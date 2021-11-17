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Адвокатура залишається найбільш стабільним інститутом у системі правосуддя, - Ізовітова

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Адвокатура залишається найбільш стабільним інститутом у системі правосуддя, - Ізовітова

З моменту створення Національної асоціації адвокатів України в 2012 році, адвокатура стала і досі залишається найбільш стабільним інститутом у системі правосуддя.

Про це під час засідання Ради адвокатів України з нагоди 9-ї річниці створення Національної асоціації адвокатів України сказала голова РАУ і НААУ Лідія Ізовітова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українські Новини.

В урочистому засіданні взяли участь депутати Верховної Ради, керівництво Вищої ради правосуддя, очільники судів, які привітали керівництво і членів організації з річницею створення і відзначили важливість роботи НААУ.

"Адвокатура – це потужна професійна спільнота, на яку покладено функцію захисту прав і свобод людини і ми належно її виконуємо, долаючи традиції звинувального правосуддя, низької правової культури, і, часто, небезпеки для життя і здоров’я. Адвокатура наразі найбільш стабільний, на наш погляд, інститут в системі правосуддя", - наголосила Лідія Ізовітова.

Вона зазначила, що розуміння стабільного законодавства як гарантії незалежності правничих професій зустрічаються у багатьох європейських рекомендаціях, в тому числі і у висновках Венеційської комісії.

"Той факт, що цей закон з 2012 року не зазнав принципових змін, хоча кілька років тому був серйозний ризик отримати політично вмотивовану кон’юнктурну нову редакцію, доводить важливе правило: стабільність законодавства є вирішальним фактором розбудови ефективних інституцій. Це має діяти. І такий підхід – поки що виняток для України", - зазначила голова РАУ.

В свою чергу голова Комісії з питань правової реформи при Президенті України Сергій Іонушас наголосив, що, на його думку, наразі адвокатура найкраще виконує свої функції серед усіх органів системи правосуддя.

"Інститут адвокатури в Україні з усіх органів системи правосуддя можна поставити на перше місце з точки зору виконання її функцій", - сказав він.

Лідія Ізовітова додала, що адаптація ключових європейських стандартів незалежності адвокатури і самоврядності в українське законодавство дозволило національній спільноті інтегруватися в європейську професійну спільноту.

НААУ співпрацює з низкою національних адвокатур європейських країн, є спостерігачем у найбільшій організації адвокатів в Європі – Раді адвокатських та правових товариств Європи (CCBE). Також Асоціація підтримує системні контакти з IBA – Міжнародною асоціацією юристів, яка працює з 1947 року і наразі об’єднує понад 200 асоціацій юристів по всьому світу та понад 80 000 індивідуальних членів. Ця організація має спеціальний консультативний статус при Генеральній Асамблеї ООН та Економічній і соціальній раді ООН.

"Завдяки нашому потужному партнеру ми маємо можливість на глобальному рівні привертати увагу до проблем захисту прав адвокатів, доступу громадян до правосуддя в Україні тощо", - зазначила Лідія Ізовітова.

Голова РАУ додала, що досвід розбудови інституту адвокатури і напрацювання за низкою проектів НААУ викликає інтерес у багатьох колег з Європи та світу і асоціація готова ділитися цим досвідом.

Зокрема, інтерес викликає Єдиний реєстр адвокатів – потужна захищена онлайн база всіх адвокатів України з відкритою інформацією про статус адвоката, його досвід, дані його стажистів і помічників.

Крім того, зацікавленість іноземних колег викликає Вища школа адвокатури – інституція, що забезпечує підвищення кваліфікації адвокатів, яка організована як сучасний навчальний заклад із величезним вибором курсів, форматів навчання і тематик семінарів.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+1
інститут адвокатів,як і суддів,це каста,куди навіть з найкращими оцінками з вишу ,не своїх не беруть.вас не візьмуть на стажування .і свій диплом з найкращими оцінками ви можете засунути...
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17.11.2021 21:54
+1
Судді стабільно отримують хабарі через адвокатів. У цьому й уся стабільність.
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17.11.2021 23:46
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Правила форума Рада форумчан
то вона про сдачу кивой экзаменов на право заниматься адвокатской деятельностью...
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17.11.2021 21:26 Відповісти
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17.11.2021 21:29 Відповісти
це уявна інституція, навіть у Вашій уяві.
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17.11.2021 21:31 Відповісти
інститут адвокатів,як і суддів,це каста,куди навіть з найкращими оцінками з вишу ,не своїх не беруть.вас не візьмуть на стажування .і свій диплом з найкращими оцінками ви можете засунути...
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17.11.2021 21:54 Відповісти
Зразковий приклад - корупційний Чернігів
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17.11.2021 22:11 Відповісти
Относительно не правда Чернигов - дно всей системы, адвокатуры, судов и подонков полиции. Мер - отдельная херня утопившая Чернигов в преступности
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17.11.2021 22:10 Відповісти
Судді стабільно отримують хабарі через адвокатів. У цьому й уся стабільність.
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17.11.2021 23:46 Відповісти
Все гірше, поліція також відлічилася
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18.11.2021 10:08 Відповісти
Адвокати в Україні це особи які навіть в особистому спілкуванні не здатні вправно підтримувати розмову захищаючи свою позицію аргументами. У нашому "заповіднику" не існує змагального процесу. Це як гра в піддавки на публіку. Адвокат спершу несе слідчому та експертам за "закриття справи". Якщо не вдалось закрити справу на початку несе прокурору, потім суддям та свідкам. Адвокат часто навіть наймає осіб для тиску на свідків, або "створює" фіктивних "свідків". Тому адвокатура в нашій країні свою функцію як артеріальної системи хабарообігу виконує стабільно. І про це свідчить навіть "людяне" обличчя цієї "адвокатеси" Ізовітовой.
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18.11.2021 00:05 Відповісти
Мабуть в дівоцтві Ізовітова була "Коливанова".
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18.11.2021 00:06 Відповісти
 
 