Хасида побили в Умані
Увечері 7 жовтня в місті Умань побили хасида.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний канал Об'єднаної єврейської громади України в Telegram.
На вулиці Східній, що біля могили Рабі Нахмана, чоловік увірвався до будинку сусідів - хасидської сім'ї. У будинку перебував глава сім'ї, дружина і діти. Нападник накинувся на чоловіка і почав завдавати ударів. При цьому, за попередньою інформацією, роблячи антисемітські висловлювання.
Нині на місці перебуває поліція, у потерпілого приймають заяву.
Нападник в стані алкогольного сп'яніння, його відвезли до лікарні.
Топ коментарі
+15 TAN UNESCO
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+13 PREDATOR PREDATOR
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+11 Иннокентий beer
показати весь коментар08.10.2021 01:10
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а словечки були, як відповідь на дії або бездіяльність сусіда, яка відрізнялась від звичаїв в умані...
до закону про антисемітизм треба додаток - кодекс поведінки...
насамперед для нових хасидів
Таке відношення до людей пованює двійними стандартами та фашизмом.