̶ч̶к̶и̶ бубочки будет обеспечен - тут же
германь от лица всей!!! еропы заявит- вот видите они договариваются нужно снимать санкции
а там ой немало это и сплавы которые параша не умеет делать и милитарипродукция и двой
ного назначения..... то есть нас просто медленно подводят к тихой мяхкой капитуляции.
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10.09.2021 08:54 Відповісти
ОТ ЧЕГО УШЛИ К ТОМУ И ПРИШЛИ !!!!
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10.09.2021 08:58 Відповісти
А можно с разбега головой в стену, тоже помогает...
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10.09.2021 09:04 Відповісти
О чем плять , о здаче Украины 😡 Кулеба включил дурака , ***** нужна вся Украина , ну кроме Западной , на меньшее он не согласиться 😡 Кулеба белорусь тебе в пример 😠
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10.09.2021 09:11 Відповісти
... с ваЗЕлином, кулебяка волохатая?
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10.09.2021 10:03 Відповісти
Путин разговаривать хочет так как разговаривает с Лукашенко , все остальные разговоры для него пустое место . Мы с ним хотим так разговаривать?
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10.09.2021 10:45 Відповісти
Когда курицу режут,ее берут за горло,чтобы она не пыталась с вами разоваривать и заглядывать вам в глаза.
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10.09.2021 10:53 Відповісти
 
 