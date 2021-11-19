МОЗ запустило безкоштовну "гарячу лінію" щодо електронних лікарняних

Міністерство охорони здоров’я запустило роботу контактного центру, в якому можна отримати відповіді на питання, пов’язані із запуском електронних лікарняних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Отримати необхідні роз’яснення можна, зателефонувавши за номером "гарячої лінії" 1677.

Контактний центр працюватиме щоденно упродовж трьох місяців. Близько 20 операторів надають консультації щоденно з 08 до 22 години, аби люди могли отримати відповіді на питання у будь-який момент.

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"Щоб адаптовувати зміни швидше та якісніше, нам потрібно налагодити взаємодію з людьми. Тому ми разом з повноцінним стартом реформи запустили "гарячу лінію" і розраховуємо на зворотній зв’язок, щоб покращити сервіс державних цифрових послуг і разом зробити його зручним та зрозумілим для всіх", – заявила заступниця міністра з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Від моменту запуску реформи лікарняних в електронній системі охорони здоров'я лікарі сформували понад 3,9 медичних висновків про тимчасову непрацездатність (МВТН). На їхній підставі в реєстрі ПФУ сформовано 2,9 млн е-лікарняних, виплати за якими вже склали понад 1 млрд грн.

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