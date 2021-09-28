Воїн 54-ї ОМБр Віктор Молостов загинув 26 вересня на Донбасі

У неділю, 26 вересня, в зоні відповідальності ОТУ "Схід" внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинув командир бойової машини 54-ї окремої механізованої бригади Віктор Молостов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Сахновщинської територіальної громади.

"Сахновщинська громада втратила одного з найкращих своїх синів.

26 вересня під час виконання бойового завдання в зоні проведення ООС загинув наш земляк - старший солдат, командир бойової машини 54-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Молостов Віктор Михайлович.

У Віктора Молостова залишилися дружина і двоє дітей.

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Церемонія прощання з 49-річним бійцем відбудеться 29 вересня о 13-00 в с.Новоолександрівка Сахновщинської селищної ради.

Глибоко співчуваємо рідним і близьким загиблого!

Вічна, світла пам'ять герою!", - сказано в повідомленні.

Зазначимо, що 49-річний Віктор Михайлович Молостов жив у селі Новоолександрівка Красноградського району Харківської області, служив старшим солдатом, командиром бойової машини 54-ї окремої механізованої бригади, загинув 26 вересня внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої.