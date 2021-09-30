Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе более 400 нарушений за сутки

Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ зафиксировали на Донбассе 29 сентября 416 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этот говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ от 29 сентября 2021 года.

В Донецкой области СММ зафиксировала 257 нарушений режима прекращения огня, в том числе 15 взрывов (1 взрыв в воздухе и 14 взрывов неопределенного происхождения). Большинство нарушений зафиксировано в районах к северу от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка). За предыдущий отчетный период Миссия зафиксировала 143 нарушения режима прекращения огня, некоторые из которых также произошли к северу от Широкино.

В Луганской области СММ зафиксировала 159 нарушений режима прекращения огня, включая 38 взрывов неопределенного происхождения. Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксированы к северу и западу от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) и к северо-северо-востоку от н. п. Анновка (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска). За предыдущий отчетный период СММ зафиксировала 139 нарушений режима прекращения огня, некоторые из которых также произошли вблизи участка разведения в районе Золотого.

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После того, как на заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года была достигнута договоренность о Мерах по усилению режима прекращения огня, в период с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала не менее 61 109 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 16 888 взрывов, 11 831 пролетевший неопределенный боеприпас, 272 вспышки дульного пламени, 245 осветительных ракет, не менее 31 873 очередей и выстрелов).