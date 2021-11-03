Меткомбінат імені Ілліча розпочав відвантаження кисню до Херсонської області

Група Метінвест продовжує безоплатно постачати кисень до лікарень Маріуполя – це системна та безоплатна допомога. Із 25 по 31 жовтня медзакладам передали 93,76 тонни рідкого та 12,46 тисяч кубометрів газоподібного кисню, частину з якого вперше доправили до Скадовської центральної міської лікарні Херсонської області.

Четверта хвиля пандемії коронавірусу відрізняється високим рівнем госпіталізації серед хворих та гострою потребою у кисневій терапії. Лікарі зазначають, що без стабільного постачання кисню від меткомбінату імені Ілліча було б важко справлятися з такою кількістю пацієнтів у стаціонарі.

Лише за минулий тиждень, із 25 по 31 жовтня, лікарням Маріуполя відвантажили 74,58 тонни рідкого та 12,46 тис. кубометрів газоподібного кисню, більшу частину якого розподілено серед медзакладів, які надають допомогу ковідним хворим. Так, міська лікарня №1 отримала 23,2 тонни рідкого та 684 кубометри газоподібного кисню. Лікарні №4 передано 31,26 тонни рідкого та 7,44 тис. кубометрів газоподібного кисню. Лікарні №9 відвантажено 20,12 тонн рідкого та 180 кубометрів газоподібного кисню. Газоподібний кисень доправили до лікарні швидкої медичної допомоги та перепрофільованого маріупольського міського пологового будинку - по 2862 та 360 кубометрів відповідно. Також меткомбінат імені Ілліча забезпечує киснем Покровську клінічну лікарню інтенсивного лікування – за останній тиждень медзакладу відвантажили 14,14 тонни рідкого кисню. Крім того, меткомбінат почав передавати життєво необхідний газ до Скадовської центральної міської лікарні, якій передали 5,04 тонни рідкого кисню.

"Ми бачимо, як пандемія коронавірусу набирає обертів, і розуміємо яке колосальне навантаження зазнає система охорони здоров'я України. Група Метінвест прийшла на допомогу, організувавши поставки кисню по всій країні. Меткомбінат імені Ілліча, крім покровської та маріупольських лікарень, вже два тижні підряд відвантажує життєво необхідний газ до Скадовської лікарні Херсонської області. За потреби обсяги поставок будуть збільшені", - зазначила в. о. директора з персоналу та соціальних питань меткомбінату імені Ілліча Олена Кондалова.

Зазначимо, що цього тижня 80 тонн кисню металургійні комбінати Маріуполя передадуть лікарням на Донеччині.

У 2020 році SCM, футбольний клуб "Шахтар" та Фонд Ріната Ахметова першими прийшли на допомогу країні у боротьбі з коронавірусом. На цю мету було виділено понад 500 млн грн у межах проєкту Фонду "Боротьба з COVID-19 в Україні". Проєкт допоміг вижити 1,4 млн людей. Це найбільший внесок одного благодійника до державної медицини України за весь час незалежності. Понад 500 медзакладів по всій країні отримали понад 1000 одиниць обладнання, у тому числі 216 апаратів ШВЛ, а також сотні тисяч експрес-тестів, ЗІЗ та витратних матеріалів.