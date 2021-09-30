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Новости Агрессия России против Украины
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обстрел (25742) Донбасс (26950) потери (4266) наемники рф (2052) операция Объединенных сил (6766)

Украинский воин смертельно ранен под обстрелом российских войск - штаб ООС

Украинский воин смертельно ранен под обстрелом российских войск - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток трижды открывали огонь на Донбассе. Смертельное ранение получил украинский воин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, возле Новотошковского вооруженные формирования РФ осуществили прицельный обстрел позиций наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Каменки оккупанты вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.

В сторону населенного пункта Попасная наемники осущесвтили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В результате вражеских обстрелов военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

"Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.

На огневые действия противника наши военнослужащие открывали огонь, чем заставили врага прекратить обстрелы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 54-й ОМБ Виктор Молостов погиб 26 сентября на Донбассе

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Топ комментарии
+11
Ну Шефир то жив, можно не заморачиваться. Главком не нагружен такими пустяками.
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30.09.2021 11:45
+11
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30.09.2021 12:08
+10
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30.09.2021 12:10
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Вангую.. скоро будет обострение и количество погибших возрастет.
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30.09.2021 11:42 Ответить
Ну Шефир то жив, можно не заморачиваться. Главком не нагружен такими пустяками.
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30.09.2021 11:45 Ответить
я как то упустил из виду . у нас сейчас перемирие или нет ?
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30.09.2021 11:47 Ответить
Позиционный вялотекущий конфликт с марта 2015го.
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30.09.2021 11:48 Ответить
понятно . на теме полных прекращений огня Вовка нахайпился . видосиков наснимал . лохторат удовлетворился и все вернулось на круги своя
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30.09.2021 11:52 Ответить
Я тоже так думаю.
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30.09.2021 11:54 Ответить
Бубочку більш цікавить Євробаскет в Україні, ніж загибель воїнів
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30.09.2021 12:02 Ответить
Тусовка в Трускавці, з гала- вечерею під діджея.
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30.09.2021 12:09 Ответить
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30.09.2021 12:08 Ответить
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30.09.2021 12:10 Ответить
***
https://censor.net/news/319251/dvoe_ukrainskih_voinov_raneny_za_sutki_v_zone_ato_poter_net_snbo
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30.09.2021 12:43 Ответить
Як стрельнули Чифіра, так говнокомандуюче заверещало аж в ООН, а тут тиша, ніби нічого і не сталось.
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30.09.2021 13:32 Ответить
так... все так... і жаба мовчить і віськові при шбабі затикнулися - ніби то все як треба (бо могло бути гірше.) куди гірше? хоронити воїнів у час брехливого перемир"я... без змоги побратимів відповісти...
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30.09.2021 13:44 Ответить
Российские православные козлы продолжают совершать военные преступления на территории Украины. За каждого убитого украинца, нужно убивать по 10 российских козлов!
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30.09.2021 14:51 Ответить
Знищувати.
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30.09.2021 19:45 Ответить
 
 