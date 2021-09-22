Бізнес Асоціації звернулися до Разумкова із закликом повернути на доопрацювання законопроєкт №5600

23 вересня Верховна Рада України планує розглянути законопроєкт №5600 щодо збалансування бюджетних надходжень. Він вносить зміни до Податкового кодексу України та шість інших законів.

Незважаючи на його складність і комплексність і понад 11.000 поправок, зареєстрованих до другого читання, Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики (Комітет) розглядав законопроєкт без належного обговорення і обмежив участь бізнес-спільноти.

Разом з тим, текст доопрацьованого законопроєкту досі не був оприлюднений, а його розгляд на пленарному засіданні планується за скороченою процедурою.

Американська торгова палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація та Союз українських підприємців відзначають неприйнятність такого підходу. Законопроєкт не враховує позицію бізнесу, ігнорує принципи стабільності і прогнозованості державної політики і матиме негативний вплив на сумлінних платників податків.

Бізнес-спільнота звертається до Офісу Президента України, керівництва Верховної Ради України та всім народним депутатам щодо недопущення розгляду парламентом законопроєкту №5600 за скороченою процедурою і наголошує на необхідності повернення його в Комітет для ґрунтовної доробки із залученням представників бізнесу та експертного середовища.