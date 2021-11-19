"Дженерал Комерс" попри затримку в АМКУ підтверджує плани купівлі "Більшовика"

Переможець приватизаційного аукціону ТОВ "Дженерал Комерс" підтверджує плани купівлі АТ "Перший київський машинобудівний завод" (ПКМЗ, раніше – завод "Більшовик"), незважаючи на затримку в Антимонопольному комітеті України.

Про це повідомили в консоціумі інвесторів агентству "Інтерфакс-Україна".

"Процес укладення угоди щодо продажу підприємства триває. Компанія не змінювала планів. Етапність укладання угоди залишається в межах встановлених законом процедур", - прокоментувала представник консорціуму інвесторів Ольга Джелебова повідомлення АМКУ про залишення без розгляду заяви ТОВ "Дженерал Комерс" щодо отримання дозволу на придбання АТ "ПКМЗ".

За її словами, залишення без розгляду заяви ТОВ "Дженерал Комерс" про отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання має виключно технічний характер і пов'язане з незначними недоліками в поданих до розгляду документах.

"Після отримання роз'яснень від Антимонопольного комітету ці недоліки буде усунуто, і ми звернемося до АМКУ з повторною заявою. Доопрацювання заяв на концентрацію є звичайною практикою АМКУ, що відповідає вимогам законодавства. Розгляд АМКУ нашої заяви по суті розпочнеться лише після прийняття її до розгляду за результатам повторного звернення", - повідомила Джелебова.

Вона нагадала, що конкурс готували за допомогою одного зі світових лідерів у сфері консалтингу та аудиту – KPMG та інших авторитетних міжнародних радників, компанія дотримувалася всіх встановлених законом норм та процедур, необхідних для отримання відповідного дозволу АМКУ.

"Приватизаційний конкурс відбувся прозоро, у суворій відповідності з чинним законодавством. Це стосується і підготовки до конкурсу, і безпосередньо аукціону, що характеризувалося високим рівнем розкриття інформації та маркетування. Водночас, з огляду на штучне нагнітання ситуації навколо конкурсу у ЗМІ, ми застерігаємо від використання інструментарію АМКУ для створення додаткових ризиків інвестору шляхом затягування процедури надання дозволів на укладання угоди", - повідомила Джелебова.

Продаж "Першого київського машинобудівного заводу" фактично є першою за 15 років подією у великій приватизації.

На її думку, відсутність спроб адміністративного втручання у процес виконання угоди стане позитивним сигналом українським і закордонним інвесторам та визначить подальшу перспективу реалізації програми великої приватизації.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ФДМ, остання дата оплати за укладеним договором купівлі-продажу АТ "ПКМЗ" – 8 грудня. Якщо інвестор не сплатить кошти до цієї дати, то він може продовжити термін оплати ще на 30 днів, але з виплатою пені (0,1% за кожний день неоплаченої суми).

Інвестор може сплатити кошти у визначений термін без рішення АМКУ, проте передача прав власності буде можлива лише після отримання такого рішення АМКУ.

Якщо інвестор не заплатить кошти, буде оголошено новий аукціон (перехід права купівлі до інших учасників аукціону не передбачено).

Як повідомлялося, АТ "ПКМЗ" на приватизаційному аукціоні придбав консорціум інвесторів, серед яких – власник A Development Олексій Баранов та компанія UDP під управлінням Андрія Іванова. Переможцем на торгах стало ТОВ "Дженерал Комерс" із пропозицією 1,429 млрд грн.

Стартову ціну АТ "ПКМЗ" було встановлено на рівні 1,39 млрд грн. Згідно з приватизаційними умовами, новий власник має погасити заборгованості ПКМЗ перед трудовим колективом, бюджетом та іншими кредиторами (наразі борги нараховують понад 500 млн грн), виконати чинний колективний договір і не допустити звільнення протягом визначеного терміну.

Крім цього, покупець має інвестувати в модернізацію підприємства щонайменше 57 млн грн протягом трьох років, зберегти частину наявного потенціалу виробництва на майданчику в Києві або Жашкові, або інших виробничих потужностях в Україні.