Словаччина підтримує курс України на структури ЄС, - прем'єр Геґер
Словацька Республіка підтримує територіальну цілісність та євроінтеграцію України.
Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер у спільній заяві з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Україна для нас є для нас не лише хорошим сусідом, а й прекрасним другом. Тому ми повністю підтримуємо принцип територіальної цілісності України, а також її курс та спрямованість на структури Європейського Союзу", - сказав Геґер.
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Parno Muy
показати весь коментар28.02.2022 07:29 Відповісти Мені подобається 0
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