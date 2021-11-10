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За два роки ми розрахуємося з боргами перед пенсіонерами-переселенцями, - Верещук

За два роки ми розрахуємося з боргами перед пенсіонерами-переселенцями, - Верещук

Україна за два роки виплатить заборгованості з пенсій перед пенсіонерами з числа внутрішньо переміщених осіб.

Такий прогноз озвучила віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми плануємо, що цей борг буде закрито за два роки. Цей борг, який зараз є, ми поетапно по 6 млрд грн на рік виплатимо за два роки", - сказала Верещук за підсумками засідання уряду.

За її словами, з 1 млн 278 тис. пенсіонерів, які станом на 2014 рік жили на пізніше окупованій території, на обліку як внутрішньо переміщені особи перебувають близько 630 тис. пенсіонерів. Їх і стосуватиметься ухвалене Кабінетом Міністрів рішення про виплати невиплачених за минулий період пенсій переселенцям.

"В органах Пенсійного фонду буде розроблено механізм відповідно до прийнятої постанови, і щомісяця до своєї пенсії, яку вони отримують зараз, донарахуватиметься цей борг у сумі, яка дорівнює прожитковому мінімуму", - додала вона.

Водночас вона зазначила, що залишається невирішеним питання щодо решти не верифікованих пенсіонерів з окупованої території, які не зверталися до держави після 2014 року.

За словами Верещук, вирішення цього питання потребуватиме майже 90 млрд грн, що є заборгованістю Пенсійного фонду перед цією категорією пенсіонерів.

"Для цього є проєкт закону, адже це справді дуже велика сума, який наразі потребує доопрацювання. Ми з міністром соціальної політики Мариною Лазебною взялися його доопрацювати. Механізм погашення цієї суми пропрацюємо законом", - наголосила віцепрем'єр.

Автор: 

заборгованість (263) окупація (6675) пенсія (1581) переселенці (976) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+10
Розраховуйтесь через 22 роки . Тут спєшка недоречна.
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10.11.2021 16:48
+10
Тавышо? У зелядей сейчас в пенсофонде дыра таких размеров, которых за всю историю Украины не было.

А Слуги Наркомана продолжают сцать в глаза зебилам...
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10.11.2021 16:50
+9
Мерзкая тетка лизожопка Зе и Ермака, где ты будешь через 2 года?!
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10.11.2021 16:48
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зачем? им там и так хорошо...
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10.11.2021 16:46 Відповісти
Мерзкая тетка лизожопка Зе и Ермака, где ты будешь через 2 года?!
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10.11.2021 16:48 Відповісти
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10.11.2021 18:01 Відповісти
Розраховуйтесь через 22 роки . Тут спєшка недоречна.
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10.11.2021 16:48 Відповісти
аблигации внутреннего займа с погашением через 199 лет
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10.11.2021 20:19 Відповісти
Це ті, які шастають за українською пенсією, а діти яких, воюють за дирляндію ? Наші пенсіонери вже мають хоча б по 5 000 ?
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10.11.2021 16:48 Відповісти
Тавышо? У зелядей сейчас в пенсофонде дыра таких размеров, которых за всю историю Украины не было.

А Слуги Наркомана продолжают сцать в глаза зебилам...
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10.11.2021 16:50 Відповісти
Так эта дыра всю историю Украины только росла. Потому не удивительно что сейчас она больше чем предыдущие годы. А в последующие еще больше будет.
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10.11.2021 17:13 Відповісти
От побачиш, наступною ініціативою цієї "мерріпоппінз" буде пропозиція зеРаді щодо дозволу на голосування деенерівських пенсів дистанційно через інтернет, як в Америці)))
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10.11.2021 18:36 Відповісти
Може саме тому ця попінс очолила комітет по пенсійному забезпеченню військовослужбовців?

Але мізків зрозуміти "закон збереження..." не вистачає ні їй, ні решті "узеленських". Якщо вони почнуть перекидати з пенсії "військовослужбовців чи інших осіб" на мешканців лугандону, то дірка в пенсійному фонді зовсім не зменшиться, а от градус кипіння в суспільстві підніме значно.

Хоча чому тут дивуватись? Невігласи при владі не мають часу думати стратегічно (за словами найвеличнішого лайна) і діють ситуативно. А те, що через кілька ходів їм буде мат - їх зовсім не хвилює, бо в "теплій ванні" все добре...
Ось тільки той "мат" вилізе боком не тільки "узеленським" та зєлєбобікам, а й усій країні...
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10.11.2021 20:26 Відповісти
Неправильний прикус тисне на лобову броню і логику, пані мєр райцентру?
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10.11.2021 16:53 Відповісти
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10.11.2021 18:27 Відповісти
"У неё открылся темперамент слышком бурный, не баба - зверь! Она теперь вершит делами революции культурной". Каким же прозорливым был Высоцкий!
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10.11.2021 16:59 Відповісти
При такой смертности от COVID-19 какая сейчас в Украине, через 2 года уже некому будет отдавать долги.
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10.11.2021 17:05 Відповісти
Через 2, так через 2...
Надеюсь, что свою "пайку усиленного питания" вы получаете вовремя?
Вот и ладненько...
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10.11.2021 17:29 Відповісти
а срака не трісне?
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10.11.2021 17:09 Відповісти
Пока толстый сохнет, худой сдохнет)
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10.11.2021 17:09 Відповісти
Курва зеленая.
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10.11.2021 17:11 Відповісти
Звали ***** ,нехай ***** їм і платить. І з якого переляку ця раваруська шльондра розпоряджається коштами платників податків? Вівця з полонини.
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10.11.2021 17:13 Відповісти
ці кошти, як їній гаманець....
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10.11.2021 17:28 Відповісти
3,14... Говорить -- не мешки ворочать.
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10.11.2021 17:19 Відповісти
А со своими пенсионерами у которых 2 тыс и меньше ты не хочешь рассчитаться?Все зеленухи когда падают жопой на посаду начинают с того что обещают что через 2-3 года будет «Америка». Мля да где ты сам киздун будешь через год-полтора? А если зелёные писюны раньше войдут в пике и в землю? Где вы будете обещальщики?
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10.11.2021 17:25 Відповісти
якщо б зараз були вибори, знов вибрали зе, а какая разніца.....
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10.11.2021 17:30 Відповісти
А потрох їм пенсії не платив? Чим він кращий?
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10.11.2021 17:35 Відповісти
Він робив це патріотично.. Нічєго ви нє панімаєтє!!!
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10.11.2021 20:02 Відповісти
Я якраз все понімаю,тільки мозок розуміти відмовляється.Як то можна воювати з окупантом маючи при владі зрадників і шпигунів? Що при минулій владі ,що при теперішній.
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10.11.2021 20:28 Відповісти
Внутрішньо переміщені особи перебувають близько 630 тис. пенсіонерів. А які проблеми, вони повинні жити на підкотрольній території. Чи вони просто рахуються тут, а самі там. Тоді гроші будуть влиті в окупацію. Самі і будемо фінансувати підтримку створеної ерефієй ілюзії держанвності на дирі.
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10.11.2021 17:41 Відповісти
Отакої)))
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10.11.2021 18:31 Відповісти
Знову обіцялки? Та ні, давайте розрахуйтеся з ними за два місяці, а через два роки побудуєте свої палаци і "велике крадівництво", бо пенсіонери похилого віку і до ваших обіцянок-цяцянок не доживуть.
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10.11.2021 18:37 Відповісти
И международный космопорт построим.Зачем эту ушлепку с крана сняли?Пусть бы висела там.
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10.11.2021 19:27 Відповісти
Хвора на усі місця, ти збираєшся ще два роки знущатись над Україною? Та ваше зелене лайно вже повесні буде чіплятись за колеса літаків, вилітаючих до Ізраїлю. Пам'ятаєш як це було у Афганістані?
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10.11.2021 19:28 Відповісти
 
 