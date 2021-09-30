Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі понад 400 порушень за добу

Спостерігачі спецмісії ОБСЄ зафіксували на Донбасі 29 вересня 416 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про цей йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ від 29 вересня 2021 року.

У Донецькій області СММ зафіксувала 257 порушень режиму припинення вогню, зокрема 15 вибухів (1 вибух у повітрі і 14 вибухів невизначеного походження). Більшість порушень зафіксовано в районах на північ від н. п. Широкине (підконтрольний уряду, 100 км на південь від Донецька). За попередній звітний період Місія зафіксувала 143 порушення режиму припинення вогню, деякі з них також сталися на північ від Широкиного.

У Луганській області СММ зафіксувала 159 порушень режиму припинення вогню, зокрема 38 вибухів невизначеного походження. Більшість порушень режиму припинення вогню сталися на північ і захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) та на північ - північний захід від н. п. Ганнівка (непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська). За попередній звітний період у цій області зафіксовано 139 порушень режиму припинення вогню, деякі з них також сталися поблизу ділянки розведення в районі Золотого.

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Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про Заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду Місія зафіксувала щонайменше 61 109 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 16 888 вибухів, 11 831 невизначений боєприпас у польоті, 272 спалахи дульного полум’я, 245 освітлювальних ракет, щонайменше 31 873 черги та постріли).