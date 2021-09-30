УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6882 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 154 15
обстріл (27057) Донбас (22348) втрати (4280) найманці рф (2025) операція Об’єднаних сил (6725)

Український воїн смертельно поранений під обстрілом російських військ - штаб ООС

Український воїн смертельно поранений під обстрілом російських військ - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська з початку доби тричі відкривали вогонь на Донбасі. Смертельного поранення зазнав український воїн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, біля Новотошківського збройні формування РФ здійснили прицільний обстріл позицій наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Кам'янки окупанти вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.

В сторону населеного пункту Попасна найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

Також читайте: Незаконні збройні формування РФ обстріляли безпілотник ОБСЄ на Донбасі, - звіт

В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення, несумісне з життям.

"Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.

На вогневі дії противника наші військовослужбовці відкривали вогонь, чим змусили ворога припинити обстріли.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Ну Шефир то жив, можно не заморачиваться. Главком не нагружен такими пустяками.
показати весь коментар
30.09.2021 11:45
+11
показати весь коментар
30.09.2021 12:08
+10
показати весь коментар
30.09.2021 12:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вангую.. скоро будет обострение и количество погибших возрастет.
показати весь коментар
30.09.2021 11:42 Відповісти
Ну Шефир то жив, можно не заморачиваться. Главком не нагружен такими пустяками.
показати весь коментар
30.09.2021 11:45 Відповісти
я как то упустил из виду . у нас сейчас перемирие или нет ?
показати весь коментар
30.09.2021 11:47 Відповісти
Позиционный вялотекущий конфликт с марта 2015го.
показати весь коментар
30.09.2021 11:48 Відповісти
понятно . на теме полных прекращений огня Вовка нахайпился . видосиков наснимал . лохторат удовлетворился и все вернулось на круги своя
показати весь коментар
30.09.2021 11:52 Відповісти
Я тоже так думаю.
показати весь коментар
30.09.2021 11:54 Відповісти
Бубочку більш цікавить Євробаскет в Україні, ніж загибель воїнів
показати весь коментар
30.09.2021 12:02 Відповісти
Тусовка в Трускавці, з гала- вечерею під діджея.
показати весь коментар
30.09.2021 12:09 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2021 12:08 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2021 12:10 Відповісти
***
https://censor.net/news/319251/dvoe_ukrainskih_voinov_raneny_za_sutki_v_zone_ato_poter_net_snbo
показати весь коментар
30.09.2021 12:43 Відповісти
Як стрельнули Чифіра, так говнокомандуюче заверещало аж в ООН, а тут тиша, ніби нічого і не сталось.
показати весь коментар
30.09.2021 13:32 Відповісти
так... все так... і жаба мовчить і віськові при шбабі затикнулися - ніби то все як треба (бо могло бути гірше.) куди гірше? хоронити воїнів у час брехливого перемир"я... без змоги побратимів відповісти...
показати весь коментар
30.09.2021 13:44 Відповісти
Российские православные козлы продолжают совершать военные преступления на территории Украины. За каждого убитого украинца, нужно убивать по 10 российских козлов!
показати весь коментар
30.09.2021 14:51 Відповісти
Знищувати.
показати весь коментар
30.09.2021 19:45 Відповісти
 
 