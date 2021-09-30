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Новости Агрессия России против Украины
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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе более 400 нарушений за сутки

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе более 400 нарушений за сутки

Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ зафиксировали на Донбассе 29 сентября 416 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этот говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ от 29 сентября 2021 года.

В Донецкой области СММ зафиксировала 257 нарушений режима прекращения огня, в том числе 15 взрывов (1 взрыв в воздухе и 14 взрывов неопределенного происхождения). Большинство нарушений зафиксировано в районах к северу от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка). За предыдущий отчетный период Миссия зафиксировала 143 нарушения режима прекращения огня, некоторые из которых также произошли к северу от Широкино.

В Луганской области СММ зафиксировала 159 нарушений режима прекращения огня, включая 38 взрывов неопределенного происхождения. Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксированы к северу и западу от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) и к северо-северо-востоку от н. п. Анновка (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска). За предыдущий отчетный период СММ зафиксировала 139 нарушений режима прекращения огня, некоторые из которых также произошли вблизи участка разведения в районе Золотого.

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После того, как на заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года была достигнута договоренность о Мерах по усилению режима прекращения огня, в период с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала не менее 61 109 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 16 888 взрывов, 11 831 пролетевший неопределенный боеприпас, 272 вспышки дульного пламени, 245 осветительных ракет, не менее 31 873 очередей и выстрелов).

ОБСЕ (4877) обстрел (27071) Донбасс (26956)


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І шо?
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30.09.2021 07:53 Ответить
Да хоть би що.... Статистичні дані...
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30.09.2021 09:58 Ответить
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30.09.2021 10:26 Ответить
Давайте разом виженемо Аксьонова з Фейсбуку (а потім і з Криму)

Самопроголошений голова «кримського уряду» Сергій Аксьонов публічно назвав представницький орган корінного народу - Меджліс кримськотатарського народу терористичною організацією.

Давайте разом «передамо привіт» Аксьонову й доб'ємося, аби Фейсбук закрив його публічну сторінку.

Для цього треба виконати наступні нескладні кроки:

1. Перейти на сторінку Аксьонова

2. Праворуч натиснути три крапочки й обрати опцію «Отримати підтримку або поскаржитися на сторінку»

3. Обрати опцію «Ворожі висловлювання» або ж «Неправдива інформація»

Готово!

Дуже сподіваємося, що адміністрація Фейсбук, яка декларує боротьбу з мовою ворожнечі та неправдивою інформацією, відреагує на наші скарги та не дозволить посібнику окупантів й далі ширити ненависть та брехню зі сторінок цієї соціальної мережі. Источник:
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30.09.2021 08:24 Ответить
 
 