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Екстрена психологічна допомога для ветеранів має запрацювати у віддалених районах, - Мінветеранів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Екстрена психологічна допомога для ветеранів має запрацювати у віддалених районах, - Мінветеранів

Міністерство у справах ветеранів працює над зміною підходів до надання психологічної допомоги захисникам, і має намір створити нову систему психологічної реабілітації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Якщо ми проаналізуємо досвід США, то там Міністерство у справах ветеранів має бюджет другий після Пентагону, створено надсучасні центри медичної та психологічної реабілітації. Американські ветерани зазначили, що у США одразу після поранення, як тільки військовий приходить до тями, з ним працює не тільки хірург і анестезіолог, а й психолог. Адже травматизація вже відбулася. Особливо це стосується тих, хто має ампутацію", - розповіла глава Мінветеранов Юлія Лапутіна.

"Інше питання полягає у тому, що багато захисників повертаються з війни не до обласних центрів, де є розгалужена система медичних закладів, а у віддалені райони. Там немає жодного психолога. І ми маємо вибудувати систему, в якій екстрена психологічна допомога запрацює також у маленьких містечках та селах", - додала міністр.

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Глава Мінветеранів зазначила, що зараз кожен захисник України може отримати безкоштовну медичну та психологічну допомогу.

Автор: Анастасія Потіха
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"Нужны простые линейные действия, которые решали бы задачу заработать. Никто не ставит себе задачу решить вашу проблему - решаются собственные личные интересы." Как говорят в Одессе мама папу просто так не поцелует!» https://appliedpsychology.ru/istoriya-unichtozheniya-psixologii/?fbclid=IwAR13P3cscHCtd-C-4oXwAGgyBbA-jEpbezqax5-P05M4YtfVbcqEyCmPP4s
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21.09.2021 17:17 Відповісти
Добре, якщо це так.
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22.09.2021 06:58 Відповісти
 
 