Украинский воин смертельно ранен под обстрелом российских войск - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток трижды открывали огонь на Донбассе. Смертельное ранение получил украинский воин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, возле Новотошковского вооруженные формирования РФ осуществили прицельный обстрел позиций наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Возле Каменки оккупанты вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.
В сторону населенного пункта Попасная наемники осущесвтили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
В результате вражеских обстрелов военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.
"Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.
На огневые действия противника наши военнослужащие открывали огонь, чем заставили врага прекратить обстрелы.
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https://censor.net/news/319251/dvoe_ukrainskih_voinov_raneny_za_sutki_v_zone_ato_poter_net_snbo