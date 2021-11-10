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Зеленський: "Українська мова – прикраса, яка додає чарівності всьому"

Зеленський:

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем укранської писемності та мови.

Привітання опубліковане на фейсбук-сторінці очільника держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Українська мова – прикраса, яка додає чарівності всьому.

Колискові українською – найлагідніші.

Вірші українською – найромантичніші.

Анекдоти – найкумедніші.

Діалоги – найвідвертіші.

Пісні – найдушевніші.

А освідчення українською мовою в коханні – найпалкіші.

З Днем української писемності та мови – неймовірної, неповторної, непереможної!" – написав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) українська мова (833)


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Топ коментарі
+14
Мерзота лицемірна.

Мусило викладача наймати, коли стало пре-зе-дентом, бо не знало мови.

А тепер воно вітає українців.
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10.11.2021 00:12
+12
То чого ж ти її не любиш?
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10.11.2021 00:07
+10
вова, заткни пельку.
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10.11.2021 00:09
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шо, Вова, вечерю викакав і написав диктант ?

більше тобі сказати немає чого?
а 829 померлих від короні за добу ?
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10.11.2021 00:07 Відповісти
поц, зебанько тупориле=)
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10.11.2021 00:07 Відповісти
Мерзота хоче на другий термін.
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10.11.2021 08:14 Відповісти
боюсь не вийде, бо перший довічний походу буде!
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10.11.2021 08:44 Відповісти
Не получится!
Если сейчас будут выборы, то он наберет больше чем Порошенко, но разница будет небольшая и будет второй тур. А на втором туре Вовочка уже пролетает - "сделаем их третий раз" не получиться!
Был план, отстранить Порошенко от выборов, записав в олигархи, но это был тупой план, поскольку понятия олигарха Бубочка привязал к владению СМИ. Порошенко сейчас "меняет структуру собственности телеканала" и все он уже не олигарх!!!
Воспользоваться большинством и что то поменять в законе или даже в Конституции тоже уже не получится - нету у него уже большинства (тот же Розумков перетащал часть депутатов...)
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10.11.2021 10:18 Відповісти
Выборов не будет..вернее будут сфальсифицированы, а недовольных закоронобесят...пустят правильный видеоряд с пенсами подыхающими от ковид без кислорода..запретят транспортное сообщение, ограничат передвижение в городе и введут комендантский час с ковидаусвайс...
И те к то без набордника будут бить морды тем кто в наморднике и наоборот...Но майдана не будет...
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10.11.2021 10:32 Відповісти
То чого ж ти її не любиш?
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10.11.2021 00:07 Відповісти
вова, заткни пельку.
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10.11.2021 00:09 Відповісти
Чё он там говорил про украинский язык раньше , что то про сельское быдло вроде . На что только не пойдешь когда рейтинг падает , может быть ещё увижу как он гопак танцует
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10.11.2021 00:11 Відповісти
и возьмет у всех, как известная порноактриса.
ну чисто из "патриотизма".....
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10.11.2021 00:14 Відповісти
Мерзота лицемірна.

Мусило викладача наймати, коли стало пре-зе-дентом, бо не знало мови.

А тепер воно вітає українців.
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10.11.2021 00:12 Відповісти
То, что выучил за это наоборот - респект! А вот за то, что во время выполнения президентских полномочий, продолжает давать интервью на расейском наречии - за такое бы его отпи*дить не помешало! При чем буквально и ногами!!!!
Все это говорит о том, что эта тварь лицемерит и просто пытается подтянуть рейтинги, проросийский электорат, от него свалил окончательно, еще раньше свалил проукраинский и все что ему остается, так это хоть как то задабривать проукраинские силы, чтобы на пошли жечь покрышки, а на них, случайно не сожгли какого нибудь жалкого Клоуна
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10.11.2021 10:25 Відповісти
У вас ненависть розум застить. Ви 2 гарних вчинка преставляєте як щось несусвітне. Відійдіть на деякий час від політики, бо розумові зрушення можуть стати непоправними.
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12.11.2021 12:05 Відповісти
Особливо, коли ти гнобиш її в своїх кварталах і скотах....гнида. Ти є сором не тільки України,а й гонорового,працьовитого,самовідданого жидівського народу!!!
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10.11.2021 00:16 Відповісти
Но вот книги ужасов (вроде книг Стивена Кинга) на русском все же лучше, так как угрозы и описание кошмаров на украинском языке не вызывают страшного эффекта из за мягкости языка, а наоборот даже смешат. "Руки мерця потягнулися до нього, з роту вивалювалися хробаки та він казав: "ну йди сюди, клятий покидьок..", представить, что теоретически такая сцена реально была бы на украинском, смешно и невозможно. Или угроза: "Я тебе заріжу і живцем зарию, мерзенна тварюка", сравните с "я тебя зарежу и заживо зарою, мерзкая тварь".
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10.11.2021 00:22 Відповісти
Бо ти є москалем ментально. Про фізику твоєї появи на світ можна й не згадувати- у вас крім +1 хромосоми ще й вилиці не україновимовляючі. Вали звідси- водкі нєт.
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10.11.2021 00:30 Відповісти
Я все книги Стивена Кинга которые читал, прочел на украинском языке. Многие другие ужасы читал на русском. Так что мне есть с чем сравнивать. Читать ужастики на украинском, все равно что читать комедию. Украинский язык прекрасный, красивый, но читать жанр ужасов на нем просто не подходит, вот и все.
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10.11.2021 00:56 Відповісти


А представь себе, китайцы на китайском читают, бедненькие, и даже не задумываются о том, что жанр ужасов можно читать только на русском.

И так каждый народ на своем языке читает и никому даже в голову не придет, что он ужастики не на том языке читает

И только русифицированным народам бывшего совка может придти в голову такой бред...
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10.11.2021 03:17 Відповісти
Тогда китаец еще и не догадывается, что стихи и признания в любви на украинском языке самые романтичные и душевные?) Одно дело, если китаец знает только китайский, и другое когда знает два языка как родные и может сравнивать, в чем преимущество тона и речи одного языка над другим.
Я ведь не отрицаю, что на украинском языке многие стихи красивее, чем на русском. Потому что украинский мягче и ласковее чем русский. И потому в случае с ужастиками, на русском угрозы и описания кошмаров более страшней воспринимаются, чем на украинском.
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10.11.2021 13:59 Відповісти
Чому я йому не вірю?

Питання? Ні.......

Тут питань не має і не може бути для українців - вірити не можна, бо це шкідливе для існування держави
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10.11.2021 00:25 Відповісти
О, Косоворотьту в вышиванку нарядили...
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10.11.2021 00:27 Відповісти
Яким він був, таким і залишився.
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10.11.2021 00:35 Відповісти
Йди у сраку, ЗЕлена наволоч! Україна знає ціну твоїм брехливим словам та обіцянкам - 30 ********* ...
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10.11.2021 00:30 Відповісти
Ну і рожа у нього.
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10.11.2021 00:32 Відповісти
А ще додам: то є черговий тупий плагіат з його писка у стилі золотого веку- "тобі личить....." Нещастя ти на нашу голову....
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10.11.2021 00:40 Відповісти
Парадоксальне явище - навіть коли ЗЄлєнскій говорить правду він все одно бреше...
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10.11.2021 00:47 Відповісти
Самому Зеленському українська мова чарівності не додає....Навпаки, шкода, коли таке слюнявить нашу мову брудним брехливим ротом.....
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10.11.2021 01:07 Відповісти
А шо ж видосика запилить не? И поздравлятельных слов мало.
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10.11.2021 01:11 Відповісти
Уже не поможет.
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10.11.2021 01:22 Відповісти
Комік Володимир Зеленський, який опирався українізації, готується до виборів і почав вчити українську мову.

Про це йдеться у телепрограмі журналіста Майкла Щура.

"Я брав вчителя. Скоро буду СВИСТЕТЬ", - наводиться цитата Зеленського.

"Ого, людина стільки років послідовно опиралася українізації", - реагує Щур та нагадує лідеру "95 кварталу" про його заяву в ефірі одного з телеканалів: "Если на Востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски - отцепитесь, отстаньте от них".

"А як тільки на обрії замайоріли вибори, то він СВИСТІТИ українською збирається", - продовжує Щур.
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10.11.2021 03:23 Відповісти
О русском языке на Украине - Зеленский

Если на востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски, отцепитесь, отстаньте от них

На законном основании дайте им говорить по-русски

У меня еврейская кровь, но я говорю по-русски
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10.11.2021 03:25 Відповісти
Меня удивляет короткая память людей,если их так можно назвать....
При Яныке Зеленский был клоуном в 95 квартале...а кто был Парашенка при Януковиче????
Министром иностраных дел,министром экономики!!!!
Что то я не припомню ,что бы Параша разговаривал по украински в дни революции 2014 года!!!!???
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10.11.2021 04:11 Відповісти
Это потому, 3,14др, что у тебя короткая память)))
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10.11.2021 06:09 Відповісти
це якщо ти знайомишся з українською за лекціями колі азірова та іншої наволочі, а якщо ти вивчаєш нормальну (а не викривлену кацапнею) українську, то всі терміни звучать як слід.
але такому лайну, як оце ти, подобається російські вигадки про українську.
і "т.д." в українській не існує, довбень, як і висраної тобою "комірки пам'яті".
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10.11.2021 06:30 Відповісти
Вован, так українська мова дуже вишукана , як же мелодійно буде звучати голос судді коли буде тобі оголошувати вирок про пожиттєве ув'язнення.
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10.11.2021 05:12 Відповісти
мурзілка, завали хавєльник.
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10.11.2021 05:47 Відповісти
Вофка всьо, і мова тут не допоможе)))
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10.11.2021 06:11 Відповісти
Що?! Мова народу йому це прикраса? Як браслет на руці? Мерзенний ********!
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10.11.2021 06:12 Відповісти
Вова жене хуцпу 80-го левела...
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10.11.2021 07:08 Відповісти
Мова - це душа України.
А твоя прикраса, гешефтмахере - те, чим ти граєш на роялі.
Мабуть, така ж нікчемна...
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10.11.2021 07:12 Відповісти
В нього прикраса - голова.
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10.11.2021 07:18 Відповісти
Яка мразота, світ ще таких не бачив. Яке ж воно брехливе. Ні одного фільма, який ним випускався чи за його участі, ні одна програма "95 кварталу" не зроблена українською мовою, все на кацапській.
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10.11.2021 08:04 Відповісти
Бреливий жи...й ублюдочний випердиш. Не торкайся мови, гнида і позор двох націй
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10.11.2021 08:09 Відповісти
Сказано красиво.. но ведь все понимают что это лицемерие. Вопрос к Зеле на каком языке он общается с ближним ( и не очень ) окружением за глаза. Внутри семьи, с родителями, друзьями.. Смешной.
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10.11.2021 09:52 Відповісти
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10.11.2021 12:29 Відповісти
Гарний в нього піарник, але щось не склалось...
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12.11.2021 12:10 Відповісти
 
 