Схема продажу підроблених експрес-тестів на COVID-19 блокована на Харківщині, - Нацполіція. ФОТО
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У Харківській області правоохоронці викрили схему продажу підроблених експрес-тестів на COVID-19
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Правоохоронці встановили, що працівники ТОВ проводили експрес-тестування особам, які перетинали державний кордон України, для ухилення від встановленого строку самоізоляції. Своїми діями зловмисники могли спричинити поширення пандемії COVID-19 та створити загрозу здоров'ю та життю населенню.
Вартість підробленого документа становила 750 грн. Довідки видавались без проведення обстеження пацієнта та відбору матеріалів для дослідження. Інфікована людина мала змогу вільно отримати негативні результати тестування.
В ході проведених обшуків за місцями пункту забору аналізів та видачі результатів вилучена офіційна документація, печатки, бланки довідок з печатками та підписами про результати експрес-тестів, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.
Слідчі дії проводились в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. За санкціями статей зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Люди взагалі розум втратили.
Сколько схем еще осталось?
17 ноября 2021 г.
https://www-bellingcat-com.translate.goog/news/uk-and-europe/2021/11/17/inside-wagnergate-ukraines-brazen-sting-operation-to-snare-russian-mercenaries/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=nui,sc
29 июля 2020 года белорусские государственные СМИ сообщили, что спецслужбы страны арестовали 33 бойца частного военного подрядчика Вагнера. Согласно отчету, эти люди входили в группу из более чем 200 боевиков, присутствовавших в Беларуси для дестабилизации страны в преддверии президентских выборов в начале августа. Все мужчины, чьи имена и даты рождения были опубликованы в первоначальном отчете от 29 июля, были гражданами России, а некоторые также имели двойное гражданство с Украиной и Беларусью.
Хотя Беларусь изначально обвинила Россию во вмешательстве в августовские выборы, две страны, похоже, примирились с возвращением наемников в Россию и дальнейшим сотрудничеством в военной и экономической сферах.
Позже выяснилось, что появление российских наемников не имело ничего общего с белорусскими выборами или российским вмешательством, скорее, это было частью прерванной украинской спецоперации. Политические последствия этих событий продолжают ощущаться более года спустя, в них участвуют два последних президента Украины и большая часть сотрудников служб безопасности, вооруженных сил и разведки страны.
В ходе расследования Bellingcat и Insider, продолжавшегося год, было установлено, что операция, в результате которой в июле 2020 года в Минске были захвачены 33 наемника, на самом деле была тщательно продуманной операцией, проведенной ГУР МОВ украинской военной разведки при поддержке Управления контрразведки Служба внутренней разведки СБУ. Посредством вербовки наемников под ложным флагом для ныне несуществующей частной военной компании (ЧВК) операция была направлена на то, чтобы заманить десятки граждан России, Украины и Белоруссии, которые, по оценке украинских властей, совершили серьезные преступления, сражаясь за Россию. -поддерживаемые военные образования на востоке страны.
Многие, но не все наемники воевали в украинском Донбассе в составе печально известного частного военного подрядчика (ЧВК) Вагнера. Другие воевали в составе спонсируемого Россией «добровольческого корпуса», в то время как другие работали непосредственно на российские вооруженные силы или службы безопасности. Большинство жертв в какой-то момент служили наемниками для группы Вагнера, будь то на Украине или впоследствии в Сирии, Ливии или Центральноафриканской Республике (ЦАР).
Около 19:00 28 июля один из наемников, опрошенных Bellingcat, сказал, что он и его товарищи заметили необычный микроавтобус, припаркованный возле «Беларусьочки». В нем сразу узнали машину наблюдения КГБ. Они не придали этому большого значения, полагая, что белорусские спецслужбы просто следят за наемниками и следят за тем, чтобы они покинули страну, не создавая никаких проблем. В конце концов, наш собеседник сказал нам, что «учитывая повсеместное присутствие КГБ в Беларуси, они наверняка знали бы, что нас забронировали на рейс двумя днями позже, 30 июля».
Однако позже той ночью 32 наемника ждал драматический и неожиданный сюрприз. Незадолго до рассвета, в 4:30 утра, группа спецназа КГБ...
17 ноября 2021 г.
Беларусь
Украина
29 июля 2020 года белорусские государственные СМИ сообщили, что спецслужбы страны арестовали 33 бойца частного военного подрядчика Вагнера. Согласно отчету, эти люди входили в группу из более чем 200 боевиков, присутствовавших в Беларуси для дестабилизации страны в преддверии президентских выборов в начале августа. Все мужчины, чьи имена и даты рождения были опубликованы в первоначальном отчете от 29 июля, были гражданами России, а некоторые также имели двойное гражданство с Украиной и Беларусью.
Хотя Беларусь изначально обвинила Россию во вмешательстве в августовские выборы, две страны, похоже, примирились с возвращением наемников в Россию и дальнейшим сотрудничеством в военной и экономической сферах.
Позже выяснилось, что появление российских наемников не имело ничего общего с белорусскими выборами или российским вмешательством, скорее, это было частью прерванной украинской спецоперации. Политические последствия этих событий продолжают ощущаться более года спустя, в них участвуют два последних президента Украины и большая часть сотрудников служб безопасности, вооруженных сил и разведки страны.
В ходе расследования Bellingcat и Insider, продолжавшегося год, было установлено, что операция, в результате которой в июле 2020 года в Минске были захвачены 33 наемника, на самом деле была тщательно продуманной операцией, проведенной ГУР МОВ украинской военной разведки при поддержке Управления контрразведки Служба внутренней разведки СБУ. Посредством вербовки наемников под ложным флагом для ныне несуществующей частной военной компании (ЧВК) операция была направлена на то, чтобы заманить десятки граждан России, Украины и Белоруссии, которые, по оценке украинских властей, совершили серьезные преступления, сражаясь за Россию. -поддерживаемые военные образования на востоке страны.
Многие, но не все наемники воевали в украинском Донбассе в составе печально известного частного военного подрядчика (ЧВК) Вагнера. Другие воевали в составе спонсируемого Россией «добровольческого корпуса», в то время как другие работали непосредственно на российские вооруженные силы или службы безопасности. Большинство жертв в какой-то момент служили наемниками для группы Вагнера, будь то на Украине или впоследствии в Сирии, Ливии или Центральноафриканской Республике (ЦАР).
Иллюстрация (c): Энн Кирнан для Bellingcat.
Операция началась еще в 2018 году как обычная кампания по сбору разведданных, проводимая ГУР МОВ. К концу 2019 года, после успеха украинских операций по передаче, таких как возвращение бывшего военачальника сепаратистов Владимира Цемаха, проект принял более амбициозный оборот. К началу 2020 года он превратился в оппортунистическую спецоперацию, нацеленную на сотни бывших наемников, бездействующих во время изоляции Covid-19 в своих родных городах и деревнях по всей России. На данный момент ряд результатов все еще находился на рассмотрении. Сюда входило прекращение операции после того, как было собрано достаточное количество разведданных, или заманивание целей в третью страну - такую как Венгрия, Польша или страны Балтии - и запрос их экстрадиции в Украину.
В конце 2019 - начале 2020 года несколько командиров спецопераций с успешным опытом выдачи перешли из СБУ в ГУР МОВ. Под их влиянием спецоперация приобрела более конкретные и даже более амбициозные очертания. Задача заключалась в том, чтобы заманить, задержать и привлечь к ответственности основную группу из нескольких десятков наемников. На этом этапе СБУ участвовала в планировании проекта с целью составления короткого списка целей, чьи предполагаемые преступления могли быть достаточно обоснованы и, таким образом, были оценены как имеющие высокую вероятность осуждения в суде.
По словам трех бывших офицеров службы безопасности, разговаривавших с Bellingcat, этот окончательный оперативный сценарий, в том числе бывший директор Меморандума о взаимопонимании ГУР Василий Бурба, был представлен и одобрен политическим руководством Украины в начале июля 2020 года. Он включал в себя поимку и задержание 33 наемников. путем организации аварийной посадки на украинскую территорию самолета, доставляющего цели к их фиктивному месту дислокации. Выбор Минска в Беларуси в качестве отправной точки был вынужденным обстоятельством (во время блокировки Covid-19 2020 года коммерческие рейсы из России не выполнялись) и удобным. Перелет из Минска в Стамбул, пересадочный узел по любому количеству возможных направлений,потребует, чтобы самолет пересек воздушное пространство Украины примерно на 28 минут - ровно столько, чтобы обеспечить аварийную посадку в киевском аэропорту Борисполь.
Когда 25 июля автобус с наемниками пересек границу из России в Беларусь, смелая операция, похоже, шла по плану.
Но в самый последний момент было принято спорное решение отложить активную часть операции на несколько коротких дней. Новая дата вылета в Турцию была назначена на 30 июля, и группа наемников была зарегистрирована сначала в минской гостинице, а затем в курортной гостинице за городом, чтобы переждать задержку. Рано утром в предпоследний день пребывания в отеле белорусские спецслужбы ворвались в отель. Они задержали наемников, непреднамеренно поставив под угрозу оставшуюся часть украинской спецоперации.
Хронология и контекст событий, описанных в этом расследовании, были составлены на основе десятков интервью с участниками спецоперации: в том числе с российскими наемниками, которые попались на украинскую уловку, и бывшими сотрудниками украинской разведки, которые принимали участие в различных аспектах спецоперации. операция. Обе группы поговорили с Bellingcat, чтобы развеять то, что они считали дезинформацией, распространяющейся как в России, так и на Украине.
Чтобы подтвердить то, что говорили эти источники, группа расследований Bellingcat проанализировала и проверила сотни электронных файлов, включая заявки на вакансию, заполненные наемниками, фотографии военных наград и медалей, рекомендательные письма от бывших военачальников и медицинские карты, которые они отправили по электронной почте. их фиктивный новый работодатель. Что особенно важно, анализ охватил сотни аудиофайлов, собранных в процессе вербовки под ложным флагом. Некоторые из этих документов и аудиокомпонентов просочились в украинские СМИ ; однако их подлинность не была проверена независимыми организациями.
Bellingcat также проверила ключевые части хронологии событий в Специальной комиссии по расследованию при Верховной Раде Украины. Этот комитет независимо от Bellingcat расследовал обстоятельства предполагаемого провала той же спецоперации.
Подробное описание технических методов, примененных в этой исто
Ось це найбільше бісить. Що значить "до 5 років"? Від 0 до 5? Кожна стаття в кримінальному кодексі повинна мати невеликі розбіжності , наприклад "від 3 до 5 років" чи " від 1 до 3 років", а не " від 0 до пожиттєвого".