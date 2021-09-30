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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Український воїн Олексій Стрижак загинув на Донбасі 30 вересня. ФОТО

30 вересня, в зоні проведення операції об'єднаних сил внаслідок смертельних осколкових поранень, яких зазнав під час артилерійського обстрілу позицій ЗСУ російськими військами, загинув Олексій Володимирович Стрижак, 1982 року народження, житель міста Зеленодольськ Дніпропетровської області, військовослужбовець одного з підрозділів Збройних Сил України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті Зеленодольської міської ради.

"30 вересня в зоні проведення ООС, захищаючи свою Батьківщину, загинув наш земляк - військовослужбовець Стрижак Олексій Володимирович, 1982 року народження. Серце Олексія зупинилося. Але Герої не вмирають! Вони житимуть доти, доки ми про них пам'ятаємо!

Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять Герою, який не шкодуючи власного життя захищав наш мирний сон і наше щасливе майбутнє.

Також читайте: Український воїн смертельно поранений під обстрілом російських військ - штаб ООС

Віддати честь і провести в останню путь загиблого Героя кожен із нас зможе 2 жовтня 2021 об 11.30 на площі біля ДК "Ювілейний", - сказано в повідомленні.

Український воїн Олексій Стрижак загинув на Донбасі 30 вересня 01

Автор: 

смерть (6757) Ян Осока (1495) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+53
Спочивай з миром, Воїне!
Подяка і вічна слава!
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30.09.2021 20:33
+41
Ми ніколи не повинні забувати, за що помирають наші найкращі сини та доньки України.
І ми не маємо права забути, хто нас, українців, вбиває.
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30.09.2021 20:35
+30
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30.09.2021 20:35
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Спочивай з миром, Воїне!
Подяка і вічна слава!
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30.09.2021 20:33 Відповісти
Ми ніколи не повинні забувати, за що помирають наші найкращі сини та доньки України.
І ми не маємо права забути, хто нас, українців, вбиває.
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30.09.2021 20:35 Відповісти
ну и где ответный огонь !? та позиция от куда был обстрел должна уже быть похожа лунный пейзаж с кучей кацапо-воинов которые тоже должны быть похожи на 200-сотых с первого взгляда..
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30.09.2021 20:35 Відповісти
На сайтах и страницах "той стороны" нет ни одного (!!!) сообщения о погибших "ихтамнетах" та их донбасских прихвостней! А вот с нашей стороны - убитые и раненые - каждый день весь сентябрь...Вот что беспокоит и напрягает более всего!
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30.09.2021 20:50 Відповісти
А, ну да, "та сторона". Эгеж?
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30.09.2021 22:46 Відповісти
гавнокамандующій нє вєліт
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30.09.2021 21:08 Відповісти
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30.09.2021 20:35 Відповісти
За кожного вбитого українського воїна, потрібно вбивати 10 кацапських гнид!
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30.09.2021 20:42 Відповісти
за кожного українця на утилізацію мінімум 100 козломордих ... щоб не шастали без запрошення ...
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30.09.2021 23:17 Відповісти
Вечная слава и добрая память украинцев своему павшему Воину-герою! И несмываемый позор его президенту-"верховному главнокомандующему", скорбящему о якобы покушению на его лепшего дружбана, и в упор не замечающего практически ежедневные смерти и многочисленные ранения защитников Украины на фронте войны с российскими захватчиками!
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30.09.2021 20:44 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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30.09.2021 20:44 Відповісти
Герой! Дякую тобі!
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30.09.2021 20:46 Відповісти
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30.09.2021 20:51 Відповісти
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30.09.2021 20:52 Відповісти
Гибнут стада, родня умирает.
Смертен и ты.
Но смерти не ведает
Громкая Слава деяний достойных!
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30.09.2021 20:54 Відповісти
Спасибо за всех нас....Упокой Господи его душу....
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30.09.2021 21:03 Відповісти
и ЗСУ ответили из незабороненой минскими соглашениями зброи?
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30.09.2021 21:10 Відповісти
Ніт. Не встигли.
Раніше вони не лише відповідали, а діяли на випередження, тобто почувались господарями становища. Зараз армія принижена зеленим чмом.
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30.09.2021 21:11 Відповісти
Не дорогая, армия не унижена этим как ты говоришь чмом. Армия унижена тупорылыми дурами типа тебя - понакупивших евроблях и подрезающих ихние уралы и другую военную технику на дорогах построенную "Великим будивництвом", но не для того чтоб ты потративши сто баксов на лахтомобиль считало себя королем дороги. Дошло?
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30.09.2021 23:32 Відповісти
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30.09.2021 21:22 Відповісти
Герої не вмирають
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30.09.2021 23:41 Відповісти
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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01.10.2021 11:03 Відповісти
 
 