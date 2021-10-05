81% працівників шкіл щеплені принаймні однією дозою вакцини від COVID-19, - Шкарлет

Відчутного прогресу в показниках вакцинації поки не демонструють Херсонська, Рівненська та Одеська області.

Про це міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив у Telegram,, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні принаймні однією дозою вакцини від COVID-19 щеплено вже 81% працівників шкіл.

За останні 5 днів на 18 % збільшилася кількість вакцинованих освітян першою дозою у Львівській області, на майже 14 % – у Дніпропетровській", - йдеться в повідомленні.

Повний цикл щеплення отримали:

Луганська область - 67,9 % вчителів;

Черкаська - 64 %;

Полтавська - 62,8 %;

м. Київ – 62,6 %;

Сумська область - 59, 7%.

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Натомість відчутного прогресу в показниках вакцинації поки не демонструють Херсонська, Рівненська і Одеська області.