Український воїн Олексій Стрижак загинув на Донбасі 30 вересня. ФОТО

30 вересня, в зоні проведення операції об'єднаних сил внаслідок смертельних осколкових поранень, яких зазнав під час артилерійського обстрілу позицій ЗСУ російськими військами, загинув Олексій Володимирович Стрижак, 1982 року народження, житель міста Зеленодольськ Дніпропетровської області, військовослужбовець одного з підрозділів Збройних Сил України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті Зеленодольської міської ради.

"30 вересня в зоні проведення ООС, захищаючи свою Батьківщину, загинув наш земляк - військовослужбовець Стрижак Олексій Володимирович, 1982 року народження. Серце Олексія зупинилося. Але Герої не вмирають! Вони житимуть доти, доки ми про них пам'ятаємо!

Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять Герою, який не шкодуючи власного життя захищав наш мирний сон і наше щасливе майбутнє.

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Віддати честь і провести в останню путь загиблого Героя кожен із нас зможе 2 жовтня 2021 об 11.30 на площі біля ДК "Ювілейний", - сказано в повідомленні.