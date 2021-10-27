Активіста "Правого сектора" Олександра Іванину застрелили у Сумах. ФОТОрепортаж
Увечері 27 жовтня біля під’їзду будинку застрелили активіста "Правого сектора" Олександра Іванину.
Про це повідомив у Facebook командир ДУК "Правий сектор" Андрій Стемпіцький, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ввечері у Сумах кілер убив активіста "Правого сектора" Олександра Іванину на очах у дружини. Застрелив показово"
Активна позиція "Правого сектора" у відстоюванні інтересів українців на Сумщині, боротьбі з проросійським криміналом, наркоторгівлею та контрабандою стала декому впоперек горла.
Попри те, що ми у мирних областях – ми і там завжди, як на війні. Коли працює зброя, припиняється дипломатія.
Царство Небесне і вічна пам'ять", - написав він.
Голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький оприлюднив у Facebook фотографії з місця події.
"Вбито сумчанина, активіста, молодого хлопця, члена "Правого сектора" - Олександра Іванину.
Його нахабно вбили біля під'їзду свого будинку з вогнепальної зброї.
На місці працює поліція.
Це жахливо та недопустимо!
Ніхто не має права позбавляти життя іншого!", - наголосив чиновник.
Будь ласка, зачекайте...
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