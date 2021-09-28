Воин 54-й ОМБ Виктор Молостов погиб 26 сентября на Донбассе
В воскресенье, 26 сентября, в зоне ответственности ОТУ "Восток" в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб командир боевой машины 54-й отдельной механизированной бригады Виктор Молостов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Сахновщинской территориальной громады.
"Сахновщинская община потеряла одного из лучших своих сыновей.
26 сентября во время выполнения боевой задачи в зоне проведения ООС погиб наш земляк - старший солдат, командир боевой машины 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Молостов Виктор Михайлович.
У Виктора Молостова остались жена и двое детей.
Церемония прощания с 49-летним бойцом состоится 29 сентября в 13-00 в с. Новоалександровка Сахновщинской поселкового совета.
Глубоко сочувствуем родным и близким погибшего!
Вечная, светлая память герою!", - говорится в сообщении.
Отметим, что 49-летний Виктор Михайлович Молостов жил в селе Новоалександровка Красноградского района Харьковской области, служил старшим солдатом, командиром боевой машины 54-й отдельной механизированной бригады, погиб 26 сентября в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.
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