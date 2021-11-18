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смерть (6550) ЗСУ (5696)

Помер колишній командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Пушняков

Новини Цензор.НЕТ Події

Помер колишній командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Пушняков

Анатолій Пушняков керував Сухопутними військами у перші роки російсько-української війни.

Про його смерть повідомили на сторінці Сухопутних військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні не стало генерал-лейтенанта Пушнякова Анатолія Савватьєвича, колишнього командувача Сухопутних військ Збройних Сил україни. Перші роки російсько-української війни він командував Сухопутними військами, кавалер ордена Богдана Хмельницького", - йдеться у повідомленні.

Командування та особовий склад Сухопутних військ висловило співчуття родині та близьким померлого.

Анатолій Пушняков народився 3 березня 1954 року на Одещині. Закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище, Військову академію бронетанкових військ ім. Малиновського, Національну академію оборони. Служив у Афганістані.

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Протягом військової служби обіймав командні посади - від командира танкового взводу до командувача Сухопутних військ ЗСУ. 2005 року очолював український миротворчий контингент в Республіці Ірак. З 6 травня 2014 по 13 січня 2016 року - Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України. Повний лицар ордена Богдана Хмельницького (орден І ступеня - 2015, ІІ ступеня - 2013, ІІІ ступеня - 2005).

Автор: Ольга Лузан
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Не было даже 70.
Что-то подозрительно рано ...
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18.11.2021 08:26 Відповісти
много знал? Был не управляем? В нужной больничке долечили значит возможно. Не первый случай. Думаю, что любые власти эту схему на полную используют
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18.11.2021 13:31 Відповісти
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18.11.2021 08:27 Відповісти
Лучшие генералы,уходят!! Царство небесное! Настоящий командующий,генерал.
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18.11.2021 08:30 Відповісти
Вечная память.
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18.11.2021 08:51 Відповісти
Вечная память!💙💛🇺🇦
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18.11.2021 09:04 Відповісти
Ковид?
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18.11.2021 09:20 Відповісти
Соболезную родным и близким! Вечная память и царствие небесное!
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18.11.2021 10:38 Відповісти
 
 