За два роки ми розрахуємося з боргами перед пенсіонерами-переселенцями, - Верещук

Україна за два роки виплатить заборгованості з пенсій перед пенсіонерами з числа внутрішньо переміщених осіб.

Такий прогноз озвучила віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми плануємо, що цей борг буде закрито за два роки. Цей борг, який зараз є, ми поетапно по 6 млрд грн на рік виплатимо за два роки", - сказала Верещук за підсумками засідання уряду.

За її словами, з 1 млн 278 тис. пенсіонерів, які станом на 2014 рік жили на пізніше окупованій території, на обліку як внутрішньо переміщені особи перебувають близько 630 тис. пенсіонерів. Їх і стосуватиметься ухвалене Кабінетом Міністрів рішення про виплати невиплачених за минулий період пенсій переселенцям.

"В органах Пенсійного фонду буде розроблено механізм відповідно до прийнятої постанови, і щомісяця до своєї пенсії, яку вони отримують зараз, донарахуватиметься цей борг у сумі, яка дорівнює прожитковому мінімуму", - додала вона.

Водночас вона зазначила, що залишається невирішеним питання щодо решти не верифікованих пенсіонерів з окупованої території, які не зверталися до держави після 2014 року.

За словами Верещук, вирішення цього питання потребуватиме майже 90 млрд грн, що є заборгованістю Пенсійного фонду перед цією категорією пенсіонерів.

"Для цього є проєкт закону, адже це справді дуже велика сума, який наразі потребує доопрацювання. Ми з міністром соціальної політики Мариною Лазебною взялися його доопрацювати. Механізм погашення цієї суми пропрацюємо законом", - наголосила віцепрем'єр.