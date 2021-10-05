Підвищення тарифу на послуги з диспетчеризації електроенергії вдарить по конкурентоздатності економіки, - лист ICC Ukraine до "Укренерго"

Підвищення тарифу на послуги диспетчерського управління на 2022 рік на 60%, до 63,02 грн/МВТ*год, вдарить по конкурентоздатності українських підприємств, які перебувають у стані глибокої рецесії. Натомість, цей тариф має ресурс для зниження, адже у розрахунок тарифу "Укренерго" включила багато завищених прогнозів. Про це йдеться у відкритому листі Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) до голови "НЕК Укренерго" Володимира Кудрицького.

Як сказано в листі, необґрунтоване збільшення тарифу на диспетчеризацію серйозно вдарить по конкурентоздатності української економіки, яка і без того перебуває у стані глибокої рецесії. Так, 38% українських підприємців знадобиться не менше року, щоб вийти на докарантинні темпи розвитку, 25% - не менше двох років.

"Зростання тарифу у таких умовах змусить українські підприємства платити додаткові 3,4 млрд грн. Це призведе до падіння споживання електроенергії та скорочення виручки Укренерго. В результаті обсяги експорту української продукції та валютної виручки впадуть, що призведе до девальвації гривні. Адже експортоорієнтовані галузі є найбільшими споживачами електроенергії", - наголосили в ICC Ukraine.

У Комітеті зазначили, що головною причиною значного збільшення на 85% необхідного доходу є зростання витрат на придбання допоміжних послуг (ДП) у 2022 році – з 9 до 16,7 млрд грн. Проте навіть поверхневий аналіз дає зрозуміти, що у майбутньому році реальний обсяг витрат на ДП становитиме 5,4 млрд, тобто лише 60% від цифри, закладеної в тариф на 2021 рік. А отже, мова має йти не про зростання витрат, а про суттєве скорочення. "В тариф на 2022 рік закладено придбання резерву заміщення на рівні 4,6 млрд грн. Однак у нинішньому році ця послуга взагалі не була затребуваною. Враховуючи це, включення до тарифу цієї складової є недоцільним", - наголосили в ICC Ukraine.

В Комітеті резюмували: з огляду на всі аргументи, витрати на допоміжні послуги слід перерахувати з урахуванням їх реальної потреби, наявних потужностей, резервів та досвіду попередніх років, і встановити на 2022 рік тариф на послуги диспетчерського управління на рівні до 18 грн/МВТ*год. Як відомо, "Укренерго" також пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії на 56%, до 458,83 грн/МВт*год. Хоча у 2020 році тариф на передачу підвищувався тричі, і виріс в результаті більш ніж удвічі - зі 113 грн МВт-год до 293,93 грн за МВт-год.

Своєю чергою заступник директора Департаменту аналітичних досліджень Федерації роботодавців України Ольга Кулик заявила, що за підрахунками ФРУ, зростання тарифу на передачу буде коштувати промисловості 30 млрд грн у рік. За її словами, у такій ситуації під загрозою опиниться сама наявність промислових підприємств в Україні.