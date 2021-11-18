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Новини Здоров'я
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куріння (62) цигарки (622) Ляшко Віктор (1352)

Куріння забирає в середньому 85 тис. життів українців на рік, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Куріння забирає в середньому 85 тис. життів українців на рік, - Ляшко

Сьогодні, 18 листопада, в світі відзначається Міжнародний день відмови від куріння.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Закликаю тих, хто курить відмовитися від цієї шкідливої звички. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку понад 8 млн людей у всьому світі помирають через хвороби, спричинені вживанням тютюну. В Україні куріння забирає в середньому 85 тис. життів на рік", - наголосив голова МОЗ.

За словами Ляшка, безпечного куріння не існує.

"Кожна десята смерть від хвороб серця спричинена ним. Куріння є одним із ключових факторів розвитку ішемічної хвороби серця, інсульту та хвороб периферичних судин. Сьогодні почали з'являтись альтернативні способи вживання тютюну: електронні сигарети та пристрої для нагрівання тютюну. Усі вони стають дедалі популярнішими серед підлітків. Проте такі пристрої не є безпечнішими. Куріння - це небезпечна для здоров'я звичка. Тому необхідно робити все можливе, аби далі зменшувати тенденцію до споживання тютюну. Зокрема серед підлітків", - додав міністр.

Голова МОЗ звернувся до нардепів з проханням якнайшвидше ухвалити в другому читанні антитютюновий законопроєкт №4358.

Також читайте: Понад 600 тисяч українців не прийшли по другу дозу COVID-вакцини, - Ляшко. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Про сигареты - один день в году, а про страшный ковид - десять раз в день второй год.
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18.11.2021 11:22
+3
Зелене опудало вже привітало українських сержантів ?
Чи воно збирається впарювати українцям айкоси замість цигарок ?
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18.11.2021 11:18
+3
Настав час насильно вакцинувати усіх хто палить!
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18.11.2021 11:25
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Зелене опудало вже привітало українських сержантів ?
Чи воно збирається впарювати українцям айкоси замість цигарок ?
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18.11.2021 11:18 Відповісти
Ні, не привітало. Воно має привітати відкосників і дизертирів, але такого свята ще немає. А ще сьогодні чомусь немає новини, як там покакав Міхо Карлсон, як там над ним знущаються грузини.
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18.11.2021 11:20 Відповісти
Є таке свято, відзначається з 21.04.2019 - "день уставших от войны".
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18.11.2021 11:33 Відповісти
Ковід боїться нікотину як чорт ладану.
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18.11.2021 11:20 Відповісти
ковід, взагалі, боягуз! Він навіть зелі боїться (чемпійона коронавірусного), хоча люди тільки гидують зе.
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18.11.2021 11:41 Відповісти
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18.11.2021 13:29 Відповісти
"курите, курите, это всего лишь марихуана...."

курильщики и алкоголики веселятся и ликуют - на их улице праздник
их "ковид не берет" - они так думают......
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18.11.2021 13:31 Відповісти
Мільйони життів забирає недоїдання і неякісні продукти, якими завалені всі сепермаркети.
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18.11.2021 11:21 Відповісти
Зовсім по іншому в есересері було, да? В магазинах нічого, та черги за усім - однак усі ситі, та дякують партії.
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18.11.2021 11:35 Відповісти
в сирисири нічого поганого не говорили. Якби не американські окорочки "буша", то хто його знає.
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18.11.2021 11:47 Відповісти
До чого тут "стегна Буша" до того що в есересері нічого поганого не говорили?
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18.11.2021 11:52 Відповісти
В Києві город, а в дядька - бузина.
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18.11.2021 12:14 Відповісти
Про сигареты - один день в году, а про страшный ковид - десять раз в день второй год.
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18.11.2021 11:22 Відповісти
В вагонах метро и маршрутках нет курения, даже пассивного, а ковид могут разносить запросто.
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18.11.2021 12:16 Відповісти
Тому я сам не палю і іншим не раджу...
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18.11.2021 11:22 Відповісти
і правильно, хоча 73 можна палити навіть кізяки - люди від цього не постраждають
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18.11.2021 11:43 Відповісти
каждый день 300 человек, не на пике заболеваемости, не во время вспышки, а каждый день. куда там короне до таких рекордов. и никто ничего не запрещает, никаких карантинов и ограничений. все нормально.
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18.11.2021 11:24 Відповісти
Да ты с какой планеты, если не знаешь про ограничения для курильщиков.
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18.11.2021 11:37 Відповісти
без сертификата некурящего куда-то не пускают?
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18.11.2021 14:12 Відповісти
Бросай курить и всех делов. Или тебя курить кто-то заставляет?
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18.11.2021 12:17 Відповісти
с чего ты взял, что я курю? не курю и не собираюсь.
но да, при желании можно бросить курить, а отказаться от укола и выбраться из ковид-стойла, увы нельзя.
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18.11.2021 14:11 Відповісти
А мне кажется, ты еще в школе курил. 85000/365=233.
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18.11.2021 15:13 Відповісти
в среде тебеподобных, которым часто что-то кажется, бытует мнение, что когда кажется - крестится надо. следуй ему неукоснительно.
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18.11.2021 15:27 Відповісти
Так ты не от никотина на мозг неспособен правильно поделить 85000 на 365? Ну что ж, сочувствую. Тогда тебе лучше вот такое "каждый день 300 человек, не на пике заболеваемости, не во время вспышки, а каждый день." на форумах не писать.
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18.11.2021 15:33 Відповісти
да я уже понял, что ты умнейшее создание на планете, калькулятором пользоваться умеешь. молодец.
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22.11.2021 10:58 Відповісти
Не пытайся льстить, у тебя это получается еще хуже, чем расчеты на калькуляторе. Это не я умнейший, это ты глуповат.
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22.11.2021 11:03 Відповісти
с дурилок-курильщиков акциз лупят в 1000% от стоимости сигарет -
и правильно бюджет минздрава должен наполняться
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18.11.2021 13:34 Відповісти
Настав час насильно вакцинувати усіх хто палить!
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18.11.2021 11:25 Відповісти
Чекаємо на Локдаун - і закриття тютюнових заводів та відділів.
Розгортання антитабачних відділеннь в лікарнях. І фото з реанімації.
Але фарма на це гроші не виділяє А заробляє. То висловимо лише глибоке занепокоєння
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18.11.2021 11:25 Відповісти
Тут все простіше. Чекайте чергове підвищення акцизів. Але власне мені, як курцю, вони вже майже рік до лампади.
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18.11.2021 13:07 Відповісти
Не знаю щодо достовірності цифр бо це ж Ляшко. Проте сам не палю вже майже 2 роки, після 23 річного стажу. І жодного дня про це не жалкую.
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18.11.2021 11:37 Відповісти
Ляшко бреше меньше ніж зе, але на правді його ще жодного разу не спіймали.
Смертність пов'язана з алкоголем присутня в статистиці, від паління - ні!
цей зелікар просто назвав кількість померлих, що палили при житті.
конкурс серед зекоманди - хто дурніше збреше. Поки зе на другому місті бо надто дурний
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18.11.2021 11:56 Відповісти
Кто не курит и не пьёт ,тот здоровеньким помрёт возможно даже намного раньше пьющего-курящего...
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18.11.2021 11:39 Відповісти
БАЛКОН НА ГОЛОВУ ВПАДЕ. І ЗВЄЗДЄЦ ПРИХУЛЬНИКУ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ.
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18.11.2021 11:46 Відповісти
Балкон это крайность ,я много раз видел ,как молодые,ведущий здоровый образ люди отправлялись в мир иной а синий Бомж СероЖа уже лет 20 живёт у нас на подвале ..
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18.11.2021 11:53 Відповісти
насчет "здоровенького" курильщика-алкоголика не факт.
есть такие дружбаны у этих персонажей - цироз печени и рак легких
их и врагу не пожелаешь
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18.11.2021 13:36 Відповісти
Если заговорили о куреве это значит, что опять будет повышение цен на сигареты.
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18.11.2021 11:44 Відповісти
Многих курящих повышение акцизов уже мало беспокоит.
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18.11.2021 13:09 Відповісти
Подвійні стандарти
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18.11.2021 11:55 Відповісти
ковид это зараза,
а курение - сознательный выбор свободного человека

разницу чувствуешь между умирающим от ковида стариком и молодм жлобом с раком легких ?
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18.11.2021 13:39 Відповісти
То есть это в 2 раза больше чем умерло от коронавируса, за 1,5 года, это пандемия курения!!! А еще сколько же умирают от пассивного куриния! Предлагаю всех курящих отправить на карантин и уволить с работы!
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18.11.2021 12:10 Відповісти
... а також пристрелити і вислати в Польщу.
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18.11.2021 12:29 Відповісти
Другое дело ковид)))) тут бабло интереснее. Да чем вкладывать деньги в антитабачные компании, лучше раздать по 1000 гривен. Цирк продолжается.
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18.11.2021 13:02 Відповісти
Як і від вакцин, не зареєстровано жодної офіційної смерті від куріння чи вакцинації. Помирають від ускладнень супутніх хвороб, не від куріння/вакцинації, а вже після. Може курця/провакцинованого машина збила після того як він покурив/провакцинувався.
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18.11.2021 13:43 Відповісти
 
 