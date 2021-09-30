Боєць Нацгвардії загинув на полігоні під Києвом

Під час навчань на полігоні під Києвом загинув 24-річний боєць Національної гвардії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє інтернет-видання УП.

"Під час проведення навчань на полігоні під час відпрацювання польового рейду трагічно загинув наш солдат Роман Олекса. Під час виконання вправи військовослужбовець зазнав важких травм. Романа негайно доставили в лікарню, але травми виявилися несумісні з життям", - цитує УП пресофіцера бригади швидкого реагування Нацгвардії Максима Тарана.

За даними пресофіцера, ця трагічна подія сталася 28 вересня на військовому полігоні під Києвом.

Державне бюро розслідувань відкрило провадження за цим фактом. Нацгвардія співпрацює зі слідством. Інформацію, внаслідок чого саме зазнав важких травм боєць, в Нацгвардії поки не уточнюють, з огляду на розслідування.

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