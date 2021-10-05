81% працівників шкіл щеплені принаймні однією дозою вакцини від COVID-19, - Шкарлет
Відчутного прогресу в показниках вакцинації поки не демонструють Херсонська, Рівненська та Одеська області.
Про це міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив у Telegram,, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні принаймні однією дозою вакцини від COVID-19 щеплено вже 81% працівників шкіл.
За останні 5 днів на 18 % збільшилася кількість вакцинованих освітян першою дозою у Львівській області, на майже 14 % – у Дніпропетровській", - йдеться в повідомленні.
Повний цикл щеплення отримали:
- Луганська область - 67,9 % вчителів;
- Черкаська - 64 %;
- Полтавська - 62,8 %;
- м. Київ – 62,6 %;
- Сумська область - 59, 7%.
Натомість відчутного прогресу в показниках вакцинації поки не демонструють Херсонська, Рівненська і Одеська області.
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Valery Greff
показати весь коментар05.10.2021 14:53 Відповісти Мені подобається 0
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