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З померлим екскомандувачем Сухопутних військ ЗСУ генералом Анатолієм Пушняковим попрощаються сьогодні в Києві. ФОТО
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Анатолій Пушняков керував Сухопутними військами у перші роки російсько-української війни.
Прощання з генералом Анатолієм Пушняковим проходитиме сьогодні, 19 листопада, в Києві у Будинку офіцерів (вул. М.Грушевського 30/1), повідомив його син, передає Цензор.НЕТ.
Початок прощання об 11:00.
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