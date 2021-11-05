Квіткова мережа UFL представила фірмовий застосунок

Один з лідерів на українському ринку доставки квітів, компанія UFL, у жовтні презентувала власний мобільний застосунок.

З ним вибір та замовлення букетів стануть на порядок простішими та швидшими. Причому в компанії, що працює з 2003 року і виконує відправку квіткових композицій по всьому світу, не збираються зупинятися на цьому - і активніше розвиватимуть онлайн-напрям.

Представлена ​​програма UFL є повноцінним інструментом у замовленні доставки букетів: з каталогом доступних квітів, подарунків, фільтром їх підбору, всією необхідною інформацією про компанію, відстеження статусу замовлення тощо. Утиліта доступна у версіях для iOS та Android, і вони виконані у корпоративному стилі мрежі. Ця новинка стала логічним кроком у розвитку онлайн-можливостей для клієнтів UFL, серед яких варто згадати кілька ключових:

Інтернет магазин. Офіційний сайт у компанії створений за принципами онлайн-магазину, де можна підібрати квітковий "товар", який цікавить, і повністю оформити його покупку, вказати адресу доставки і т.д.

Офіційний сайт у компанії створений за принципами онлайн-магазину, де можна підібрати квітковий "товар", який цікавить, і повністю оформити його покупку, вказати адресу доставки і т.д. Сучасна комунікація . Зв'язатися зі спеціалістами UFL можна як за телефоном, так і через месенджери чи соцмережі. А нещодавно компанія до акаунтів у Facebook та Instagram додала ще й Telegram-канал.

. Зв'язатися зі спеціалістами UFL можна як за телефоном, так і через месенджери чи соцмережі. А нещодавно компанія до акаунтів у Facebook та Instagram додала ще й Telegram-канал. Безготівкова оплата. Дистанційні покупки не вдасться уявити без можливості сплатити їх карткою. Але в UFL йдуть далі: розплатитися за квіти можна не лише за допомогою Visa та MasterCard, а ще й PayPal.

Такий серйозний підхід до віртуальних каналів є продуманим кроком UFL. Як поділилося керівництво мережі, поступова відмова від звичної, традиційної моделі ритейлу – одна з головних цілей найближчого майбутнього. І навіть якщо квіткові бутики у Києві, Харкові, Львові та інших містах України збережуться, акцент у розвитку компанії буде зроблений саме на онлайн та доставку власним автопарком. Не даремно в 2021 році зафіксовано зростання продажів через онлайн на 15% (порівняно з 2020 роком), і навіть замовлення на оформлення весіль у UFL в основному приходять через той же Instagram (важливо: на весільні "квіткові" послуги діють особливі промоціни).

Для покупців все це означає одне: доставка квітів з UFL ставатиме швидшою, комфортнішою та вигіднішою – буквально з кожним днем!

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