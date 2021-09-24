Розв'язку на Дарницькому мосту будуватимуть без вихідних цілодобово, - підрядник

Нову розв'язку на з'їзді з Дарницького моста на Дніпровську набережну в Києві планують добудувати до кінця 2022 року, роботи вестимуться цілодобово і без вихідних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання УНІАН із посиланням на інформацію підрядника проєкту - українсько-німецьку компанію "Автострада".

Видання нагадує, що Дарницький міст через Дніпро, який з'єднує столичні райони Дарниці і Видубичі, почали будувати ще в 2004 році, він розрахований на потік у 182 пари поїздів і близько 35 тис. автомобілів на добу. Останні роботи на мосту проводилися в 2011 році, коли були введені в експлуатацію існуючі автомобільні з'їзди. Впродовж 10 років міст фактично за документами залишається будмайданчиком. У 2021 році проєкт включили в програму президента Зеленського "Велике будівництво" і фактично координацію добудови Дарницького моста на себе взяло Мінінфраструктури та "Укравтодор".

У тендері на будівництво розв'язки на Дніпровську набережну вартістю 1,15 млрд грн. перемогла група компаній "Автострада", яка входить у холдинг MS Capital підприємця Максима Шкіля. Компанія є одним із лідерів дорожнього будівництва України.

"За даними пресслужби, "Автострада" працює в 11 регіонах України, штат працівників становить понад 5500 осіб, більше 2500 одиниць техніки, 17 асфальтобетонних заводів і 30 виробничих баз по всій країні. При цьому мостобудування є одним із ключових напрямків у роботі компанії - тільки за минулий рік реалізували 50 мостобудівних об'єктів різної категорії складності. Раніше "Автострада" стала переможцем на ще одному амбітному мостовому об'єкті - компанія будуватиме мостовий перехід через Дністер на українсько-молдовському кордоні, який дасть змогу завершити реконструкцію нової дороги Київ-Кишинів через Ямпіль", - сказано в матеріалі.

Згідно з проєктною документацією, компанія проведе інвентаризацію металоконструкцій, перевірить їх стан і наявність, оскільки впродовж майже 10 років міст, а також проржавілі "зачатки" з'їзду з нього в бік набережної ніхто не чіпав.

"Загальний перелік робіт включає будівництво 4-х споруд загальною довжиною близько 1500 метрів і вагою понад чотири тисячі тонн. Ширина нової автодорожньої розв'язки становитиме від 10 до майже 13 метрів. У межах робіт буде побудовано 25 нових опор естакадних з'їздів із монолітного залізобетону, висота яких сягатиме 15 метрів. Покриття дорожнього полотна буде з двошарового асфальту товщиною 80 мм на попередньо покладену гідроізоляційну мембрану", - сказано в статті.

Паралельно з обстеженням триватиме проєктування розв'язки, коригування геодезичних даних, обстеження та отримання технічних умов для перенесення комунікацій для облаштування з'їздів на Дніпровську набережну. Ці роботи планують завершити впродовж першого місяця. Крім того, в ці ж терміни мають бути підготовлені ділянки для початку будівельних робіт.

"З листопада цього року, після проходження всіх погоджувальних і підготовчих етапів компанія планує почати будівництво опор заїзду на міст і другого з'їзду на набережну в бік моста Патона", - сказано в матеріалі.

У пресслужбі "Автостради" зазначають, що роботи на всіх ділянках ітимуть паралельно і в цілодобовому режимі без вихідних. Завершити будівництво розв'язки планується в грудні 2022 року.

"Однак все залежатиме від готовності Київської міськадміністрації сприяти у вирішенні низки інфраструктурних та логістичних завдань. Наприклад, необхідно буде частково перекрити частину вулиці Канальної, на якій є міські комунікації - їх потрібно буде переносити. Крім того, в радіусі майбутнього будівництва є "цвинтар" нелегальних МАФів, які теж потрібно кудись подіти. Якщо взаємодія буде ефективною, то заявлені терміни можуть бути навіть перевиконані", - резюмує автор.