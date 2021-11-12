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Словаччина підтримує курс України на структури ЄС, - прем'єр Геґер

Словаччина підтримує курс України на структури ЄС, - прем'єр Геґер

Словацька Республіка підтримує територіальну цілісність та євроінтеграцію України.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер у спільній заяві з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Україна для нас є для нас не лише хорошим сусідом, а й прекрасним другом. Тому ми повністю підтримуємо принцип територіальної цілісності України, а також її курс та спрямованість на структури Європейського Союзу", - сказав Геґер.

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Автор: 

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28.02.2022 07:29 Відповісти
 
 