Демченко закінчив академію КДБ у Москві, - Корчинський. ВIДЕО
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Перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко та його дружина є випускниками академії КДБ у Москві.
Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив політичний діяч Дмитро Корчинський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Демченко закінчив що? Якийсь вуз в Брюселі чи Вашингтоні? Він закінчив академію ім. Дзержинського в Москві - КДБ. Його жінка закінчила академію Дзержинського в Москві. ... Всі його друзі, колеги, сослуживці, однокурсники знаходяться в Москві і ведуть активну діяльність зараз проти України і проти всього світу. Його бізнес знаходиться в Москві", - заявив Корчинський.
"Можливо, він (Демченко. - Ред.) дуже чесна людина і патріот. Але з таким бекграундом, з таким бізнесом, з таким навчанням і з такими сокурсниками він в принципі не може очолювати комітет розвідки в Україні", - додав він.
Корчинський стверджує, що людей із подібним бекграундом зараз багато у владі.
"І якщо вже там розбиратися, хто міг злити (інформацію про спецоперацію із затримання бойовиків ПВК "Вагнер". - Ред.) - там їх багато цих людей, які могли злити. Можемо сідати і дивитися по кожному", - вважає політичний діяч.
Будь ласка, зачекайте...
https://youtu.be/BXgdX6X-GDc
Там цілий виводок!
Держи зрадника!
https://www.president.gov.ua/documents/7392014-17679
Его дело какую-то инфу доносить( даже дезу), а дело Президента прислушаться или нет, проанализировать,сложить пазл.
А радники допускаються до держтаємниці?
Вагнергейт / Демченко и Ермак -- кроты России в администрации президента Украины / Видео № 87
https://www.youtube.com/watch?v=BXgdX6X-GDc&t=41s
про те як Демченко й Єрмак стали кремлівськими шригунами
Тільки що відомий трансвістіт люся арістовіч на ІCTV задвинув чергову версію від оп-и по вагнерівцям. Правда, відповідальність за неї, за версію, взяв н себе. По його інформації Бурда без узгодження з президентом розпочав операцію, чим міг зірвати контракт з Туреччиною по Байрактарам, за ЩО і був звільнений. Нервові і брехливі рефлексії зільоних на цей скандал свідчать , що їх загнали в глухий кут, лише загадка самого тільки слова "ЩУР" викликає у них істерику. Так тримати, правільнай дарогой ідьотє таварісчі.
Был штатным советником. Вот указ.
https://www.president.gov.ua/documents/7392014-17679
А далее ты, как всегда лишь о себе и своём кремлёвском боге "Тяжелая это работа - обелять шайку вонючей русни, которая сейчас при власти."
з плівок Лероса
Але чомусь здається не тільки про це...
скоріше Лєрос робить натякна те, що у нього є плівки на інших нюхачів - мо мені так здається...
Как он сделал по Ермаку.
1) Корчинский появился с Братством в 2002м. Офис Братства находился на ул Чапаева в 50 м. от офиса Медведчука, вернее СДПУ(о), а еще рядом бойцовский клуб Гермес и зал для качков, тоже медведчуковские
2) 1 декабря 2013г именно люди Корчинского начали неожиданно громит АП. Еще Порох тогда на Майдане с броневика (сцены еще не было) кричал: " это люди Корминского мы с ними разберемся"
3) Когда начался Майдан Корчинский напомню долго скрывался в Москве
4) батальон "Санта Мария" созданный Корчинским имеет неодназначную репктацию. Как то делал интервью с одним молодым политиком, и он случайно проговорился что был в Санта Марии. Потом умолял это ни в коем случае не упоминать, сказал что ему стыдно за этот батальон.
Жена у Корчинскогго имеет светлую репутацию, хочется ей верить, но Корчинскому верить однозначно нельзя он агент.
А если обнародовать списки всех КГБшных стукачей у власти ...
Корчинский утверждает, что людей с подобным бэкграундом сейчас много во власти.
"И если уж там разбираться, кто мог слить (информацию о спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер". - Ред.) - там их много, этих людей, которые могли слить. Можем садиться и смотреть по каждому", - считает политический деятель. Источник: https://censor.net/ru/n3300984
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В среду лагерь «Наших» на Селигере, возможно, посетит Владимир Путин. Перед предполагаемым визитом президента в лагере побывал такой интересный человек как Дмитро Корчинский. Он рассказал кремлевским «антифашистам», как бороться с революцией.
И в пресс-службе Кремля, и в пресс-службе «Наших» «Газете.Ru» заявили, что о президентских планах им пока ничего не известно, и приземлится ли президентский вертолет в гостях у лидера движения Василия Якеменко, остается загадкой. Пока же в гости к своим комиссарам Василий Якеменко пригласил известного украинского политика-националиста Дмитро Корчинского.
Как сообщил пресс-центр «Наших», Дмитро Корчинский посетил лагерь «Наших» во вторник, 19 июля. Известный радикал-националист возглавляет сейчас партию «Братство», провел для комиссаров движения мастер-класс, поведав им о «противодействии массовым беспорядкам».
Не исключено, что приглашение Корчинского было инициировано негласным куратором движения «Наши» заместителем главы кремлевской администрации Владиславом Сурковым. Сурков встречался с Корчинским на форуме «Европа: итоги года перемен», который прошел в Москве в конце июня.
«Гениальность американцев состоит в том, что они поняли: если хочешь политического результата, надо дать волю сумасшедшим, - сообщил тогда Корчинский кремлевскому руководителю. - Именно маргиналы, неадекваты, блаженные и есть те, кто двигает политический процесс».
После этих слов «Наши» пригласили Корчинского к себе в лагерь, где, как уже не раз писала «Газета.Ru», молодые путинцы не только бегают кроссы, но и учатся бороться с «цветными революциями»...