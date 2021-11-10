За два роки ми розрахуємося з боргами перед пенсіонерами-переселенцями, - Верещук
Україна за два роки виплатить заборгованості з пенсій перед пенсіонерами з числа внутрішньо переміщених осіб.
Такий прогноз озвучила віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми плануємо, що цей борг буде закрито за два роки. Цей борг, який зараз є, ми поетапно по 6 млрд грн на рік виплатимо за два роки", - сказала Верещук за підсумками засідання уряду.
За її словами, з 1 млн 278 тис. пенсіонерів, які станом на 2014 рік жили на пізніше окупованій території, на обліку як внутрішньо переміщені особи перебувають близько 630 тис. пенсіонерів. Їх і стосуватиметься ухвалене Кабінетом Міністрів рішення про виплати невиплачених за минулий період пенсій переселенцям.
"В органах Пенсійного фонду буде розроблено механізм відповідно до прийнятої постанови, і щомісяця до своєї пенсії, яку вони отримують зараз, донарахуватиметься цей борг у сумі, яка дорівнює прожитковому мінімуму", - додала вона.
Водночас вона зазначила, що залишається невирішеним питання щодо решти не верифікованих пенсіонерів з окупованої території, які не зверталися до держави після 2014 року.
За словами Верещук, вирішення цього питання потребуватиме майже 90 млрд грн, що є заборгованістю Пенсійного фонду перед цією категорією пенсіонерів.
"Для цього є проєкт закону, адже це справді дуже велика сума, який наразі потребує доопрацювання. Ми з міністром соціальної політики Мариною Лазебною взялися його доопрацювати. Механізм погашення цієї суми пропрацюємо законом", - наголосила віцепрем'єр.
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Але мізків зрозуміти "закон збереження..." не вистачає ні їй, ні решті "узеленських". Якщо вони почнуть перекидати з пенсії "військовослужбовців чи інших осіб" на мешканців лугандону, то дірка в пенсійному фонді зовсім не зменшиться, а от градус кипіння в суспільстві підніме значно.
Хоча чому тут дивуватись? Невігласи при владі не мають часу думати стратегічно (за словами найвеличнішого лайна) і діють ситуативно. А те, що через кілька ходів їм буде мат - їх зовсім не хвилює, бо в "теплій ванні" все добре...
Ось тільки той "мат" вилізе боком не тільки "узеленським" та зєлєбобікам, а й усій країні...
Надеюсь, что свою "пайку усиленного питания" вы получаете вовремя?
Вот и ладненько...