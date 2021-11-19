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З померлим екскомандувачем Сухопутних військ ЗСУ генералом Анатолієм Пушняковим попрощаються сьогодні в Києві. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Анатолій Пушняков керував Сухопутними військами у перші роки російсько-української війни.

Прощання з генералом Анатолієм Пушняковим проходитиме сьогодні, 19 листопада, в Києві у Будинку офіцерів (вул. М.Грушевського 30/1), повідомив його син, передає Цензор.НЕТ.

Початок прощання об 11:00.

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З померлим екскомандувачем Сухопутних військ ЗСУ генералом Анатолієм Пушняковим попрощаються сьогодні в Києві 01
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