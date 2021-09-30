Незаконні збройні формування РФ обстріляли безпілотник ОБСЄ на Донбасі, - звіт
Незаконні збройні формування РФ обстріляли безпілотник СММ малого радіусу дії поблизу Широкої Балки на тимчасово окупованій території Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в щоденному звіті спецмісії ОБСЄ від 29 вересня.
"Перебуваючи на північній околиці н. п. Широка Балка (непідконтрольний уряду, 34 км на північний схід від Донецька) і керуючи безпілотним літальним апаратом (БПЛА) малого радіусу дії, про політ якого повідомлялося заздалегідь, спостерігачі почули 2 черги зі стрілецької зброї в межах 3 км на південний-захід", - йдеться в повідомленні.
За оцінкою СММ, вогонь був спрямований на БПЛА, який пролітав над позиціями збройних формувань. Спостерігачі приземлили БПЛА і покинули цей район.
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Super Gut
показати весь коментар30.09.2021 08:36 Відповісти Мені подобається 1
Анатолий Панасюк
показати весь коментар30.09.2021 08:42 Відповісти Мені подобається 1
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