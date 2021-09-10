Говорити з Путіним однозначно варто, - Кулеба. ВІДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Незважаючи на все лукавство президента РФ Володимира Путіна, з ним потрібно вести переговори і використовувати будь-яку можливість заради припинення війни і шансу на деокупацію наших територій.
Про це в ефірі телеканалу 1+1 заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Однозначно варто. Незважаючи на все лукавство, яке ми чуємо з Кремля і президента РФ. Для всіх очевидно, що йдеться про міжнародний військовий конфлікт, у якому два учасники - Україна і Росія. І потрібно говорити з тим, хто приймає рішення в РФ, а це Володимир Путін", - заявив Кулеба.
За його словами, такі переговори не означають, що Україна відмовляється від Нормандського формату.
"Це буде дуже складна розмова, але до неї треба йти. Це не означає, що ми відмовляємося від Нормандського формату. Навпаки, ми активізували роботу з підготовки нового саміту в Нормандському форматі. Але позиція президента полягає в тому, що потрібно використовувати будь-яку можливість, навіть мінімальну, щоб зупинити війну, загибель наших солдатів і деокупувати наші території", - пояснив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Не гибель, а вбивства наших солдатів. Та ще й з урахуванням того, що не звільнено жодного см української землі.
очкоочи заглянуть.
Арахамия согласен пустить воду в Крым в обмен на Донбасс
У день виступу Лукашенка російські зенітно-ракетні війська прибули в місто Гродно, що на заході Білорусі, недалеко від кордону з Польщею і Литвою, щоб створити спільний центр військової підготовки. Через кілька днів партія винищувачів Су-30 СМ прибула на авіабазу в Барановичах, що також на заході Білорусі. А з 10 по 16 вересня мають відбутися масштабні спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2021".
Більш того, навчання "Захід-2021" відбуваються після рекордної кількості спільних військових навчань між двома країнами цьогоріч. Одночасно постійна ротація російських військ означає фактично постійну присутність росіян в Білорусі.
Зростаюча мілітаризація Білорусі та розширення російської військової присутності в країні є найбільш значною якісною зміною в рівнянні безпеки на східному фланзі НАТО після анексії Криму Москвою в 2014 році та збройного нападу на український Донбас.
Це безпосередньо загрожує безпеці Естонії, Латвії, Литви і Польщі. Це також збільшує можливості Москви закрити Сувалкський коридор - приблизно 100-кілометрову ділянку польсько-литовського кордону, затиснуту між Білоруссю і сильно мілітаризованою Калінінградською областю Росії, що фактично відрізало б по суші країни Балтії від решти НАТО.
Можливо, ще зарано говорити про повернення до розділеної Європи, але оскільки Білорусь все більше нагадує розширену версію Західного військового округу Росії, схоже, усе йде в цьому керунку.https://gazeta.ua/blog/55726/vidteper-bilorus-rosijska-vijskova-platforma-evropa-v-nebezpeci
А этот вообще недоговороспособен, обманет 100 проц
фуйло, фуйло почему ты стреляло из гуково градами по территории Украины в 2014 году, без объявления войны ?
и тебе - ничего ... ???
и т.д. и т.п.
воно iдiот? iдiот з шобли ЗеБiльних iдiотiв?
.
_Кулеба однозначно держит украинцев за идиотов. Скотина!
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "ДС" со ссылкой на "Радио Свобода".
"Я не знаю, что есть у CNN. Я заявлял и еще раз заявляю: первое - ни одного документа о любой операции в аппарате СНБО, я не знаю ее названия, ее не существует. Я уже это говорил. Второе: когда начинают публично проговаривать о тех или иных спецоперации, которые должны были проводить спецслужбы - это моветон... ПІСЮАНІСТИ БЛІН!
руку жать - нет.
Как сказала Фарион трое врагов Украины ( Германия Франция раша) в одном формате ?
О чем там можно говорить ? О северном потоке ? 😀 О прокисшем Минске ?
Пора возвращаться к будапештскому формату - ПУСТЬ гаранты возвращают Украине или Крым и Донбасс или ядерное оружие
#ФаріонЩо між Зеленським і Байденом? Де Україна? | Ірина Фаріон
https://youtu.be/nLmovpkIGFM
09.09.2021 01:04
А от Кулебякін як МІД точно відповідає характеристиці М.Санду. Складається переконання, що його робота як хлопчака в старорежимній російській забігайлівці, який підносить на стіл випивон і витирає підлогу.
Колись Козьми Пруткови придумали афоризм "если на клетке слона написано носорог не верь глазам своим" а тепереішньому -якщо на посаді МІДа побачиш Кулебу, невір очам своїм.
а то шо ?!
а то перестану с вами дружить.Вот.
германь от лица всей!!! еропы заявит- вот видите они договариваются нужно снимать санкции
а там ой немало это и сплавы которые параша не умеет делать и милитарипродукция и двой
ного назначения..... то есть нас просто медленно подводят к тихой мяхкой капитуляции.