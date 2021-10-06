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Новини Коронавірус і карантин
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Ковідна реанімація в Дніпрі перевантажена, бракує апаратів ШВЛ, - Риженко

Ковідна реанімація в Дніпрі перевантажена, бракує апаратів ШВЛ, - Риженко

У реанімаційному відділенні обласної лікарні імені Мечникова у Дніпрі, куди направляють хворих на COVID-19, бракує апаратів штучної вентиляції легень.

Про це заявив медичний директор закладу Сергій Риженко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Лікарня попросила в обласної ради додатково закупити 20 таких апаратів і допомогти з ліками та достроковим початком опалювання закладу.

За його даними, до лікарні шпиталізують тяжких хворих на COVID-19 з усієї області. Реанімація перевантажена: там лікують 25 тяжких пацієнтів, кілька з них – в критичному стані, каже Риженко.

Загалом у лікарні 80 хворих на COVID-19.

"Хворіють родинами. У нас перебуває три сім’ї, які хворіють у тяжкій формі. Одиниці тільки ті, що вакциновані. Решта, що захворіли, – не отримали своєчасно вакцину. Симптоми тяжкі. Страждають не тільки легені, а й нирки. Частину хворих доведеться переводити на діаліз", – сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": До лікарні ім. Мечникова надійшла породілля з важкою ковідною пневмонією. Зробили кесарів розтин, мама і дитина в реанімації на кисневій підтримці, - Риженко. ФОТО

Автор: 

Дніпро (3274) карантин (18172) Риженко Сергій (65) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
наступает то самое время для выражения благодарности антивакцинаторским ботам. Были вакцины, было время , был выбор у населения где прививаться , чем, и у кого.... ну и что выбрал наш "розумный нарид" в очередной раз? Впрочем такая же ситуация наблюдается во всех пропитанных российскими генами и пропагандой странах бывшего совка - Румынии, Венгрии, Болгарии , Украине... Где дремучие и необразованные - там и разгул ковида... Россию и беларусь в учет не берем - это почти одно и то же кодло беспросветного совка
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06.10.2021 09:08
+7
Реанимация перегружена: там лечат 25 тяжелых пациентов Источник: \\\\\\\\\

А, это новость из райцентра Германии? ну да, на 25к. населения реанимация маловата.... Шо? Это новость из миллионного Днепра???
Ну тогда.... А зато подлатали подъезд к больнице и поциентов теперь не так качает на кочках
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06.10.2021 08:57
+7
Все еще хуже, это областная больница, население 3.2 млн.
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06.10.2021 09:02
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А потому что надо всем вакцинироваться.
А если не будут массово вакцинироваться -
вам еще и не такие новости рисовать будут.

Вакцина прокисает, а они по соцсетям лазят вместо колоться...
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06.10.2021 09:57 Відповісти
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