Украинский воин смертельно ранен под обстрелом российских войск - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток трижды открывали огонь на Донбассе. Смертельное ранение получил украинский воин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, возле Новотошковского вооруженные формирования РФ осуществили прицельный обстрел позиций наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Каменки оккупанты вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.

В сторону населенного пункта Попасная наемники осущесвтили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В результате вражеских обстрелов военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

"Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.

На огневые действия противника наши военнослужащие открывали огонь, чем заставили врага прекратить обстрелы.

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