Незаконні збройні формування РФ обстріляли безпілотник ОБСЄ на Донбасі, - звіт

Незаконні збройні формування РФ обстріляли безпілотник СММ малого радіусу дії поблизу Широкої Балки на тимчасово окупованій території Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в щоденному звіті спецмісії ОБСЄ від 29 вересня.

"Перебуваючи на північній околиці н. п. Широка Балка (непідконтрольний уряду, 34 км на північний схід від Донецька) і керуючи безпілотним літальним апаратом (БПЛА) малого радіусу дії, про політ якого повідомлялося заздалегідь, спостерігачі почули 2 черги зі стрілецької зброї в межах 3 км на південний-захід", - йдеться в повідомленні.

За оцінкою СММ, вогонь був спрямований на БПЛА, який пролітав над позиціями збройних формувань. Спостерігачі приземлили БПЛА і покинули цей район.

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