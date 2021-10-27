Активіста "Правого сектора" Олександра Іванину застрелили у Сумах. ФОТОрепортаж

Увечері 27 жовтня біля під’їзду будинку застрелили активіста "Правого сектора" Олександра Іванину.

Про це повідомив у Facebook командир ДУК "Правий сектор" Андрій Стемпіцький, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ввечері у Сумах кілер убив активіста "Правого сектора" Олександра Іванину на очах у дружини. Застрелив показово"

Активна позиція "Правого сектора" у відстоюванні інтересів українців на Сумщині, боротьбі з проросійським криміналом, наркоторгівлею та контрабандою стала декому впоперек горла.

Попри те, що ми у мирних областях – ми і там завжди, як на війні. Коли працює зброя, припиняється дипломатія.

Царство Небесне і вічна пам'ять", - написав він.

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Голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький оприлюднив у Facebook фотографії з місця події.





"Вбито сумчанина, активіста, молодого хлопця, члена "Правого сектора" - Олександра Іванину.

Його нахабно вбили біля під'їзду свого будинку з вогнепальної зброї.

На місці працює поліція.

Це жахливо та недопустимо!

Ніхто не має права позбавляти життя іншого!", - наголосив чиновник.