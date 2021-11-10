Зеленський: "Українська мова – прикраса, яка додає чарівності всьому"
Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем укранської писемності та мови.
Привітання опубліковане на фейсбук-сторінці очільника держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Українська мова – прикраса, яка додає чарівності всьому.
Колискові українською – найлагідніші.
Вірші українською – найромантичніші.
Анекдоти – найкумедніші.
Діалоги – найвідвертіші.
Пісні – найдушевніші.
А освідчення українською мовою в коханні – найпалкіші.
З Днем української писемності та мови – неймовірної, неповторної, непереможної!" – написав Зеленський.
Топ коментарі
+14 Vedana
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+12 Пан Перець
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+10 Yakov Yakov
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більше тобі сказати немає чого?
а 829 померлих від короні за добу ?
Если сейчас будут выборы, то он наберет больше чем Порошенко, но разница будет небольшая и будет второй тур. А на втором туре Вовочка уже пролетает - "сделаем их третий раз" не получиться!
Был план, отстранить Порошенко от выборов, записав в олигархи, но это был тупой план, поскольку понятия олигарха Бубочка привязал к владению СМИ. Порошенко сейчас "меняет структуру собственности телеканала" и все он уже не олигарх!!!
Воспользоваться большинством и что то поменять в законе или даже в Конституции тоже уже не получится - нету у него уже большинства (тот же Розумков перетащал часть депутатов...)
И те к то без набордника будут бить морды тем кто в наморднике и наоборот...Но майдана не будет...
ну чисто из "патриотизма".....
Мусило викладача наймати, коли стало пре-зе-дентом, бо не знало мови.
А тепер воно вітає українців.
Все это говорит о том, что эта тварь лицемерит и просто пытается подтянуть рейтинги, проросийский электорат, от него свалил окончательно, еще раньше свалил проукраинский и все что ему остается, так это хоть как то задабривать проукраинские силы, чтобы на пошли жечь покрышки, а на них, случайно не сожгли какого нибудь жалкого Клоуна
А представь себе, китайцы на китайском читают, бедненькие, и даже не задумываются о том, что жанр ужасов можно читать только на русском.
И так каждый народ на своем языке читает и никому даже в голову не придет, что он ужастики не на том языке читает
И только русифицированным народам бывшего совка может придти в голову такой бред...
Я ведь не отрицаю, что на украинском языке многие стихи красивее, чем на русском. Потому что украинский мягче и ласковее чем русский. И потому в случае с ужастиками, на русском угрозы и описания кошмаров более страшней воспринимаются, чем на украинском.
Питання? Ні.......
Тут питань не має і не може бути для українців - вірити не можна, бо це шкідливе для існування держави
Про це йдеться у телепрограмі журналіста Майкла Щура.
"Я брав вчителя. Скоро буду СВИСТЕТЬ", - наводиться цитата Зеленського.
"Ого, людина стільки років послідовно опиралася українізації", - реагує Щур та нагадує лідеру "95 кварталу" про його заяву в ефірі одного з телеканалів: "Если на Востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски - отцепитесь, отстаньте от них".
"А як тільки на обрії замайоріли вибори, то він СВИСТІТИ українською збирається", - продовжує Щур.
Если на востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски, отцепитесь, отстаньте от них
На законном основании дайте им говорить по-русски
У меня еврейская кровь, но я говорю по-русски
При Яныке Зеленский был клоуном в 95 квартале...а кто был Парашенка при Януковиче????
Министром иностраных дел,министром экономики!!!!
Что то я не припомню ,что бы Параша разговаривал по украински в дни революции 2014 года!!!!???
але такому лайну, як оце ти, подобається російські вигадки про українську.
і "т.д." в українській не існує, довбень, як і висраної тобою "комірки пам'яті".
А твоя прикраса, гешефтмахере - те, чим ти граєш на роялі.
Мабуть, така ж нікчемна...