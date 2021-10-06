Ковідна реанімація в Дніпрі перевантажена, бракує апаратів ШВЛ, - Риженко
У реанімаційному відділенні обласної лікарні імені Мечникова у Дніпрі, куди направляють хворих на COVID-19, бракує апаратів штучної вентиляції легень.
Про це заявив медичний директор закладу Сергій Риженко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Лікарня попросила в обласної ради додатково закупити 20 таких апаратів і допомогти з ліками та достроковим початком опалювання закладу.
За його даними, до лікарні шпиталізують тяжких хворих на COVID-19 з усієї області. Реанімація перевантажена: там лікують 25 тяжких пацієнтів, кілька з них – в критичному стані, каже Риженко.
Загалом у лікарні 80 хворих на COVID-19.
"Хворіють родинами. У нас перебуває три сім’ї, які хворіють у тяжкій формі. Одиниці тільки ті, що вакциновані. Решта, що захворіли, – не отримали своєчасно вакцину. Симптоми тяжкі. Страждають не тільки легені, а й нирки. Частину хворих доведеться переводити на діаліз", – сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А если не будут массово вакцинироваться -
вам еще и не такие новости рисовать будут.
Вакцина прокисает, а они по соцсетям лазят вместо колоться...