Схема продажу підроблених експрес-тестів на COVID-19 блокована на Харківщині, - Нацполіція. ФОТО

У Харківській області правоохоронці викрили схему продажу підроблених експрес-тестів на COVID-19

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Правоохоронці встановили, що працівники ТОВ проводили експрес-тестування особам, які перетинали державний кордон України, для ухилення від встановленого строку самоізоляції. Своїми діями зловмисники могли спричинити поширення пандемії COVID-19 та створити загрозу здоров'ю та життю населенню.

Вартість підробленого документа становила 750 грн. Довідки видавались без проведення обстеження пацієнта та відбору матеріалів для дослідження. Інфікована людина мала змогу вільно отримати негативні результати тестування.

В ході проведених обшуків за місцями пункту забору аналізів та видачі результатів вилучена офіційна документація, печатки, бланки довідок з печатками та підписами про результати експрес-тестів, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Слідчі дії проводились в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. За санкціями статей зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.