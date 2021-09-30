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Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі понад 400 порушень за добу

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі понад 400 порушень за добу

Спостерігачі спецмісії ОБСЄ зафіксували на Донбасі 29 вересня 416 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про цей йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ від 29 вересня 2021 року.

У Донецькій області СММ зафіксувала 257 порушень режиму припинення вогню, зокрема 15 вибухів (1 вибух у повітрі і 14 вибухів невизначеного походження). Більшість порушень зафіксовано в районах на північ від н. п. Широкине (підконтрольний уряду, 100 км на південь від Донецька). За попередній звітний період Місія зафіксувала 143 порушення режиму припинення вогню, деякі з них також сталися на північ від Широкиного.

У Луганській області СММ зафіксувала 159 порушень режиму припинення вогню, зокрема 38 вибухів невизначеного походження. Більшість порушень режиму припинення вогню сталися на північ і захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) та на північ - північний захід від н. п. Ганнівка (непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська). За попередній звітний період у цій області зафіксовано 139 порушень режиму припинення вогню, деякі з них також сталися поблизу ділянки розведення в районі Золотого.

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Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про Заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду Місія зафіксувала щонайменше 61 109 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 16 888 вибухів, 11 831 невизначений боєприпас у польоті, 272 спалахи дульного полум’я, 245 освітлювальних ракет, щонайменше 31 873 черги та постріли).

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І шо?
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30.09.2021 07:53 Відповісти
Да хоть би що.... Статистичні дані...
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30.09.2021 09:58 Відповісти
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30.09.2021 10:26 Відповісти
Давайте разом виженемо Аксьонова з Фейсбуку (а потім і з Криму)

Самопроголошений голова «кримського уряду» Сергій Аксьонов публічно назвав представницький орган корінного народу - Меджліс кримськотатарського народу терористичною організацією.

Давайте разом «передамо привіт» Аксьонову й доб'ємося, аби Фейсбук закрив його публічну сторінку.

Для цього треба виконати наступні нескладні кроки:

1. Перейти на сторінку Аксьонова

2. Праворуч натиснути три крапочки й обрати опцію «Отримати підтримку або поскаржитися на сторінку»

3. Обрати опцію «Ворожі висловлювання» або ж «Неправдива інформація»

Готово!

Дуже сподіваємося, що адміністрація Фейсбук, яка декларує боротьбу з мовою ворожнечі та неправдивою інформацією, відреагує на наші скарги та не дозволить посібнику окупантів й далі ширити ненависть та брехню зі сторінок цієї соціальної мережі. Источник:
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30.09.2021 08:24 Відповісти
 
 