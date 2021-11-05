Нардеп Бакумов пішов із посади в парламенті. Деталі засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності

Харківський народний депутат Олександр Бакумов склав із себе повноваження голови підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності.

У Харкові народним депутатом від партії "Слуга народу" Олександра Бакумова обрали у 173-му мажоритарному окрузі.

Як передає Depo.Харків, учора, 3 листопада, відбулося засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності, під час якого голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності Олександр Бакумов попросив депутатів задовольнити його заяву про складання повноважень голови підкомітету.

Голова Комітету Сергій Іонушас запропонував депутатам перенести на наступний тиждень розгляд цієї заяви:"Я би хотів звернутися до пана Бакумова з проханням, щоб ми розглянули заяву на наступному тижні. Ми зможемо підготуватися за цей тиждень, як ми будемо працювати далі". Незважаючи на це, депутати включили до порядку денного питання про заяву Бакумова та розглянули його.

На підтримку Бакумова висловилася низка членів Комітету. Зокрема, заступник голови комітету Максим Павлюк попросив Бакумова відкликати свою заяву, а колег по комітету не підтримувати її. "З певністю можу сказати, що це абсолютно професійна людина. Чесно, з усією повагою до всіх членів комітету можу сказати, що не знаю того депутата, який би зміг очолити замість Олександра напрямок роботи, який він проводив. Тому прошу Олександра відкликати цю заяву, колег не підтримувати. Також можу сказати, що, боюсь, що Комітет може лягти, якщо не буде пана Олександра на цій посаді".

У свою чергу член комітету Юлія Яцик звернула увагу на організацію роботи Комітету і на ставлення Іонушаса до членів Комітету.

"Усі якось егоїстично підходять до цього питання: хто буде працювати, хто потягне великий шматок роботи. Але ж цінувати людей потрібно тоді, коли вони це роблять. І поважно ставитися до людей, які тягнуть великий шматок роботи на Комітеті. Потрібно саме в цей момент, а не постфактум, коли, проявивши якесь зневажливе ставлення, людина приймає для себе рішення. Я категорично проти того, щоб Олександр пішов із посади голови підкомітету, але я по-людськи розумію, що є елементарні питання поваги, - сказала Яцик. – Сергію (голова комітету Сергій Іонушас – ред.), це вам на майбутнє такий дзвінок. Чи зможете ви організувати нормально роботу Комітету, щоб люди хотіли вас підтримувати та боялися вас підвести?"

Низка членів комітету звернули увагу на професійну роботу Бакумова, однак висловилися за якнайскоріший розгляд заяви.

Насамкінець розгляду питання слово взяв Бакумов. Нардеп підвів статистичні підсумки роботи підкомітету під його головуванням і попросив колег звільнити його з посади голови. "Це не емоційне рішення. Головне – це гідність і професіоналізм. Якщо ми ці два критерії оцінюємо, якщо ми їх ставимо у пріоритет, то моє не те, що право, а мій обов’язок написати таку заяву і попросити вас, будь ласочка, відпустіть мене. А я вам гарантую, що всі свої обов’язки, які я на себе взяв стосовно опрацювання законопроектів, мною будуть гідно продовжені на звичайній посаді члена комітету".

Після виступу Бакумова відбулося голосування. 14 членів Комітету з правоохоронної діяльності проголосували за задоволення заяви Бакумова про складання повноважень голови підкомітету. "Рішення прийнято", - підсумував Іонушас.

Як повідомляв Depo.Харків, вчора, 3 листопада, стало відомо, що харківський народний депутат України від партії "Слуга народу" Олександр Бакумов склав повноваження голови підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України.

Довідка Depo.Харків. Олександр Бакумов народився 25 квітня 1989 року в Харкові. Був головою поліцейської комісії Головного управління Національної поліції в Харківській області від представників громадськості. У 2015 році брав участь у АТО у складі Прикордонних військ України, звання – капітан. Народний депутат від партії "Слуга народу" (мажоритарний округ №173 у Харківській області). До обрання у парламент працював проректором Харківського національного університету внутрішніх справ.