Адвокатура залишається найбільш стабільним інститутом у системі правосуддя, - Ізовітова

З моменту створення Національної асоціації адвокатів України в 2012 році, адвокатура стала і досі залишається найбільш стабільним інститутом у системі правосуддя.

Про це під час засідання Ради адвокатів України з нагоди 9-ї річниці створення Національної асоціації адвокатів України сказала голова РАУ і НААУ Лідія Ізовітова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українські Новини.

В урочистому засіданні взяли участь депутати Верховної Ради, керівництво Вищої ради правосуддя, очільники судів, які привітали керівництво і членів організації з річницею створення і відзначили важливість роботи НААУ.

"Адвокатура – це потужна професійна спільнота, на яку покладено функцію захисту прав і свобод людини і ми належно її виконуємо, долаючи традиції звинувального правосуддя, низької правової культури, і, часто, небезпеки для життя і здоров’я. Адвокатура наразі найбільш стабільний, на наш погляд, інститут в системі правосуддя", - наголосила Лідія Ізовітова.

Вона зазначила, що розуміння стабільного законодавства як гарантії незалежності правничих професій зустрічаються у багатьох європейських рекомендаціях, в тому числі і у висновках Венеційської комісії.

"Той факт, що цей закон з 2012 року не зазнав принципових змін, хоча кілька років тому був серйозний ризик отримати політично вмотивовану кон’юнктурну нову редакцію, доводить важливе правило: стабільність законодавства є вирішальним фактором розбудови ефективних інституцій. Це має діяти. І такий підхід – поки що виняток для України", - зазначила голова РАУ.

В свою чергу голова Комісії з питань правової реформи при Президенті України Сергій Іонушас наголосив, що, на його думку, наразі адвокатура найкраще виконує свої функції серед усіх органів системи правосуддя.

"Інститут адвокатури в Україні з усіх органів системи правосуддя можна поставити на перше місце з точки зору виконання її функцій", - сказав він.

Лідія Ізовітова додала, що адаптація ключових європейських стандартів незалежності адвокатури і самоврядності в українське законодавство дозволило національній спільноті інтегруватися в європейську професійну спільноту.

НААУ співпрацює з низкою національних адвокатур європейських країн, є спостерігачем у найбільшій організації адвокатів в Європі – Раді адвокатських та правових товариств Європи (CCBE). Також Асоціація підтримує системні контакти з IBA – Міжнародною асоціацією юристів, яка працює з 1947 року і наразі об’єднує понад 200 асоціацій юристів по всьому світу та понад 80 000 індивідуальних членів. Ця організація має спеціальний консультативний статус при Генеральній Асамблеї ООН та Економічній і соціальній раді ООН.

"Завдяки нашому потужному партнеру ми маємо можливість на глобальному рівні привертати увагу до проблем захисту прав адвокатів, доступу громадян до правосуддя в Україні тощо", - зазначила Лідія Ізовітова.

Голова РАУ додала, що досвід розбудови інституту адвокатури і напрацювання за низкою проектів НААУ викликає інтерес у багатьох колег з Європи та світу і асоціація готова ділитися цим досвідом.

Зокрема, інтерес викликає Єдиний реєстр адвокатів – потужна захищена онлайн база всіх адвокатів України з відкритою інформацією про статус адвоката, його досвід, дані його стажистів і помічників.

Крім того, зацікавленість іноземних колег викликає Вища школа адвокатури – інституція, що забезпечує підвищення кваліфікації адвокатів, яка організована як сучасний навчальний заклад із величезним вибором курсів, форматів навчання і тематик семінарів.