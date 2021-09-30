Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе более 400 нарушений за сутки
Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ зафиксировали на Донбассе 29 сентября 416 нарушений режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этот говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ от 29 сентября 2021 года.
В Донецкой области СММ зафиксировала 257 нарушений режима прекращения огня, в том числе 15 взрывов (1 взрыв в воздухе и 14 взрывов неопределенного происхождения). Большинство нарушений зафиксировано в районах к северу от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка). За предыдущий отчетный период Миссия зафиксировала 143 нарушения режима прекращения огня, некоторые из которых также произошли к северу от Широкино.
В Луганской области СММ зафиксировала 159 нарушений режима прекращения огня, включая 38 взрывов неопределенного происхождения. Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксированы к северу и западу от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) и к северо-северо-востоку от н. п. Анновка (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска). За предыдущий отчетный период СММ зафиксировала 139 нарушений режима прекращения огня, некоторые из которых также произошли вблизи участка разведения в районе Золотого.
После того, как на заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года была достигнута договоренность о Мерах по усилению режима прекращения огня, в период с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала не менее 61 109 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 16 888 взрывов, 11 831 пролетевший неопределенный боеприпас, 272 вспышки дульного пламени, 245 осветительных ракет, не менее 31 873 очередей и выстрелов).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Самопроголошений голова «кримського уряду» Сергій Аксьонов публічно назвав представницький орган корінного народу - Меджліс кримськотатарського народу терористичною організацією.
Давайте разом «передамо привіт» Аксьонову й доб'ємося, аби Фейсбук закрив його публічну сторінку.
Для цього треба виконати наступні нескладні кроки:
1. Перейти на сторінку Аксьонова
2. Праворуч натиснути три крапочки й обрати опцію «Отримати підтримку або поскаржитися на сторінку»
3. Обрати опцію «Ворожі висловлювання» або ж «Неправдива інформація»
Готово!
Дуже сподіваємося, що адміністрація Фейсбук, яка декларує боротьбу з мовою ворожнечі та неправдивою інформацією, відреагує на наші скарги та не дозволить посібнику окупантів й далі ширити ненависть та брехню зі сторінок цієї соціальної мережі. Источник: