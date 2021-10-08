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побиття (891) Умань (240) хасиди (176)

Хасида побили в Умані

Хасида побили в Умані

Увечері 7 жовтня в місті Умань побили хасида.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний канал Об'єднаної єврейської громади України в Telegram.

На вулиці Східній, що біля могили Рабі Нахмана, чоловік увірвався до будинку сусідів - хасидської сім'ї. У будинку перебував глава сім'ї, дружина і діти. Нападник накинувся на чоловіка і почав завдавати ударів. При цьому, за попередньою інформацією, роблячи антисемітські висловлювання.

Нині на місці перебуває поліція, у потерпілого приймають заяву.

Нападник в стані алкогольного сп'яніння, його відвезли до лікарні.

Також читайте: Засліпило світлом фар: на трасі Київ-Одеса мікроавтобус з паломниками-хасидами зіткнувся із зустрічним автобусом, є загиблий. ФОТО

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Топ коментарі
+15
Якась дивна новина . З натяком . Можливо то сусіди щось не поділили , чи бізнес партнери . Але увагу чомусь зконцентрували на тому що постраждалий був - хасид . А якби - вірменин , українець чи грузин . Мабуть було б так : « Грузина побили !!!!»😱» Українця відлупили!!!»Ой ! « вірмена побили !
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08.10.2021 01:04
+13
А хіба ця новина настільки важлива?
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08.10.2021 00:54
+11
Ничего не понял - хасида избили, а люди пострадали?
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08.10.2021 01:10
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достали видимо ТРЕЗВОГО украинца иноверцы... )
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08.10.2021 00:38 Відповісти
вот это новость!
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08.10.2021 00:39 Відповісти
сісіди...таке є скрізь...ніби хасіди - не люди...
а словечки були, як відповідь на дії або бездіяльність сусіда, яка відрізнялась від звичаїв в умані...
до закону про антисемітизм треба додаток - кодекс поведінки...
насамперед для нових хасидів
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08.10.2021 09:57 Відповісти
а може, хасид просто не прививався, а сусід таким чином спонукав до вакцинації - захищав свою сім,ю від загрози
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08.10.2021 09:58 Відповісти
и че жито так навалял украинцу, что на больничку увезли?
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08.10.2021 00:42 Відповісти
нот бед.
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08.10.2021 00:45 Відповісти
А хіба ця новина настільки важлива?
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08.10.2021 00:54 Відповісти
піде по новому закону про антисемітизм
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08.10.2021 08:53 Відповісти
Бывает.
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08.10.2021 01:02 Відповісти
Якась дивна новина . З натяком . Можливо то сусіди щось не поділили , чи бізнес партнери . Але увагу чомусь зконцентрували на тому що постраждалий був - хасид . А якби - вірменин , українець чи грузин . Мабуть було б так : « Грузина побили !!!!»😱» Українця відлупили!!!»Ой ! « вірмена побили !
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08.10.2021 01:04 Відповісти
хорошо
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08.10.2021 01:05 Відповісти
Ничего не понял - хасида избили, а люди пострадали?
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08.10.2021 01:10 Відповісти
ну тіпа пострадали=українці
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08.10.2021 01:28 Відповісти
Экстренные новости!
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08.10.2021 01:19 Відповісти
так хассід вже дом купив? чи в общазі жив
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08.10.2021 01:29 Відповісти
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08.10.2021 01:30 Відповісти
Ай вей...світова новина)) Зараз посол Ерец-Ісраель Україні ноту вручить. А бідного українця арештують без застави
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08.10.2021 01:38 Відповісти
Ноту Зеленскому.
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08.10.2021 03:10 Відповісти
С алкоголизмом в стране надо бороться, господин Зеленский. Наверно, если бы все были обеспечены работой, то и пьющих было бы меньше. Господин Зеленский.
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08.10.2021 03:15 Відповісти
я бы хотел отметить немного другой факт, пьющий человек, как правило, платит налог с бутылки акциз и прочие сборы при этом отношение к спившемуся как к скоту, ********** же которое кормило мафию и ментов каждое утро таблеточку в ротик таблеточку в попку чтоб не мучался бедолага, это вызывает диссонанс
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08.10.2021 07:08 Відповісти
А могли і вбити...
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08.10.2021 05:37 Відповісти
просто так не учат жизни... пусть пейсатый скажет спасибо, что жив остался...
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08.10.2021 05:57 Відповісти
Антисемитизьм-статья суровая.
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08.10.2021 05:57 Відповісти
Звичайна побутова сварка,горілка-зло.Таких випадків в країні тисячі кожен день.А семіти на банковій сидять тому і закон антисемітский.
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08.10.2021 07:29 Відповісти
Вот и меня удивляет, почему приняли закон против юдофобства, а против антиукраинства нет. При то, что евреев в составе населения мизер-мизериум, во власти и среди олигархов их дофига и больше и при этом у кого-то язык поворачивается звиздеть об антисемитизме в Украине. За юдофобские высказывания и отрицание Холокоста можно теперь и за решетку залететь, а за поливание гряью украинских национальных героев, например, ничего. А будь закон аналогичный против украинофобства, сидел бы уже не один ватный подкацапник. А в первую очередь Бужанский и Спивак. Да вообще антиукраинизма тут на порядки больше, чем антисионизма!
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08.10.2021 08:06 Відповісти
Євреїв залишилось мало в Україні, хіба що в Верховній Раді тав Уряді, ну і ще там де, щоб не робити, аби ні хрена не робити. От закон і прийняли, щоб зберегти. Але в цих структурах вони навряд, чи вимруть. А що до обслуговуючого їх персоналу - українців, так їх ще багато, нафіга їх захишати?
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08.10.2021 09:19 Відповісти
євреїв мало, жидів дохера
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08.10.2021 11:24 Відповісти
Вообще-то хасидов и в Израиле не очень-то любят.
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08.10.2021 07:55 Відповісти
А чому не пишуть хто нападник ? Може теж хасид, чи вірменин. Краще б вказали громадянство потерпілого і нападника. Ця новина нагадує якусь заказуху, мож //censor.net/ нет отримав 200$ щоб написати "хасид". От вам і "разжигание" .
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08.10.2021 07:59 Відповісти
А если подерутся два хасида, их обоих за антисемитизм осудят? А что так?
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08.10.2021 08:05 Відповісти
Піпец яка важлива новина. Коли б'ють уураїнців це можна, це ж не хасид. А от коли побили хасида це вже супер трагедія.
Таке відношення до людей пованює двійними стандартами та фашизмом.
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08.10.2021 08:16 Відповісти
Ну ось почалось ,то шо по морді дав з ким не бува но при цьому ".. по предварительной информации, делая антисемитские высказывания." Источник: а можна подробніше про висказивания може захочеться приєднаться ,только к висказиваниям бо вважаю що морду бьють не за морду лица а за діло.
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08.10.2021 08:18 Відповісти
И что? На фронте почти ежедневно гибнут украинцы но СМИ Израиля про это не трубят. Как и наш ********** Зеленский. Молчат, набрав в рот свежего коровяка.
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08.10.2021 08:20 Відповісти
Украинец заправил машину бензином на заправке Коломойского, заплатил за электричество Суркису, за газ - Фирташу после этого выпил Украинскої горілки з перцем... Ну и понесло - хотел все Зеленскому высказать, но того не встретил на районе вот и пострадал хасид за то, шо дом не в Конченной-Заспе купил...
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08.10.2021 08:46 Відповісти
Хасиды с Умани делают заповедник для евреев,выживают местных жителей (угрозами), естественно пора что-то делать.
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08.10.2021 09:31 Відповісти
Хто побив хасида? Як таке могло трапитися? Вам Верховна Рада України спеціально прийняла закон, щоб не чіпали цю касту. То українців можна бити, душити, переїзджати автомобілями і морити голодом.
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08.10.2021 09:42 Відповісти
Нехер приезжать и гадить в стране, я не оправдываю нападающего. Еще тот дебил.
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08.10.2021 10:01 Відповісти
 
 