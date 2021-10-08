Хасида побили в Умані

Увечері 7 жовтня в місті Умань побили хасида.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний канал Об'єднаної єврейської громади України в Telegram.

На вулиці Східній, що біля могили Рабі Нахмана, чоловік увірвався до будинку сусідів - хасидської сім'ї. У будинку перебував глава сім'ї, дружина і діти. Нападник накинувся на чоловіка і почав завдавати ударів. При цьому, за попередньою інформацією, роблячи антисемітські висловлювання.

Нині на місці перебуває поліція, у потерпілого приймають заяву.

Нападник в стані алкогольного сп'яніння, його відвезли до лікарні.

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